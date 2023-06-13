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Мантуров назвал Lada Granta «народным» автомобилем России

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Российский «народный» автомобиль, каким является Lada Granta, не может стоить дешевле 500 тыс. рублей по той простой причине, что дешевый аналог не сможет соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта, сообщил 13 июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Транспортное средство за 500 тыс. рублей будет представлять собой что-то максимально аскетичное ― немногим больше, чем кузов, двигатель и коробка передач. Очевидно, что настолько «пустой» автомобиль без привычных опций безопасности, комфорта и соответствия экологическим нормам не подходит для эксплуатации в наши дни», ― цитируют вице-премьера «РИА Новости».

По словам Мантурова, Lada Granta, чей ценник начинается от 750–800 тыс. рублей, полностью соответствует званию «народного» автомобиля. Кроме того, Granta можно приобрести со скидкой, если покупатель будет пользоваться программой господдержки. В таком случае автомобиль будет стоить примерно 680 тыс. рублей.

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7 июня АвтоВАЗ объявил начало российских продаж «заряженной» версии лифтбека Lada Granta Drive Active. Цены на автомобиль начинаются от 980,9 тыс. рублей.

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