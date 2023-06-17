Не Бейрут: китайский бренд хочет получить второй шанс в России

В списке новых автомобильных брендов, вышедших на российский рынок, прибавление — начались продажи автомобилей Livan. Эта марка не имеет никакого отношения к Ливанской республике со столицей в Бейруте. По сути это наследник китайского автопроизводителя Lifan, некогда популярного в России, а ее первая модель, кроссовер X3 Pro разработана Geely. В хитросплетениях китайской родословной Livan и ее наполеоновских планах разбирались «Известия».

Ромб и кленовый лист

Логотип Livan — ромб из двух половин, что вызывает ассоциации с Renault, но на ступице руля кроссовера X3 Pro изображен кленовый лист. Дело в том, что в Китае эта модель параллельно продается под брендами Livan и Maple, объясняет исполнительный директор «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай и обещает, что в России машины приведут к единому знаменателю, то есть к марке Livan.

Фото: youtube.com/CHINA CAR

И тем, и другим брендом владеет Geely, купившая остатки обанкротившегося Lifan и создавшая в январе 2022 года новую марку, отличающуюся одной буквой. Изначально при перезапуске делалась ставка на электромобили, но в итоге в модельном ряду также оказались недорогие и не самые современные бензиновые машины — именно с такой модели, кроссовера X3 Pro, начинает Livan свой путь на российском рынке. Причем начинает отдельно от Geely, с собственным российским дистрибутором.

X3 Pro построен на основе хэтчбека Shanghai Englon GC5, он же Geely SC5-RV, представленного еще в 2010 году. При этом внешне кроссовер выглядит вполне современно, кузов аккуратно сварен, а неравномерные зазоры между панелями — обычное дело в массовом сегменте. Бюджетный салон украсили оранжевыми вставками и мягкими накладками на дверях синего цвета.

Арки, нижняя часть бамперов и пороги прикрыты некрашеным пластиком, а заявленный клиренс — 185 мм. При этом защита картера мотора отсутствует, а привод будет только передним.

В малом жанре

X3 Pro удивляет компактностью — чуть более 4 м от носа до кормы. Даже Lada Xray и Renault Sandero Stepway были крупнее. Есть, конечно, автомобили еще меньше — вроде Niva Legend и Suzuki Jimny, но они, скорее, исключение из правил.

Фото: livan-motors

Колесная база тоже скромная — 2480 мм. Тем не менее, на втором ряду есть запас над головами пассажиров и перед их коленями, а ступни можно просунуть под расположенные высоко передние сиденья. Втроем на заднем диване будет уже тесно. Рослые пассажиры этот автомобиль не оценят — дверные проемы низкие. Кроме того, из-за высокого расположения водительского сиденья и люка в крыше, некоторые будут подпирать головой потолок. Это не все проблемы посадки — руль регулируется только по высоте и в очень небольшом диапазоне, а педали заметно смещены вправо.

Заявленный объем багажника, суженного массивными коробами — 400 литров, но в подполье есть место для докатки.

Выбора нет

Пока X3 Pro будут продавать с атмосферным мотором 1,5 л (103 л. с. и 142 Нм) в паре с вариатором. Комплектация единственная — ESP, две подушки безопасности, люк с электроприводом, круиз-контроль мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и простой кондиционер. Зимний пакет пока подразумевает только подогрев передних сидений и боковых зеркал, но Кун Шуай пообещал, что «остальное очень скоро появится». Будут у машины еще две комплектации — самая простая с «механикой» и топовая, про оснащение которой пока ничего неизвестно.

Фото: livan-motors

Пока же заявленная цена X3 Pro — 1,7 млн рублей со всевозможными скидками и 1 млн 880 тыс. рублей без них. Таким образом, это один из самых доступных автомобилей в сегменте. При этом производитель дает на него гарантию 5 лет или 150 тыс. км.

Планы на год

Уже в августе Livan добавит в модельный ряд кроссовер X6 Pro, а в сентябре седан S6 Pro. Представители марки не раскрыли подробностей о новинках, но уточнили, что речь идет о бензиновых автомобилей.

На российский рынок компания смотрит более, чем оптимистично. Уже к концу этого года Livan планирует увеличить количество дилеров до 70-80 и занять долю рынка в 1-1,5%. При прогнозируемом общем объеме рынка более 800 тыс. штук, марка собирается реализовать 8-12 тыс. машин. Планы на 2024 год — от 3 до 3,5% рынка РФ. Кроме того, компания изучает возможности производства своих машин в России

Эксперты считают, что реальные успехи марки в дебютном году могут оказаться скромнее.

Фото: REUTERS/Stephen Lam

— Сейчас дилеры берут все подряд и это продлится как минимум год, а может, больше. При подобной ситуации на рынке свою долю они возьмут, но при таких ценах это будет в лучшем случае 5-6 тысяч машин, — уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он также обратил внимание на то, что хотя бренд в России неизвестный, ему стоит избегать ассоциаций с Lifan, чьи машины «сыпались как листья осенью».

Замени батарею по-быстрому

О возможности вывести на российский рынок электромобили представители Livan говорят осторожно.

— Мы сейчас активно анализируем российский рынок и знаем, что погодные условия в России особенные. Зима минус 25-40 — очень серьезное испытание для электромобилей, — отметил Кун Шуай.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Куда интереснее выглядят перспективы технологии, позволяющей быстро заменять разряженную батарею на полную на специальной станции. Например, в Чунцине, штаб-квартире, Livan, таких станций насчитывается 45 и они рассчитаны на обслуживание 9000 электромобилей. Пока только марки Livan — единого стандарта по замене батареи в Китае нет. Китайский производитель планирует построить пробную станцию в России.

— Это очень большая инвестиция, мы сейчас ищем подходящего партнера и подходящее место для развития наших технологий, — рассказал генеральный директор «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо.