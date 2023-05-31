Кабмин продлил действие упрощенного техрегламента по выпуску автомобилей

Кабмин продлил действие упрощенного техрегламента для автомобилей до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возращением требований техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», следует из постановления правительства РФ.

Согласно документу, с декабря текущего года установка системы ABS (антиблокировочная система торможения) возвращается в обязательные требования к выпуску машин в России.

С 1 июня 2023 года автомобили, выпускаемые в России, должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». С 1 ноября 2023 года на всех транспортных средствах должна быть установлена антиблокировочная система тормозов.

В Минпромторге пояснили, что для брендов, которые не прекращали официальные поставки автомобилей в Россию, до 1 октября 2023 года сохраняется процедура ввоза по заключениям наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту.

С весны 2022 года в России действуют упрощенные требования по выпуску машин, которые разрешают не устанавливать систему ABS на фоне проблем с поставками комплектующих.

При этом с 1 июня в России будет действовать новый перечень минимальных технических требований как к выпускаемым в стране автомобилям, так и к ввозимому из-за рубежа транспорту, сообщили в Минпромторге. В частности, будет запрещен ввоз автомобилей из дружественных стран в упрощенном порядке.