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Колеса Фортуны: продажи автомобилей за год выросли в 2,6 раза

По итогам года в России может быть продано до 1 млн новых машин
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Объем рынка новых автомобилей в мае несколько снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее если сравнивать результаты с маем 2022 года, который стал самым провальным за весь прошлый год, продажи машин увеличились в 2,6 раза. Рынок постепенно восстанавливается и при этом кардинально меняет свою структуру, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Весенний рост

В прошлом месяце в России было продано 72,1 тыс. новых автомобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Это примерно на 5% ниже апрельских показателей. Однако по сравнению с маем 2022 года, когда было реализовано чуть более 27 тыс. машин, продажи выросли почти в три раза. Незначительное снижение майских продаж специалисты объясняют длинными выходными в начале месяца, во время которых спрос на автомобили традиционно падает.

Лидерство на российском рынке сохраняет АвтоВАЗ с результатом в 22 тыс. машин. При этом продажи автомобилей из Тольятти сокращаются: в апреле владельцев нашли 25,3 тыс. новых Lada, а в марте — 24,3 тыс. Предприятие по-прежнему испытывает определенные сложности с комплектующими. Доля компании на рынке также снижается: если в апреле она составляла 33,4%, то по итогам мая — 30,5%. Судя по тому, что в конце мая завод почти на три недели ушел в корпоративный отпуск (в том числе чтобы пополнить складские запасы автокомпонентов), июньские результаты АвтоВАЗа, скорее всего, будут еще ниже.

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Китайское нашествие

Автопроизводители из КНР, напротив, активно наращивают свое присутствие на российском рынке: суммарно их доля уже приблизилась к 40%. Так, в мае первой по количеству проданных машин среди китайских брендов и второй в абсолюте стала компания Chery (7444 штуки). С разницей всего в 12 автомобилей третье место занимает Haval (7432 машины). Бренд Geely с результатом в 6690 машин расположился на четвертой позиции. С большим отрывом от лидеров замыкает пятерку самых популярных брендов южнокорейская Kia, продавшая в мае 3090 автомобилей. Большая часть из них приходится на модели, поставляемые в нашу страну по параллельному импорту.

автомобили
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Гранта» в отрыве

Самой популярной моделью в прошлом месяце стала Lada Granta — 15 791 автомобиль. Вторая по популярности модель — кроссовер Haval Jolion, покупателями этой машины в мае стали 3864 человека. Также было продано 3536 автомобилей Geely Coolray. Отечественный внедорожник Lada Niva Travel разошелся тиражом в 3210 экземпляров, а Chery Tiggo 7 PRO Max приобрели 3114 покупателей. «Классическую» Lada Niva Legend купили 2683 человека, а модель Omoda C5 — 2467 покупателей. Замыкают топ-10 китайские кроссоверы Chery Tiggo 4 PRO (1917 штук), Geely Tugella (1441 экземпляр) и Haval F7x (1194 штуки).

Альтернативная статистика

Ассоциация европейского бизнеса (AEB) также фиксирует рост продаж (+121,1%) в мае, но дает более скромную цифру количества реализованных машин — 51 466 штук. Разницу, помимо методики подсчета, можно объяснить, во-первых, тем, что некоторые бренды перестали давать AEB ежемесячные данные. Среди них Chery вместе с ее брендами Exeed и Omoda. Во-вторых, ассоциация публикует официальные отгрузки автомобилей дилерам и не учитывает параллельные поставки. Так, по статистике AEB, в мае продажи Toyota составили лишь 50 машин, а согласно данным о регистрациях, которыми пользуется «Автостат», — 2116 штук. Та же ситуация c Kia (707 против 3090 штук) и Hyundai (230 против 2722 штук).

Тем не менее статистика AEB показывает, что китайские марки накопили запасы машин на складах. Как и Lada, которая, кроме того, начала отгружать дилерам обновленные «Весты» — 167 машин в мае.

автомобили
Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Даешь миллион!

Опрошенные «Известиями» эксперты по-разному оценивают тенденции на российском авторынке. По словам вице-президента, исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслава Жигалова, итоги весны свидетельствуют о том, что рынок постепенно начинает восстанавливаться от прошлогоднего шока. Одновременно с этим происходит и его серьезная трансформация, подчеркивает он.

— Разумеется, столь резкий рост объясняется прежде всего низкой базой прошлого года, когда поставки практически всех автомобилей разом прекратились, а также возникали сложности с производством машин на российских заводах. Тем не менее определенные позитивные тенденции налицо. Мы также видим, что наряду с этим происходит активное наращивание своей доли на рынке китайскими автопроизводителями. В условиях прекращения официальных поставок ряда автомобильных брендов многие дилерские центры стараются заключить контракт с компаниями из КНР. Это благотворно сказывается на рынке, поскольку создает дополнительную конкуренцию, — заявил он «Известиям».

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По мнению Вячеслава Жигалова, росту продаж способствует и постепенное восстановление спроса на машины. Тем не менее интерес к автомобилям еще очень далек от идеального состояния, подчеркивает он. Многие потенциальные клиенты по-прежнему откладывают покупку машины на более поздний срок. По итогам года число новых проданных автомобилей может составить от 750 тыс. до 1 млн штук, полагает вице-президент, исполнительный директор ассоциации РОАД.

завод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всё зависит от юаня

Похожий прогноз дают в ГК «Автодом». В компании считают, что по итогам года продажи автомобилей могут выйти на семизначное значение.

Ожидается, что в текущем году при условии стабильной экономической ситуации, в которой не будет существенных изменений в части платежных систем и логистических коридоров, объем продаж автомобилей может приблизиться к 1 млн штук, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГК «Автодом».

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Рост продаж в мае текущего года главным образом связан с низкой базой мая 2022 года, отмечает директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Однако говорить о восстановлении российского авторынка пока рано, полагает он. При этом он отмечает, что весной и в первую неделю лета на новые автомобили имеется стабильный спрос.

— Интерес клиентов сейчас в первую очередь подогрет такими драйверами, как ожидаемый рост цен, увеличение числа предложений и расширение модельного ряда представленных на рынке брендов. В перспективе ближайших месяцев мы ожидаем увеличения объема продаж в среднем на 10–15% в зависимости от марки, — заявил «Известиям» представитель «Авилона».

автосалон
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Он отметил, что можно ожидать роста цен на новые автомобили. Но, в отличие от ситуации в начале весны, когда цены на машины подскочили достаточно резко, возможное подорожание будет плавным, считает эксперт.

— По сравнению с апрелем текущего года рост будет уже поспокойнее, не более 2% в месяц. При условии, что юань сохранит стабильность. Это основной «вкладчик» в цену, — отметил Ренат Тюктеев.

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1 млн автомобилей — это уровень потенциального спроса на новые модели в этом году, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако вряд ли этот спрос будет удовлетворен полностью, отмечает он.

— Думаю, что с учетом нынешней ситуации по итогам года объем проданных автомобилей составит 700–750 тыс. штук, — полагает эксперт.

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