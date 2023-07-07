Ставки выросли: правительство увеличило размер утилизационного сбора

Правительство увеличило ставки утилизационного сбора на автомобили. Одновременно отменяются пониженные коэффициенты по его уплате для импортеров — физических лиц, если в течение года ввезенная машина будет продана. Отечественные автопроизводители поддерживают это решение, однако эксперты предупреждают, что индексация ставок утильсбора приведет к росту цен на машины, ввезенные из-за рубежа, а также сократит объем поставок по параллельному импорту. Подробности — в материале «Известий».

Сразу продать не получится

С 1 августа повышается размер утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Как следует из документа, размер этого сбора для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя вырастет в 1,7-3,7 раза. На модели LCV ставки увеличиваются в 2,5-3,4 раза, на тяжелые грузовики — 1,7 раза, на автобусы — в 2,2 — 4,8 раза, а на электробусы — в 8,7 раз. На электромобили индексация не распространяется. Повышение ставок коснется как новых, так и подержанных автомобилей, которые ввозятся юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, импортирующих автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, отмечают в Минпромторге.

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— Мы учли сложившуюся в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, практику, когда граждане ввозят автомобиль для собственного пользования и не планируют зарабатывать на его перепродаже. Их изменения не коснутся , — подчеркнул вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Для таких граждан продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет, пояснили в пресс-службе министерства. Однако это правило будет действовать только в случае, если машина, ввезенная после 1 августа, останется в собственности гражданина в течение года. В противном случае ему придется оплатить полную ставку утилизационного сбора, как для импортеров — юридических лиц, подчеркнули в ведомстве. Информация о проведении оплаты в полном или неполном объеме будет доступна на официальном сайте АО «Электронный паспорт».

— Также полный размер утильсбора будет уплачиваться, если физическое лицо ввозит в Россию более одного автомобиля за год — начиная со второго автомобиля. Для ввоза частным лицом импортного легкового автомобиля с объемом двигателя более трех литров 1 августа также регламентирована уплата полной ставки, — рассказали в пресс-службе Минпромторга.

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В министерстве подчеркивают, что «за счет доступного российским автопроизводителям комплекса мер господдержки, индексация не окажет влияния на стоимость отечественных автомобилей, представители отрасли продолжат придерживаться принципов ведения ответственной ценовой политики». В ведомстве отмечают, что данная мера должна повысить инвестиционную привлекательность локализации производства автомобилей на территории России для партнеров из дружественных стран.

Автозаводы — за повышение

Российские автопроизводители поддержали повышение ставок утилизационного сбора. На АвтоВАЗе считают, что это позволит сохранить более 1 млн рабочих мест в российском автопроме и компонентной отрасли. В компании называют решение «важным шагом для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов». Представители АвтоВАЗа также пообещали, что это не скажется на ценовой политике «в связи с высокой локализацией всех автомобилей Lada» .

Не будет повышать цены на автомобили и КамАЗ. В компании отмечают, что в настоящий момент рынок грузовиков в нашей стране проходит период адаптации, ему необходимы меры регулирования, поскольку отечественные производители работают в новых условиях.

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— Повышение утильсбора — своевременная и необходимая мера Правительства РФ. Его повышение не повлияет на цену грузовиков КамАЗ. Они останутся прежними, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале автопроизводителя.

Поддержал решение по индексации утильсбора и столичный автозавод «Москвич». В компании отметили, что это распространенная мера поддержки в мировой практике. В качестве примера представители автозавода приводят Китай, где уже долгое время пользуются подобным решением, которое демонстрирует высокую эффективность.

— Это важный шаг для развития отрасли в целом и для нас как отечественного автопроизводителя, который было необходимо принять, чтобы защитить локальных производителей. Последние три года не было повышения утилизационного сбора, и эта мера позволит защитить российский рынок, ― говорится в сообщении московского завода.

Импортные машины подорожают

Повышение ставок утилизационного сбора неизбежно приведет к росту цен на все ввозимые из-за рубежа машины, поставляемые как по официальным каналам, так и по схеме параллельного импорта, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Это решение может заметно сказаться на объемах российского авторынка, полагает он.

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— Необходимо иметь в виду объем средств, собираемых в казну от импорта автомобилей, и сколько получит бюджет в виде доходов при увеличении производства машин, а также при перепродаже автомобилей внутри страны. Если эта разница будет компенсирована за счет увеличения доходов в виде акцизов, налогов и других сборов, связанных увеличением производств машин внутри страны, то такое решение является верным. Если же она итоге не будет покрыта, значит, повышение ставок утильсбора ошибочно, — заявил он «Известиям».

По мнению Бургазлиева, в нынешних условиях вряд ли стоит рассчитывать на инвестиции крупных автопроизводителей в создание в нашей стране сборочных производств. Вместо этого они просто повысят цены на импортируемые автомобили на размер индексации ставок утильсбора, считает эксперт.

Похожего мнения придерживается и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он также считает, что данное решение резко снизит количество автомобилей, поставляемых в нашу страну по параллельному импорту, и поднимет цены на них.

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— Основной объем параллельного импорта приходится на «физиков». С 1 августа они уже не смогут ввезти и продать автомобиль на прежних, льготных условиях. Им придется уплачивать полный размер утильсбора. Соответственно, стоимость таких машину увеличится, а, значит, сократится и спрос на них. В конечном итоге, потребители от повышения ставок этого сбора только проиграют, — заявил он «Известиям».

Между тем, дилеры существенного изменения цен из-за повышения размеров утилизационного сбора не прогнозируют. По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, утильсбор, безусловно, оказывает влияние на ценообразование в отрасли, однако не столь ощутимое, если сравнивать, например, с колебаниями валюты и инфляцией.

— Ожидать резкого скачка цен непосредственно из-за повышения ставки утилизационного сбора не стоит. Соответственно, спада поставок и спроса именно на этом фоне мы не прогнозируем, — заявил он «Известиям».