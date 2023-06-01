Прокатило: кабмин продлил требования к «упрощенным» автомобилям

Продлен срок действия требований, касающихся выпуска в России «упрощенных» автомобилей. Возвращение к ранее действовавшим параметрам безопасности, которым должны отвечать машины, будет поэтапным. Одновременно правительство вводит ограничения на параллельный импорт автомобилей. Подробности — в материале «Известий».

Последняя отсрочка

Правительство России продлило до 1 февраля 2024 года действие более мягких требований к автомобилям отечественного производства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно постановлению Правительства № 891 от 31.05.2023, с 1 июня 2023 года разрешается выпуск транспортных средств, выхлоп которых соответствует экологическим нормам не ниже требований «Евро-2». С мая прошлого года на выбор автопроизводителя допускалось производство машин любого экологического класса, в том числе и «Евро-0» (в Европе эти требования были отменены в 1992 году, в России действовали до 2005 года).

С 1 декабря 2023 года все выпущенные в нашей стране автомобили должны иметь антиблокировочную систему тормозов (ABS) — она вновь становится обязательным элементом конструкции. Системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС должны быть оборудованы все транспортные средства, произведенные после 1 февраля 2024 года. Более того, до этой даты системой должны быть дооснащены автомобили, выпущенные после 28 февраля 2023 года. Для более машин более ранних выпусков сделано исключение.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Допускается не дооснащать устройствами вызова экстренных оперативных служб транспортные средства, выпущенные в обращение с 1 ноября 2022 г. по 28 февраля 2023 г.», — говорится в документе.

— Действие постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 продлено до 01 февраля 2024 года, после чего к сертификации автомобилей в полной мере вернутся требования технического регламента ТР ТС 018/2011 («О безопасности колесных транспортных средств» — «Известия»), — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Без заключений

Помимо требований к автомобилям, постановление также определяет срок, до которого будут действовать заключения об оценке типа транспортного средства (ЗОТТС), которые оформлялись на машины, ввозимые в нашу страну по параллельному импорту юридическими лицами.

« Срок действия заключения об оценке типа транспортного средства и (или) заключения об оценке типа шасси составляет 1 год и не может завершаться позднее 30 сентября 2024 года», — говорится в тексте документа.

В Минпромторге пояснили, что речь идет именно о сроке действия таких заключений, выдача самих документов прекратится раньше.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Для брендов, не прекращавших официальные поставки автомобилей в Россию, до 1 октября 2023 года сохраняется механизм ввоза по заключениям, оформляемым в рамках постановления № 855, наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту. После указанной даты возможность сертификации таких автомобилей для эксплуатации на территории ЕАЭС и России будет возможна в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Для брендов, официально прекративших свою деятельность на территории РФ, механизм оценки безопасности по постановлению № 855 продолжит действовать до 1 февраля 2024 с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Деталей не хватает

Опрошенные «Известиями» эксперты решение о поэтапном отказе от выпуска «упрощенных» автомобилей в нынешних условиях называют странным . В автопроме по-прежнему сохраняется проблема с нехваткой комплектующих, отмечает они. Косвенно их слова подтверждаются и внеплановым уходом АвтоВАЗа на трехнедельный корпоративный отпуск, во время которого предприятие намерено накопить запас деталей.

— У нас остаются проблемы с комплектующими. Есть нехватка компонентов топливной аппаратуры, сохраняются сложности с определенными датчиками. Не знаю, насколько эти идеи (перехода на более жесткие требования к автомобилям — «Известия») сочетаются с реальными возможностями автопрома. С одной стороны, мы говорим, что нужно спасать производство любыми путями, чтобы было больше транспорта, с другой стороны — «закручиваем гайки», — заявил «Известиям» главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Сложные компоненты, вроде электроники, рулевых реек и ABS, в короткие сроки локализовать невозможно, однако есть более простые комплектующие, освоить выпуск которых российским предприятием вполне по силам , считает он.

— Есть достаточно обширный список самых простых компонентов, которые можно производить в России. У нас работают предприятия по производству полимеров, пластика, резинотехнических деталей, стекла. Локализация таких деталей не займет много времени, — отмечает эксперт.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сами автопроизводители заявляют о готовности к переходу на более жесткие требования к автомобилям.

— Как мы и говорили ранее, мы вернем ABS в 2023 году, все идет по плану, — заявили «Известиям» директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Не видят сложностей с работой по новым правилам и на Ульяновском автозаводе. Там подчеркивают, что компания готова к поэтапному переходу на более жестокие требования к машинам.

Параллельному импорту «закручивают гайки»

Решение о прекращении в скором времени выдачи ЗОТТС специалисты считают преждевременным.

— Как временную меру я могу приветствовать параллельный импорт. Для потребителя он дает возможность выбора, однако для отрасли на долгий период это стратегически неправильно, — считает Сергей Бургазлиев.

Фото: ТАСС/Zuma

По его мнению, отказ от оформления ЗОТТС может привести к резкому сокращению числа поставляемых по параллельному импорту автомобилей. Сильнее всего это ударит по коммерческому транспорту, полагает он.

— Строительная отрасль и ритейл остро нуждаются в грузовых автомобилях. Отечественные производители такой техники полностью удовлетворить спрос на нее сейчас не могут — нередко срок поставки партии машин составляет больше года. В отличие от покупателей легковых автомобилей, которые могут повременить с покупкой новой машины, бизнес ждать не может. Именно поэтому мы видим резкий рост продаж грузовиков из КНР, — заявил «Известиям» Сергей Бургазлиев.

Отказ от оформления ЗОТТС приведет к тому, что параллельный импорт автомобилей окончательно уйдет в «серую» зону, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— Доля машин, поставляемых по параллельному импорту, на которые оформлены эти заключения, небольшая: основная часть таких автомобилей ввозится в нашу страну физическими лицами, которые оформляют на технику СБКТС (Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства). После прекращения оформления ЗОТТС весь автомобильный параллельный импорт будет ввозиться и продаваться «физиками». В этом случае пропадает даже теоретическая возможность отремонтировать машину по гарантии, поскольку на взаимоотношения между физическими лицами закон «О защите прав потребителей не распространяется», — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

Для компаний, поставляющих в нашу страну автомобили по параллельном импорту, решение о прекращении оформления ЗОТТС неожиданностью не стало.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Такое решение мы просчитывали в своей бизнес-модели, предприняли подготовительные меры и скорректировали нашу продуктовую линейку. Разумеется, оформлять машины на физлица крупный бизнес не может себе позволить, — заявил «Известиям» директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.