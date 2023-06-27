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Лучше новых двух: автомобилисты уходят на вторичный рынок

По итогам года в России может быть продано 5,8 млн подержанных машин
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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С начала года рынок подержанных автомобилей вырос почти на четверть. В отличие от сегмента новых моделей, где отмечается бурный рост продаж машин из КНР, доля «китайцев» на вторичном рынке пока незначительна. Однако в обозримом будущем ситуация изменится в пользу китайского автопрома и в сегменте second hand. Подробности —в материале «Известий».

Со счетом 7:1

За первые пять месяцев в России было продано 2,25 млн подержанных автомобилей. Это в 7,1 раза больше количества новых машин, реализованных за тот же период. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». По словам исполнительного директора агентства Сергея Удалова, с начала года вторичный авторынок вырос на 24%. Тем не менее по сравнению с январем–маем 2021 года отрицательная динамика (–0,5%) пока сохраняется, отметил он. На подержанные автомобили массового сегмента в настоящее время приходится 88,2% (примерно 2 млн автомобилей), доля премиум-сегмента — 11,8% (265 тыс. машин). При этом с начала года премиальный сегмент вторичного авторынка вырос значительно больше, чем массовый: 35,6% против 22,4%, уточнил Удалов.

автомобиль
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По данным «Авито Авто», в мае средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 1,15 млн рублей. По сравнению с маем прошлого года подержанные машины стали дороже на 21%.

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«Китайцы» постарше

В отличие от рынка новых автомобилей, где модели китайских брендов активно наращивают свою долю, в сегменте машин с пробегом ситуация иная. По данным «Автостата», за пять месяцев текущего года было продано 42,5 тыс. подержанных «китайцев» — всего 2% от общего объема рынка. Чаще всего покупатели приобретали подержанные автомобили Chery (почти 13 тыс. машин с начала года), Geely (около 9 тыс. штук) и Lifan (примерно 7,5 тыс. экземпляров). Половина подержанных автомобилей из КНР — старше 10 лет. За год их доля выросла на 15%. Кроме того, с 10 до 18% увеличились число б/у моделей китайских брендов в возрасте 3–6 лет. А вот доля автомобилей моложе трех лет за год снизилась с 34 до 18%.

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По словам Сергея Удалова, это связано с общим увеличением сроков эксплуатации автомобилей. Кроме того, сказывается рост цен на новые модели китайских брендов. Сейчас относительно «свежий» автомобиль из КНР можно продать даже дороже, чем он покупался пару лет назад, отмечают в «Автостате».

Chery
Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey

Массовый выход моделей из КНР произойдет несколько позже, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Это связано с тем, что значительный рост продаж новых китайских автомобилей наблюдался совсем недавно, отмечает он.

— Резкий рост продаж новых моделей брендов из КНР произошел 1,5–2 года назад, поэтому на вторичном рынке они пока встречаются достаточно редко. В основном в этом сегменте представлены более старые модели. С учетом того что в нынешних условиях срок эксплуатации машины увеличился, скорее всего, массовое появление «китайцев» на рынке автомобилей с пробегом мы увидим через 2–4 года, — прогнозирует Бургазлиев.

Увеличению в перспективе доли на рынке подержанных китайских моделей будет с течением времени способствовать организация сборочных производств машин из КНР в нашей стране, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Кроме того, он не исключает в обозримом будущем ввоза подержанных машин из Китая.

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Проблемы ликвидности и налогов

Основная проблема, которую сейчас испытывает вторичный авторынок, — это отсутствие необходимого количества ликвидных машин, считают эксперты. В условиях ограниченного спроса на новые модели, а также их заметного подорожания автовладельцы, которые прежде задумывались о продаже машины, продолжают ездить на ней.

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— Наиболее остро проблема нехватки ликвидных машины с пробегом наблюдается в массовом сегменте. В отличие от премиум-сегмента, который подпитывается в том числе за счет параллельного импорта, а также ввоза подержанных автомобилей, относительно доступные машины невыгодно поставлять из-за рубежа как новыми по параллельному импорту, так и подержанными. В итоге найти на вторичном рынке массовую модель с адекватным пробегом и в хорошем техническом состоянии сейчас крайне сложно, — заявил «Известиям» Сергей Бургазлиев.

рынок
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Другая проблема, тормозящая развития вторичного авторынка — двойной НДС, применяемый в случае, если договор купли-продажи машины заключается между юридическими лицами.

— Дилерская маржа при продаже автомобиля с пробегом оставляет около 10%. При этом ставка НДС — 20%. Неудивительно, что доля сделок по продаже машин с пробегом между дилерами и юридическими лицами минимальна. Из-за этого у нас фактически нет оптового рынка подержанных автомобилей, — отмечает президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Ассоциация давно выступает за отмену двойного НДС при купли-продаже автомобиля с пробегом, если сторонами сделки являются юрлица. По словам Подщеколдина, правительство согласилось с доводами РОАД по этому вопросу. Не исключено, что в обозримой перспективе соответствующие поправки в налоговое законодательство будут приняты Госдумой, заявил он.

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Взгляд в будущее

По прогнозам специалистов аналитического агентства «Автостат», в 2023 году рынок автомобилей с пробегом может вырасти на 18% и составить 5,3 млн машин. Они отмечают, если сохранятся темпы роста, зафиксированные в начале года, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения.

салон
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Показатель в 5 млн подержанных машин, проданных за год, вполне реален, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В условиях ограниченного выбора новых автомобилей интерес значительной части потенциальных покупателей сместился в сторону вторичного рынка, подчеркивает он.

— Это особенно хорошо заметно в премиальном сегменте: часть покупателей, планирующие потратить 5–6 млн рублей на автомобиль, нередко предпочитают приобрести подержанную модель европейского или японского бренда, а не нового «китайца», пусть и премиального, — отметил эксперт в беседе с «Известиям»

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