Автодилеры готовятся повысить цены на ввезенные по параллельному импорту машины

Российские автодилеры планируют повысить цены на машины, ввезенные по параллельному импорту, на 15–20%. Об этом 6 июня сообщает «Российская газета».

Повышение цен связано с изменением валютного курса, а также с возросшей стоимостью издержек для поставки авто в РФ. Эксперты полагают, что запасы автомобилей из более ранних поставок, которые сохранят старый ценник, закончатся уже к грядущей осени.

«На сегодняшний день предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей нет, ведь помимо курса валют есть и другие проблемы, которые не позволяют ввозить в Россию большее количество автомобилей, тем самым влияя на прайсы. Например, постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной не только увеличения стоимости новых машин к концу 2023 года, но и сокращения объемов параллельного импорта — до ограниченного количества премиальных моделей, привезенных по заказу клиента», — отметил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Объем автокредитования в текущем году может побить рекорд 2021 года и превысить отметку 1,4 трлн рублей. Рост темпов автомобильного кредитования напрямую связан с дальнейшим повышением цен на машины, а также с растущей покупательской способностью россиян.

Тем временем увеличивающиеся объемы автокредитования могут расти в замедленном темпе из-за ограниченного предложения на сегодняшнем авторынке в России. Программа параллельного импорта, считают эксперты, может лишь частично компенсировать нехватку моделей на рынке.