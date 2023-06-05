Реклама
Прямой эфир
Армия
МО сообщило об активных боевых действиях «Ахмата» в центральной части Марьинки
Армия
Минобороны сообщило о неудачной попытке диверсионных групп ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Мир
Бельгия расследует применение своего оружия украинской ДРГ в Белгородской области
Авто
Продажи АвтоВАЗа в 2023 году увеличились на 72,2%
Происшествия
На зеленой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения из-за человека на путях
Наука и техника
У спутника «Экспресс-АМ5» отказал контур системы терморегулирования
Происшествия
ВСУ выпустили более 70 снарядов за утро по Новой Таволжанке Шебекинского округа
Мир
В Вашингтоне в защитный барьер рядом с Белым домом врезался фургон
Мир
В Киргизии задержали организаторов возможного госпереворота
Мир
В Нидерландах движение ряда поездов остановлено из-за компьютерного сбоя
Армия
Учения Балтфлота начались в Калининградской области
Армия
Рогов сообщил о возобновлении боев у Времевского выступа

В мае рынок новых легковых авто в России вырос в 2,6 раза

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В минувшем мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлого года и составил проданных 72,2 тыс. машин. Об этом 5 июня сообщают аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг».

Более 22% от числа проданных автомобилей составила модель Lada Granta (15 791 машина). Также в тройку самых популярных авто вошли китайские Haval Jolion (3864 автомобиля) и Geely Coolray (3536 автомобилей). Кроме того, динамика роста продаж Coolray за год увеличилась более чем в 8,3 раза.

АвтоВАЗ удерживает позицию российского бестселлера: продажи производителя выросли в 3,3 раза, до 22 тыс. машин, а доля автомобилей Lada на рынке превысила 30%.

В мае 2022 года российский авторынок оказался в низшей точке кризиса: тогда было реализовано 27,5 тыс. машин, после чего продажи новых новых автомобилей начали снова медленно увеличиваться.

Ввоз и ныне там: дилеры просят продлить условия параллельного импорта запчастей
Поставки продукции более 100 торговых марок могут прекратиться с 1 сентября

1 июня кабмин продлил действие упрощенного техрегламента для автомобилей до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», следует из постановления правительства РФ.

Согласно документу, с декабря текущего года установка системы ABS (антиблокировочная система торможения) возвращается в обязательные требования к выпуску машин в России.

Таким образом, 1 июня 2023 года автомобили, выпускаемые в России, должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». С 1 декабря 2023 года на всех транспортных средствах должна быть установлена антиблокировочная система тормозов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023