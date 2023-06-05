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Эксперты спрогнозировали рекордный рост автокредитования в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Объем автокредитования в текущем году может побить рекорд 2021 года и превысить отметку 1,4 трлн рублей, сообщают 5 июня эксперты кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги».

По мнению аналитиков, рост темпов автомобильного кредитования напрямую связан с дальнейшим повышением цен на автомобили, а также с растущей покупательской способностью россиян.

Тем временем увеличивающиеся объемы автокредитования могут расти в замедленном темпе из-за ограниченного предложения на сегодняшнем авторынке в России. Программа параллельного импорта, считают эксперты, может лишь частично компенсировать нехватку моделей на рынке.

Также аналитики предполагают, что в будущем кредитный портфель будет расти только при условии, что размер среднего чека и сроки кредитования продолжат увеличиваться, поскольку из-за дефицита автомобилей и запчастей время владения машинами продолжает увеличиваться в стране.

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20 мая стало известно, что средний размер автомобильного кредита в РФ в апреле 2023 года вырос на 7,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил рекордные 1,3 млн рублей.

Всего с апреля 2022-го по апрель 2023-го количество выданных кредитов на автомобиль выросло в 3,7 раза и составило 68,9 тыс. ссуд общей суммой $90,4 млрд (в четыре раза больше, чем в прошлом году). В связи с этим портфель автокредитов вырос до рекордной за всю историю суммы ― 1,25 трлн рублей. Всего по состоянию на прошедший апрель в России числились 1,76 млн активных кредитов на машины.

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