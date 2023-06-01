Прокатило: кабмин продлил требования к «упрощенным» автомобилям
Продлен срок действия требований, касающихся выпуска в России «упрощенных» автомобилей. Возвращение к ранее действовавшим параметрам безопасности, которым должны отвечать машины, будет поэтапным. Одновременно правительство вводит ограничения на параллельный импорт автомобилей. Подробности — в материале «Известий».
Последняя отсрочка
Правительство России продлило до 1 февраля 2024 года действие более мягких требований к автомобилям отечественного производства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно постановлению Правительства № 891 от 31.05.2023, с 1 июня 2023 года разрешается выпуск транспортных средств, выхлоп которых соответствует экологическим нормам не ниже требований «Евро-2». С мая прошлого года на выбор автопроизводителя допускалось производство машин любого экологического класса, в том числе и «Евро-0» (в Европе эти требования были отменены в 1992 году, в России действовали до 2005 года).
С 1 декабря 2023 года все выпущенные в нашей стране автомобили должны иметь антиблокировочную систему тормозов (ABS) — она вновь становится обязательным элементом конструкции. Системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС должны быть оборудованы все транспортные средства, произведенные после 1 февраля 2024 года. Более того, до этой даты системой должны быть дооснащены автомобили, выпущенные после 28 февраля 2023 года. Для более машин более ранних выпусков сделано исключение.
«Допускается не дооснащать устройствами вызова экстренных оперативных служб транспортные средства, выпущенные в обращение с 1 ноября 2022 г. по 28 февраля 2023 г.», — говорится в документе.
— Действие постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 продлено до 01 февраля 2024 года, после чего к сертификации автомобилей в полной мере вернутся требования технического регламента ТР ТС 018/2011 («О безопасности колесных транспортных средств» — «Известия»), — сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Без заключений
Помимо требований к автомобилям, постановление также определяет срок, до которого будут действовать заключения об оценке типа транспортного средства (ЗОТТС), которые оформлялись на машины, ввозимые в нашу страну по параллельному импорту юридическими лицами.
«Срок действия заключения об оценке типа транспортного средства и (или) заключения об оценке типа шасси составляет 1 год и не может завершаться позднее 30 сентября 2024 года», — говорится в тексте документа.
В Минпромторге пояснили, что речь идет именно о сроке действия таких заключений, выдача самих документов прекратится раньше.
— Для брендов, не прекращавших официальные поставки автомобилей в Россию, до 1 октября 2023 года сохраняется механизм ввоза по заключениям, оформляемым в рамках постановления № 855, наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту. После указанной даты возможность сертификации таких автомобилей для эксплуатации на территории ЕАЭС и России будет возможна в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Для брендов, официально прекративших свою деятельность на территории РФ, механизм оценки безопасности по постановлению № 855 продолжит действовать до 1 февраля 2024 с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Деталей не хватает
Опрошенные «Известиями» эксперты решение о поэтапном отказе от выпуска «упрощенных» автомобилей в нынешних условиях называют странным. В автопроме по-прежнему сохраняется проблема с нехваткой комплектующих, отмечает они. Косвенно их слова подтверждаются и внеплановым уходом АвтоВАЗа на трехнедельный корпоративный отпуск, во время которого предприятие намерено накопить запас деталей.
— У нас остаются проблемы с комплектующими. Есть нехватка компонентов топливной аппаратуры, сохраняются сложности с определенными датчиками. Не знаю, насколько эти идеи (перехода на более жесткие требования к автомобилям — «Известия») сочетаются с реальными возможностями автопрома. С одной стороны, мы говорим, что нужно спасать производство любыми путями, чтобы было больше транспорта, с другой стороны — «закручиваем гайки», — заявил «Известиям» главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.
С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Сложные компоненты, вроде электроники, рулевых реек и ABS, в короткие сроки локализовать невозможно, однако есть более простые комплектующие, освоить выпуск которых российским предприятием вполне по силам, считает он.
— Есть достаточно обширный список самых простых компонентов, которые можно производить в России. У нас работают предприятия по производству полимеров, пластика, резинотехнических деталей, стекла. Локализация таких деталей не займет много времени, — отмечает эксперт.
Сами автопроизводители заявляют о готовности к переходу на более жесткие требования к автомобилям.
— Как мы и говорили ранее, мы вернем ABS в 2023 году, все идет по плану, — заявили «Известиям» директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский.
Не видят сложностей с работой по новым правилам и на Ульяновском автозаводе. Там подчеркивают, что компания готова к поэтапному переходу на более жестокие требования к машинам.
Параллельному импорту «закручивают гайки»
Решение о прекращении в скором времени выдачи ЗОТТС специалисты считают преждевременным.
— Как временную меру я могу приветствовать параллельный импорт. Для потребителя он дает возможность выбора, однако для отрасли на долгий период это стратегически неправильно, — считает Сергей Бургазлиев.
По его мнению, отказ от оформления ЗОТТС может привести к резкому сокращению числа поставляемых по параллельному импорту автомобилей. Сильнее всего это ударит по коммерческому транспорту, полагает он.
— Строительная отрасль и ритейл остро нуждаются в грузовых автомобилях. Отечественные производители такой техники полностью удовлетворить спрос на нее сейчас не могут — нередко срок поставки партии машин составляет больше года. В отличие от покупателей легковых автомобилей, которые могут повременить с покупкой новой машины, бизнес ждать не может. Именно поэтому мы видим резкий рост продаж грузовиков из КНР, — заявил «Известиям» Сергей Бургазлиев.
Отказ от оформления ЗОТТС приведет к тому, что параллельный импорт автомобилей окончательно уйдет в «серую» зону, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
— Доля машин, поставляемых по параллельному импорту, на которые оформлены эти заключения, небольшая: основная часть таких автомобилей ввозится в нашу страну физическими лицами, которые оформляют на технику СБКТС (Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства). После прекращения оформления ЗОТТС весь автомобильный параллельный импорт будет ввозиться и продаваться «физиками». В этом случае пропадает даже теоретическая возможность отремонтировать машину по гарантии, поскольку на взаимоотношения между физическими лицами закон «О защите прав потребителей не распространяется», — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».
Для компаний, поставляющих в нашу страну автомобили по параллельном импорту, решение о прекращении оформления ЗОТТС неожиданностью не стало.
— Такое решение мы просчитывали в своей бизнес-модели, предприняли подготовительные меры и скорректировали нашу продуктовую линейку. Разумеется, оформлять машины на физлица крупный бизнес не может себе позволить, — заявил «Известиям» директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.