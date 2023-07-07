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Авто
Минпромторг сообщил об индексации утильсбора на ввозимые авто с 1 августа

Минпромторг сообщил об индексации утильсбора на ввозимые авто с 1 августа

Минпромторг: утилизационный сбор на ввозимые в РФ автомобили будет проиндексирован с 1 августа
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы будет проиндексирован с 1 августа 2023 года, сообщили «Известиям» в Министерстве промышленности и торговли РФ 7 июля.

«Индексация утилизационного сбора коснется ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для таких граждан продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет», — отметили там.

При этом в ведомстве уточнили, что полную ставку утильсбора (как у юрлиц) необходимо будет уплачивать тем, кто ввезет импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирует перепродать его в России в течение одного года с даты ввоза. После оплаты полного сбора машина может быть зарегистрирована на нового собственника.

Кроме того, полный размер утильсбора будет уплачиваться, если физлицо ввозит в страну более одного автомобиля за год (начиная со второй машины).

«Для ввоза частным лицом импортного легкового автомобиля с объемом двигателя более 3 л с 1 августа также регламентирована уплата полной ставки», — добавили в министерстве.

В Минпромторге подчеркнули, что индексация не окажет влияния на стоимость отечественных автомобилей, представители отрасли продолжат придерживаться принципов ведения ответственной ценовой политики.

«Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2–4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы — в 8,7 раза», — уточнили в ведомстве.

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Ранее, 1 июня, издание «Ведомости», ссылаясь на гендиректора КамАЗа Сергея Когогина и президента АвтоВАЗа Максима Соколова, написало, что российские производители автомобилей обратились к властям с просьбой повысить утилизационный сбор на иностранные машины. Когогин отметил, что нынешний размер утилизационного сбора перестал сдерживать импортеров, что ставит отечественных производителей под угрозу экспансии брендов из КНР на рынке РФ. Он также заявил, что, если Минпромторг пойдет навстречу автопроизводителям, то КамАЗ заморозит цены на самосвалы и седельные тягачи до конца 2023 года.

24 марта сообщалось, что отраслевой бизнес предложил возобновить госпрограмму утилизации и скидки на автомобили. Соответствующую инициативу в Минпромторг направила ассоциация НСРО «Руслом.ком».

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