Продажи электровэна Voyah Dream EV стартовали в России

В России начались продажи люксового минивэна Voyah Dream EV с электромотором. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании в понедельник, 15 мая.

Voyah, премиальный суббренд китайской компании DongFeng, представил в РФ полностью электрическую версию роскошного минивэна Dream EV. Цены на электрокар начинаются от 9 990 000 рублей. Автомобиль будет продаваться в различных цветах, в том числе белом, черном, пурпурном, серебристом, серо-голубом и золотистом «металлике».

Dream EV оснащен электрической силовой установкой с системой интеллектуального двухмоторного полного привода мощностью 435 л.с. с максимальным крутящим моментом 620 Нм. Максимальная скорость минивэна ― 200 км/ч, а разгон до сотни километров занимает 5,9 с.

Емкость батареи новинки ― 108,7 кВт·ч, запас хода на одном заряде по циклу WLTP ― 482 км. Для полной зарядки батареи Voyah переменным током понадобится 13 ч, в то время как при использовании постоянного тока уровень заряда аккумулятора достигает 80% за 60 мин.

Передние сиденья новинки оборудованы электрической регулировкой: всего 12 параметров с функцией памяти для водителя и шесть параметров ― для пассажира. Также кресла оснащены функцией вентиляции и подогрева. Благодаря большой колесной базе (3200 мм) салон автомобиля можно трансформировать в различных конфигурациях.

Задний ряд Voyah Dream EV можно превратить в мобильный офис или комфортабельное пространство для отдыха. Сиденья оборудованы подставками для ног с электроприводом, а также оснащены функцией подогрева, вентиляции и точечного массажа. Компоновка кресел регулируется по восьми позициям, что позволяет автомобилю достичь «лучшего в сегменте объема багажного отделения» ― 427 л.

Электровэн Voyah оборудован тремя мультимедийными 12,3-дюймовыми дисплеями суммарной шириной 1400 мм. Также в автомобиле есть двухсекционная панорамная крыша с солнцезащитными шторками и атмосферная подсветка салона с 64 вариантами цветовых решений, а также мощный акустический комплекс Dynaudio с 10 динамиками.

Новинка оборудована функцией автоматической парковки, ассистентом контроля за движением в полосе, системами распознавания дорожных знаков и предупреждения об объектах в «слепых» зонах, а также системой определения усталости водителя.

18 апреля Voyah в рамках Шанхайского автосалона представила электрический седан Zhuiguang, который для российского рынка переименуют в Passion.

Дизайн машины стал развитием концепта i-Land, которым китайский бренд заявил о себе в 2020 году. Седан длиной чуть более 5 м оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 510 л.с. и 730 Нм. Электрокар способен ускоряться до первой «сотни» с места за 3,8 с. Максимальная скорость — 210 км/ч.