В мае рынок новых легковых авто в России вырос в 2,6 раза

В минувшем мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлого года и составил проданных 72,2 тыс. машин. Об этом 5 июня сообщают аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг».

Более 22% от числа проданных автомобилей составила модель Lada Granta (15 791 машина). Также в тройку самых популярных авто вошли китайские Haval Jolion (3864 автомобиля) и Geely Coolray (3536 автомобилей). Кроме того, динамика роста продаж Coolray за год увеличилась более чем в 8,3 раза.

АвтоВАЗ удерживает позицию российского бестселлера: продажи производителя выросли в 3,3 раза, до 22 тыс. машин, а доля автомобилей Lada на рынке превысила 30%.

В мае 2022 года российский авторынок оказался в низшей точке кризиса: тогда было реализовано 27,5 тыс. машин, после чего продажи новых новых автомобилей начали снова медленно увеличиваться.

1 июня кабмин продлил действие упрощенного техрегламента для автомобилей до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», следует из постановления правительства РФ.

Согласно документу, с декабря текущего года установка системы ABS (антиблокировочная система торможения) возвращается в обязательные требования к выпуску машин в России.

Таким образом, 1 июня 2023 года автомобили, выпускаемые в России, должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». С 1 декабря 2023 года на всех транспортных средствах должна быть установлена антиблокировочная система тормозов.