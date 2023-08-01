Двигатель распродаж: как повышение утильсбора повлияет на стоимость машин

С 1 августа в среднем в три раза выросли тарифы утилизационного сбора на автомобили. Его платят и при ввозе машин, и закладывают в стоимость производимых в стране авто. Эксперты отмечают, что новая мера поможет сократить количество «серых» сделок на отечественном рынке и стимулирует иностранные концерны на глубокую локализацию своего производства. Тем не менее они всё же прогнозируют повышение цен как минимум на 10%, а площадки по продаже авто уже фиксируют ажиотажный рост спроса. Но отечественные производители настаивают, что цены на их продукцию не повысятся благодаря государственным субсидиям.

В утиль

С 1 августа в России увеличивается размер утилизационного сбора на автомобили. Такое решение правительства поможет сократить число случаев, когда машины целенаправленно ввозятся для перепродажи, отмечал в июле 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме того, мера должна поддержать и развитие отечественного автопрома.

Согласно постановлению, размер сбора для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля вырастет в два–четыре раза, на грузовики — примерно в два раза. На модели легкого коммерческого транспорта ставки увеличиваются в 2,5–3,4 раза, на автобусы — в два–пять раз, на электробусы — почти в девять.

Минимальная сумма сбора составит 3 тыс. руб. — это тариф для физлиц, которые ввозят автомобиль с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. А максимальная может достичь и 500 тыс. руб., если речь о грузовых автомобилях и премиум-сегменте легковых машин.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Новые тарифы помогут сократить количество «серых» сделок на отечественном рынке, считает вице-президент и исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

— Изменение правил начисления сбора для физлиц, которые ввозят автомобили для перепродажи, благотворно скажется на рынке, — указал он. — Сейчас «предприниматели» массово используют незаконную схему ввоза через страны ЕАЭС с кратным занижением таможенной стоимости. А покупатели зачастую интересуются только более низкой ценой, не осознавая всех рисков, например, отсутствия заводской гарантии.

Для физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования, как и прежде, будет действовать льготный тариф, но с 1 августа его действие будет ограничено только одним автомобилем в год, за вторую ввозимую машину придется заплатить как юрлицо — по повышенным ставкам. А если ввезенную иномарку, за которую заплатили по льготному тарифу, продадут в течение года, то собственник будет обязан доплатить — доведя льготную сумму сбора до повышенной.

Еще одно положительное влияние изменений — поддержка отечественной автомобильной промышленности, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Повышенный утилизационный сбор может стать драйвером локализации производства и сборки своих авто на территории России для иностранных автоконцернов, — рассказал «Известиям» эксперт. — Зарубежным производителям станет гораздо выгоднее локализовать свое производство или сборку в России, так как новые цены на ввозимые иномарки могут оттолкнуть потенциальных покупателей.

При этом для российских автопроизводителей будут действовать меры господдержки, напомнили «Известиям» в Минпромторге. «Индексация утилизационного сбора не скажется на стоимости отечественных автомобилей, представители отрасли продолжат придерживаться принципов ведения ответственной ценовой политики», — сообщили «Известиям» в Минпромторге.

Утилизационный сбор платят все производители автомобилей, но цена зависит от уровня локализации — чем глубже, тем дешевле за счет субсидирования , напомнил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Поддержанный спрос

В преддверии изменений тарифов утилизационного сбора возник ажиотаж на покупку, в частности, подержанных автомобилей — покупатели опасаются повышения цен. В «Авито Авто» рост спроса за первое полугодие 2023 года оценили в 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

С данными этой площадки согласен и основатель инвестиционной транспортной компании ГТК-Холдинг Саид Залиев. Он оценил прирост спроса в 30%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— По нашим подсчетам, до конца года россияне приобретут еще 3,3 млн поддержанных автомобилей, — отметил эксперт. — Цены на них выросли на 15– 20% и в среднем составляют порядка 1,4– 1,5 млн рублей.

О повышении цен заявили и в «Авито Авто».

— Средняя цена на автомобили с пробегом в апреле–июне 2023 года выросла на 8,9% в сравнении с январем–мартом текущего года и на 47,9% — в сравнении со II кварталом прошлого года, — рассказали представители площадки. — Сейчас средняя цена такого автомобиля составляет 599 тыс. рублей.

Самыми популярными машинами с пробегом стали модели отечественного производителя АвтоВАЗ — Lada Granta, Priora, Kalina и 2114 Samara, отмечают собеседники издания. Это объясняется их невысокой ценой — от 150 тыс. рублей.

Новое ценообразование

Новые ставки утилизационного сбора действительно будут способствовать дальнейшему росту стоимости как подержанных, так и новых автомобилей, считает Вячеслав Жигалов.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

— Мы думаем, что рост будет в пределах 10%, причем на отечественную продукцию тоже (госсубсидия не покрывает полностью утилизационного сбора. — «Известия»), — рассказал эксперт. — Массовый сегмент — это двигатели на 1–2 л, и как раз в этом сегменте находятся отечественные и подавляющее большинство китайских производителей.

Из-за грядущего подорожания импортируемых иномарок спрос частично переориентируется на модели внутреннего рынка, а следовательно, вырастут и цены на них, полагает Сергей Бургазлиев.

— Повышение утилизационного сбора выгодно российским производителям, в том числе и иностранным компаниям, которые имеют в нашей стране сборочные предприятия, — сказал он.

В компании АвтоВАЗ «Известия» заверили, что изменение размера утилизационного сбора не повлияет на ценообразование Lada.

— Несмотря на то, что на формирование цен идет определенное курсовое и инфляционное влияние, мы оставляем прогноз и по объемам выпуска в 2023 году в 400 тыс. автомобилей, и по максимальной планке цены для наших самых бюджетных моделей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин