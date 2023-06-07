Стартовали продажи лифтбека Lada Granta Drive Active

АвтоВАЗ объявил начало российских продаж «заряженной» версии лифтбека Lada Granta Drive Active, сообщает 7 июня пресс-служба производителя. Цены на автомобиль начинаются от 980,9 тыс. рублей.

Granta Drive Active выпускает «Lada Спорт», дочернее предприятие АвтоВАЗа. Автомобиль оснащен базовым восьмиклапанным «атмосферником» объемом 1,6 л, который развивает 90 л.с., в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Главное отличие версии Drive Active от стоковой Granta ― аэродинамический «спортивный» обвес кузова, который снижает подъемную силу до 45%, передние кресла с улучшенной поддержкой, красные акценты в интерьере, эксклюзивная для модели панель приборов, хромированный патрубок выхлопной системы и легкосплавные 15-дюймовые колесные диски.

Автомобиль представлен в единственной доступной комплектации Сomfort, которая может предложить покупателю две подушки безопасности, кондиционер, подогрев сидений и аудиосистему.

6 июня в социальных сетях появились фотографии салона еще одной «заряженной» версии российского бестселлера Lada Granta Sport мощностью 122 л.с.

Известно, что сборка новых партий спортивной версии Granta с двигателем мощностью 122 л.с. начнется совсем скоро, после того как АвтоВАЗ выйдет из корпоративного отпуска. Сборка Granta Sport будет проходить в цехе Lada Sport, дочернем предприятии автозавода. По словам представителей АвтоВАЗа, на сегодняшний день Granta Sport находится на этапе тестовой сборки и калибровки.