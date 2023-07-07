Автозавод «Москвич» поддержал индексацию утильсбора для машин

Московский автомобильный завод «Москвич» поддержал решение по индексации утильсбора для ввозимых машин для перепродажи. Об этом «Известиям» 7 июля сообщили в пресс-службе компании.

«Это важный шаг для развития отрасли в целом и для нас как отечественного автопроизводителя, который было необходимо принять, чтобы защитить локальных производителей. Последние три года не было повышения утилизационного сбора, и эта мера позволит защитить российский рынок», ― сообщили представители автозавода.

По словам представителей «Москвича», индексация утильсбора ― это распространенная мера поддержки в мировой практике: например, в Китае уже долгое время пользуются подобным решением, которое приносит высокую эффективность в индустрию автомобилестроения.

На автозаводе надеются, что господдержка поможет «Москвичу» нарастить темпы и объемы производства и запустить новые модели.

7 июля стало известно, что утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы будет проиндексирован с 1 августа 2023 года.

Представители Минпромторга отметили, что индексация утилизационного сбора коснется ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для таких граждан продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет