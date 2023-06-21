Народное техно: россиянам обещают автомобиль дешевле «Гранты»

В Госдуме считают, что в России можно производить автомобиль дешевле Lada Granta. Для этого необходимо упростить требования Техрегламента к безопасности, а также изучить конструкцию дешевых моделей иностранного производства и оценить возможность их производства на территории РФ. Подробности и перспективы инициативы выясняли «Известия».

Не требуйте многого

Минпромторгу, НАМИ и ведущим российским автопроизводителям предлагают изучить иностранный опыт по производству дешевых «народных» машин. Кроме того, следует провести работу по выявлению избыточных требований Техрегламента, мешающим производству подобных моделей в России. Письмо с такими инициативами на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Ранее фракция выступила с инициативой проекта «Народный автомобиль» ориентировочной стоимостью 500 тыс. рублей.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

«В современных условиях автомобиль, сравнимый или превосходящий Lada Granta по безопасности и комфорту, может производиться существенно дешевле отечественной модели», — говорится в письме. В тексте уточняется, что сейчас бестселлер АвтоВАЗа стоит от 778 тыс. рублей и у большинства россиян нет возможности приобретать самый базовый автомобиль за подобную цену.

Равнение на Восток

Действительно, в некоторых странах выпускают машины, которые в пересчете на рубли стоят значительно меньше, чем «Гранта», рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза НАС Антон Шапарин.

Так, малайзийский Proton Saga на местном рынке в пересчете на российские рубли стоит от 625 тыс., причем такая машина в базовой комплектации имеет и две подушки безопасности, и кондиционер, ABS, ESC и даже камеру заднего вида. Также в Малайзии доступен Perodua Axia за 693 тыс., а в Индии — Maruti Suzuki Celerio за 519 тыс. рублей и кроссовер Renault Kwid, который предлагается в Индии за цену, эквивалентную 454 тыс. рублей. Maruti Suzuki Alto еще дешевле: цена в пересчете на российские деньги начинается с 342 тыс. рублей.

Фото: Proton Saga

— Я ездил на Maruto Suzuki Alto K10. Это плохая машина, но это машина, и драматической разницы с «Грантой» я не увидел, — отмечает Шапарин.

По словам эксперта, даже электромобили могут быть очень дешевыми. Так, китайский Lingbao Coco стоит в пересчете на рубли 420 тыс., Wuling Mini EV предлагается за 380 тыс. рублей, Chery QQ — за 388 тыс. рублей. Для сравнения, самый доступный в России электромобиль Evolute I-Pro обойдется в 2 млн рублей c учетом госсубсидий.

Однако даже эти современные электрокары не представляется возможным локализовать в России из-за избыточных требований Технического регламента, отмечает Антон Шапарин.

Вопрос национальной безопасности

Техрегламент устанавливает жесткие правила в части пассивной безопасности, объясняет эксперт.

— Наша система сертификации не стыкуется с китайской. Для того чтобы привезти сюда продукцию из КНР, нужно будет менять конструкцию, чтобы она уложилась в российские требования. Она не пускает на рынок дешевые китайские электромобили и не дает выпускать их аналоги. Кроме того, у нас есть жесткие нормы по экологии и их собираются поднимать до Евро-6, что не дает выпускать более менее-дешевые автомобили с ДВС. Мы взяли на себя требования развитой автомобильной державы, но этим требованиям соответствовать не можем. Они местами более жесткие, чем немецкие, — отметил Шапарин.

Фото: autocarindia.com

Между тем с безопасностью перечисленных Шапариным автомобилей для индийского рынка есть существенные проблемы. Renault Kwid провалил независимые краш-тесты и только после серьезных доработок смог получить скромные три звезды. Maruti Suzuki Alto K10 по результатам фронтального удара по правилам Global NCAP набрал только две звезды за защиту взрослых и ноль баллов на защиту детей.

Антон Шапарин парирует, что сейчас средний возраст автомобиля в России составляет 15 лет. Он считает, что любой новый автомобиль будет более безопасен. А с ценником в районе 500 тыс. рублей такая машина будет пользоваться спросом.

Нужны тиражи

В мире нет страны, где каждый человек мог бы позволить себе приобрести новый автомобиль, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. И в нынешних условиях создать в нашей стране машину стоимостью 500 тыс. рублей крайне сложно, подчеркивает он.

— Самая доступная сейчас «Гранта» продается уже с минимальным уровнем рентабельности. Снизить на нее цену можно, только если понизить зарплату сборщикам или потребовать от поставщиков уменьшить стоимость комплектующих. Но это потянет за собой социальную напряженность, убытки тех же поставщиков, — заявил он «Известиям».

Фото: ТАСС/Раиса Ибрагимова

Организация производства в России доступной модели из Китая или другой страны теоретически возможна, считает Кадаков . Но удержать ее стоимость в рамках 500 тыс. рублей возможно только при огромных тиражах в 300–500 тыс. машин в год. В противном случае она получится сильно дороже, подчеркивает он.

— Создание такого производства потребует гигантских инвестиций. Но эти машины даже за 500 тыс. рублей надо еще продать. Та же «Гранта» пару лет назад стоила около 600 тыс. рублей, но при этом в год продавалось 120–130 тыс. этих машин, — отметил Максим Кадаков.

Разница в стоимости автомобилей в Китае и аналогичных моделей, собранных у нас, объясняется издержками при их производстве в зависимости от объемов выпуска, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— При годовом объеме производства в несколько сотен тысяч штук себестоимость машины будет гораздо ниже, по сравнению с выпуском 20–30 тыс. автомобилей. Прежде всего за счет существенных скидок на большие объемы комплектующих, а также более низкой доли в цене машины так называемых заводских издержек — коммунальные платежи, аренда и т.д. Также не стоит сбрасывать со счетов и «корпоративную жадность», — заявил «Известиям» эксперт.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

По его словам, производство «народного» автомобиля в нашей стране вполне реально, при условии, что он будет стоить 400–600 тыс. рублей и иметь ABS, подушки безопасности, кондиционер, подогрев кресел и зеркал. В его основе может лежать одна из многочисленных компакт-моделей предыдущего поколения любого автопроизводителя из дружественных стран, подчеркивает он.

— «Народным» может назваться автомобиль, на покупку которого среднестатистическая семья может откладывать часть бюджета в течении 1,5–2 лет без ущерба качеству жизни, — уверен Бургазлиев.

Нет ее народнее

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что «народный» автомобиль, каким является Lada Granta, не может стоить дешевле 500 тыс. рублей по той простой причине, что дешевый аналог не сможет соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

По словам Мантурова, Lada Granta, чей ценник начинается от 750–800 тыс. рублей, полностью соответствует званию «народного» автомобиля. Кроме того, Granta можно приобрести со скидкой, если покупатель будет пользоваться программой господдержки. В таком случае автомобиль будет стоить примерно 680 тыс. рублей.