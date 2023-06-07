Колеса Фортуны: продажи автомобилей за год выросли в 2,6 раза

Объем рынка новых автомобилей в мае несколько снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее если сравнивать результаты с маем 2022 года, который стал самым провальным за весь прошлый год, продажи машин увеличились в 2,6 раза. Рынок постепенно восстанавливается и при этом кардинально меняет свою структуру, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Весенний рост

В прошлом месяце в России было продано 72,1 тыс. новых автомобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Это примерно на 5% ниже апрельских показателей. Однако по сравнению с маем 2022 года, когда было реализовано чуть более 27 тыс. машин, продажи выросли почти в три раза. Незначительное снижение майских продаж специалисты объясняют длинными выходными в начале месяца, во время которых спрос на автомобили традиционно падает.

Лидерство на российском рынке сохраняет АвтоВАЗ с результатом в 22 тыс. машин. При этом продажи автомобилей из Тольятти сокращаются: в апреле владельцев нашли 25,3 тыс. новых Lada, а в марте — 24,3 тыс. Предприятие по-прежнему испытывает определенные сложности с комплектующими. Доля компании на рынке также снижается: если в апреле она составляла 33,4%, то по итогам мая — 30,5%. Судя по тому, что в конце мая завод почти на три недели ушел в корпоративный отпуск (в том числе чтобы пополнить складские запасы автокомпонентов), июньские результаты АвтоВАЗа, скорее всего, будут еще ниже.

Китайское нашествие

Автопроизводители из КНР, напротив, активно наращивают свое присутствие на российском рынке: суммарно их доля уже приблизилась к 40%. Так, в мае первой по количеству проданных машин среди китайских брендов и второй в абсолюте стала компания Chery (7444 штуки). С разницей всего в 12 автомобилей третье место занимает Haval (7432 машины). Бренд Geely с результатом в 6690 машин расположился на четвертой позиции. С большим отрывом от лидеров замыкает пятерку самых популярных брендов южнокорейская Kia, продавшая в мае 3090 автомобилей. Большая часть из них приходится на модели, поставляемые в нашу страну по параллельному импорту.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Гранта» в отрыве

Самой популярной моделью в прошлом месяце стала Lada Granta — 15 791 автомобиль. Вторая по популярности модель — кроссовер Haval Jolion, покупателями этой машины в мае стали 3864 человека. Также было продано 3536 автомобилей Geely Coolray. Отечественный внедорожник Lada Niva Travel разошелся тиражом в 3210 экземпляров, а Chery Tiggo 7 PRO Max приобрели 3114 покупателей. «Классическую» Lada Niva Legend купили 2683 человека, а модель Omoda C5 — 2467 покупателей. Замыкают топ-10 китайские кроссоверы Chery Tiggo 4 PRO (1917 штук), Geely Tugella (1441 экземпляр) и Haval F7x (1194 штуки).

Альтернативная статистика

Ассоциация европейского бизнеса (AEB) также фиксирует рост продаж (+121,1%) в мае, но дает более скромную цифру количества реализованных машин — 51 466 штук. Разницу, помимо методики подсчета, можно объяснить, во-первых, тем, что некоторые бренды перестали давать AEB ежемесячные данные. Среди них Chery вместе с ее брендами Exeed и Omoda. Во-вторых, ассоциация публикует официальные отгрузки автомобилей дилерам и не учитывает параллельные поставки. Так, по статистике AEB, в мае продажи Toyota составили лишь 50 машин, а согласно данным о регистрациях, которыми пользуется «Автостат», — 2116 штук. Та же ситуация c Kia (707 против 3090 штук) и Hyundai (230 против 2722 штук).

Тем не менее статистика AEB показывает, что китайские марки накопили запасы машин на складах. Как и Lada, которая, кроме того, начала отгружать дилерам обновленные «Весты» — 167 машин в мае.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Даешь миллион!

Опрошенные «Известиями» эксперты по-разному оценивают тенденции на российском авторынке. По словам вице-президента, исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслава Жигалова, итоги весны свидетельствуют о том, что рынок постепенно начинает восстанавливаться от прошлогоднего шока. Одновременно с этим происходит и его серьезная трансформация, подчеркивает он.

— Разумеется, столь резкий рост объясняется прежде всего низкой базой прошлого года, когда поставки практически всех автомобилей разом прекратились, а также возникали сложности с производством машин на российских заводах. Тем не менее определенные позитивные тенденции налицо. Мы также видим, что наряду с этим происходит активное наращивание своей доли на рынке китайскими автопроизводителями. В условиях прекращения официальных поставок ряда автомобильных брендов многие дилерские центры стараются заключить контракт с компаниями из КНР. Это благотворно сказывается на рынке, поскольку создает дополнительную конкуренцию, — заявил он «Известиям».

По мнению Вячеслава Жигалова, росту продаж способствует и постепенное восстановление спроса на машины. Тем не менее интерес к автомобилям еще очень далек от идеального состояния, подчеркивает он. Многие потенциальные клиенты по-прежнему откладывают покупку машины на более поздний срок. По итогам года число новых проданных автомобилей может составить от 750 тыс. до 1 млн штук, полагает вице-президент, исполнительный директор ассоциации РОАД.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всё зависит от юаня

Похожий прогноз дают в ГК «Автодом». В компании считают, что по итогам года продажи автомобилей могут выйти на семизначное значение.

— Ожидается, что в текущем году при условии стабильной экономической ситуации, в которой не будет существенных изменений в части платежных систем и логистических коридоров, объем продаж автомобилей может приблизиться к 1 млн штук, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГК «Автодом».

Рост продаж в мае текущего года главным образом связан с низкой базой мая 2022 года, отмечает директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Однако говорить о восстановлении российского авторынка пока рано, полагает он. При этом он отмечает, что весной и в первую неделю лета на новые автомобили имеется стабильный спрос.

— Интерес клиентов сейчас в первую очередь подогрет такими драйверами, как ожидаемый рост цен, увеличение числа предложений и расширение модельного ряда представленных на рынке брендов. В перспективе ближайших месяцев мы ожидаем увеличения объема продаж в среднем на 10–15% в зависимости от марки, — заявил «Известиям» представитель «Авилона».

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Он отметил, что можно ожидать роста цен на новые автомобили. Но, в отличие от ситуации в начале весны, когда цены на машины подскочили достаточно резко, возможное подорожание будет плавным, считает эксперт.

— По сравнению с апрелем текущего года рост будет уже поспокойнее, не более 2% в месяц. При условии, что юань сохранит стабильность. Это основной «вкладчик» в цену, — отметил Ренат Тюктеев.

1 млн автомобилей — это уровень потенциального спроса на новые модели в этом году, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако вряд ли этот спрос будет удовлетворен полностью, отмечает он.