Придерживаются курса: машины подорожали вслед за падением рубля

Снижение курса российской валюты уже привело к росту цен на некоторые модели автомобилей. В большей степени от ее колебаний зависят цены на машины, поставляемые по параллельному импорту, отмечают участники рынка. Официальные импортеры постараются удержать стоимость автомобилей, чтобы не обрушить и без того слабый авторынок, полагают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Рубль вниз — цены вверх

С начала апреля российская валюта потеряла по отношению к доллару более 10%, к юаню — почти на 13%, а к евро — 16%. Это уже привело к росту цен на некоторые модели автомобилей, включая российские. К примеру, по данным аналитического агентства «Автостат», в марте Lada Niva Travel подорожала на 16 тыс. рублей, Niva Legend — на 21 тыс. рублей, а стоимость Lada Granta увеличилась на 20–23 тыс. рублей.

Кроме того, в прошлом месяце на 30 тыс. рублей стали дороже некоторые версии кроссоверов Geely Tugella, а FAW T77 подорожал на 100 тыс. рублей. На ту же сумму выросли цены на некоторые модификации лифтбека JAC J7, кроссовер JAC S3 прибавил в цене 50 тыс. рублей, а на пикап JAC Т6 цены выросли на 100–120 тыс. рублей.

По заявлению представителей компании Chery, цены на автомобили этого бренда увеличиваются на 50–80 тыс. рублей. Тем не менее автопроизводитель оставил как прямые скидки на свои модели, так и бонусы при оформлении кредита на машину или приобретении автомобиля по схеме trade-in.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Несмотря на значительное падение курса рубля, не все автопроизводители собираются переписывать ценники.

— Мы не планируем повышение цен на Evolute. Во-первых, мы закупаем комплекты с запасом на несколько месяцев вперед. Во-вторых, локализация дает возможность покупать некоторые компоненты за рубли, — заявили «Известиям» в пресс-службе компании «Моторинвест».

Параллель в зоне риска

Рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен, отмечают участники рынка. Причем заметнее всего это сказывается на моделях, поставляемых в нашу страну по параллельному импорту, подчеркнул директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

— Если речь о параллельном импорте, то ситуация меняется мгновенно. За последние две недели цены подросли на 10%, — рассказал он «Известиям».

С ним согласен директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. Параллельный импорт автомобилей сильно зависит от текущих курсов валют, отмечает он.

— На сегодняшний день курс доллара и евро по отношению к рублю растет, соответственно, увеличивается и конечная стоимость ввезенных автомобилей, — заявил Желобов.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Он также отметил, что с ростом цен на машины некоторые игроки рынка переориентируются, делая упор на другие направления бизнеса. Одни заключают контракты с китайскими производителями, ранее не представленными в России, другие — заменяют параллельный импорт выкупом подержанных автомобилей с внутреннего рынка, добавил представитель «Автодома» и «АвтоСпецЦентра».

Что касается автомобилей, которые поставляются на российский рынок по официальным каналам, то цены на них более инертны, считает Ренат Тюктеев. По его словам, за последние две недели в этом сегменте рынка стоимость машин выросла на 2–3%.

— Импортеры традиционно сглаживают за счет собственных ресурсов резкие колебания цены. Очевидным является то, что цены будут продолжать расти и в первом полугодии дефицит машин продолжится по всем брендам, — отметил представитель «Авилона».

Юань не панацея

По данным источника «Известий» на авторынке, ряд китайских автопроизводителей уже перешли на юань при расчетах за поставляемые в нашу страну машины. Однако это не особо сказалось на стоимости автомобилей: оплата ряда комплектующих и материалов, необходимых для производства машины (например, металла), производится в долларах.

— Расчеты у нас происходят с привязкой к курсу юаня. Сейчас техника уже подорожала, поскольку расчет производится по факту поступления. К тому же авансы также вносятся в пересчете на юань. Поэтому компания не сможет не индексировать цены, иначе нечем будет после авансировать новую технику, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании «ААА Траксервис», официального дилера грузовиков MAN и Sinotruk.

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Покупательская способность рубля будет снижаться, отмечают в компании. Если сейчас подорожала техника, то в дальнейшем может вырасти стоимость логистики, а значит, и цена поставляемых товаров, полагают в «ААА Траксервис».

Маржа или господдержка

В первую очередь следует ожидать роста цен на машины, поставляемые по параллельному импорту, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Их закупки осуществляются в других странах за валюту, поэтому именно они в большей степени зависят от колебания курса. П о мнению эксперта, не стоит ждать резкого роста цен на автомобили, которые производятся в России или ввозятся по официальным каналам.

— Безусловно, снижение курса рубля сказывается и на российских автопроизводителях, и на официальных импортерах — зависимость автомобильной отрасли от доллара и евро достаточно велика. Однако вряд ли эти компании пойдут на резкое увеличение стоимости своих автомобилей — это обрушит и без того слабый автомобильный рынок в нашей стране, на котором только наметились тенденции к росту, — заявил эксперт в беседе с «Известиями».

По его мнению, российские автокомпании и официальные импорты скорее пойдут на небольшое сокращение своей маржи и отказ от скидок, но постараются удержать цены. Если им и придется переписать ценники, то этот рост будет незначительным, полагает Моржаретто.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Несмотря на то что в условиях дефицита новых машин у автокомпаний достаточно большая маржа на нашем рынке, они вряд ли согласятся уменьшить ее, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его мнению, наиболее реальным способом удержать цены на автомобили в условиях роста курса валют является дополнительное финансирование госпрограмм поддержки автопрома.

— Льготное автокредитование делает машины доступнее для покупателей и стимулирует спрос на автомобили. Поэтому финансирование таких программ надо срочно продлевать. В противном случае избежать роста цен вряд ли получится. Соответственно, и достигнуть планов по продажам новых машин в этом году будет проблематично, — считает эксперт.