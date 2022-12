Exeed объявил о выходе в России модели LX 1.6 AWD

Бренд Exeed, входит в Chery, объявил об официальном выходе на российский рынок компактной полноприводной модели LX. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба марки.

Интеллектуальная система управления полного привода машины автоматически переходит с монопривода на полный в зависимости от дорожных условий, а также регулирует распределение крутящего момента на передней и задней осях. По оценке бренда, современная система Torque on Demand АWD управляется электромагнитной многодисковой муфтой и имеет высокую скорость отклика — 0,07 с при переключении в режим полного привода.

Полный привод кроссовера активируется при трогании с места и во время разгона автомобиля, при наличии малейшей пробуксовки колес, а также во время бокового заноса и в других подобных ситуациях. Шесть режимов движения предусматривают весь спектр основных вариантов, учитывающих особенности российских дорог и климата: Эко/Комфорт/Спорт/Снег/Грунт/4×4.

Двигатель объемом 1.6 TGDI с турбонаддувом мощностью 150 л. с. на Exeeed LX появится впервые, хотя он уже знаком российским автомобилистам по старшей модели — среднеразмерному внедорожнику TXL. С мотором работает роботизированная семиступенчатая коробка передач.

В оснащение машины входит панорамная крыша, электрохромное зеркало заднего вида, система контроля качества воздуха, затемненные окна для второго ряда, а сиденья с раздельным подогревом и вентиляцией обеспечат комфорт водителю и пассажирам. Кроме того, Exeed LX располагает полным зимним пакетом, который помимо сидений включает в себя обогрев лобового стекла, руля и форсунок омывателя.

Предзаказ на новую версию Exeed LX AWD уже открыт во всех официальных дилерских центрах бренда, а цены на новинку компания объявит 15 декабря 2022 года.

