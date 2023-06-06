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Автодилер сообщил о высоком спросе на автомобили в России в мае

ГК «Автодом»: объем продаж автомобилей в России в 2023 году может приблизиться к 1 млн штук
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В мае 2023 года на автомобильном рынке наблюдался высокий спрос, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГК «Автодом» 6 июня.

«Это связано с тем, что общая экспозиция автомобилей в предложениях для клиента была выше более чем на 50% по сравнению с апрелем. Чем больше витрина, тем больше трафик и продажи в штуках», — рассказали там.

Автодилер спрогнозировал сохранение положительной тенденции по продажам в июне.

«Ожидается, что в текущем году при условии стабильной экономической ситуации, в которой не будет существенных изменений в части платежных систем и логистических коридоров, объем продаж автомобилей может приблизиться к 1 млн штук», — отметили в ГК «Автодом».

В то же время там объяснили, что цены на автомобили напрямую зависят от корреляции курса валют и его изменения к моменту покупки.

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Ранее в этот день «Российская газета» написала, что на фоне валютных колебаний дилеры готовятся изменить цены на машины. Так, основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль не исключил до конца года рост прайсов на 30% в сегменте новых авто.

5 июня агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» сообщило, что в мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и составил 72,2 тыс. проданных машин.

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