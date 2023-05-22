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Средний размер автокредита в России достиг рекорда в апреле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средний размер автомобильного кредита в РФ в апреле 2023 года вырос на 7,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил рекордные 1,3 млн рублей. Об этом 20 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков компании «Скоринг бюро».

Всего с апреля 2022-го по апрель 2023-го количество выданных кредитов на автомобиль выросло в 3,7 раза и составило 68,9 тыс. ссуд общей суммой 90,4 млрд рублей (в четыре раза больше, чем в прошлом году). В связи с этим портфель автокредитов вырос до рекордной за всю историю суммы ― 1,25 трлн рублей. Всего по состоянию на прошедший апрель в России числились 1,76 млн активных кредитов на машины.

Вместе со средним размером ссуд на автомобили за год на 5,5% увеличилось количество просрочек (неоплата более 90 дней): не выплачены в срок 110,1 тыс. ссуд, прирост составил 16,7%, а сумма просроченных платежей достигла рекордных 68,3 млрд рублей.

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24 марта стало известно, какие автомобили с пробегом чаще всего приобретают в кредит. По данным аналитического агентства «Автостат», количество кредитов на подержанные машины за два месяца текущего года возросло на 32%. В частности, клиенты «Открытие авто» чаще всего покупают подержанные машины Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Granta, Kia Sportage и Volkswagen Polo.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич заявил, что заемщики также предпочитают подержанные автомобили марки LADA, Hyundai, Kia и Volkswagen.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов допустил, что выдача кредитов на автомобили с пробегом продолжится. Отмечается, что сейчас наблюдается рост спроса россиян в автокредитах, чья процентная ставка ниже в сравнении с потребительским кредитом. Кроме того, на автокредит проще получать одобрение.

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