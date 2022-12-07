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Exeed объявил о выходе в России модели LX 1.6 AWD

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Фото: Chery
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Бренд Exeed, входит в Chery, объявил об официальном выходе на российский рынок компактной полноприводной модели LX. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба марки.

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Интеллектуальная система управления полного привода машины автоматически переходит с монопривода на полный в зависимости от дорожных условий, а также регулирует распределение крутящего момента на передней и задней осях. По оценке бренда, современная система Torque on Demand АWD управляется электромагнитной многодисковой муфтой и имеет высокую скорость отклика — 0,07 с при переключении в режим полного привода.

Полный привод кроссовера активируется при трогании с места и во время разгона автомобиля, при наличии малейшей пробуксовки колес, а также во время бокового заноса и в других подобных ситуациях. Шесть режимов движения предусматривают весь спектр основных вариантов, учитывающих особенности российских дорог и климата: Эко/Комфорт/Спорт/Снег/Грунт/4×4.

Двигатель объемом 1.6 TGDI с турбонаддувом мощностью 150 л. с. на Exeeed LX появится впервые, хотя он уже знаком российским автомобилистам по старшей модели — среднеразмерному внедорожнику TXL. С мотором работает роботизированная семиступенчатая коробка передач.

В оснащение машины входит панорамная крыша, электрохромное зеркало заднего вида, система контроля качества воздуха, затемненные окна для второго ряда, а сиденья с раздельным подогревом и вентиляцией обеспечат комфорт водителю и пассажирам. Кроме того, Exeed LX располагает полным зимним пакетом, который помимо сидений включает в себя обогрев лобового стекла, руля и форсунок омывателя.

Предзаказ на новую версию Exeed LX AWD уже открыт во всех официальных дилерских центрах бренда, а цены на новинку компания объявит 15 декабря 2022 года.

8 ноября в Китае показали обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 Plus. Он обновился второй раз подряд. Специалисты ожидали, что в качестве новинки выпустят подзаряжаемый гибрид Chery Tiggo 7 Plus DP-i мощностью 326 л.с., однако на конвейер такая версия пока не встала. Интерьер новинки очень похож на тот, что представлен у Chery Omoda 5. (В России Omoda C5 имеет немного другой салон.) За доплату новый Tiggo 7 Plus может иметь камеры кругового обзора, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и многое другое. На старте продаж обновленный Chery Tiggo 7 Plus будет представлен только с турбомотором мощностью 197 л.с., семиступенчатым «роботом» и передним приводом. В России пока таких версий нет.

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