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Производители автомобилей из РФ попросили увеличить утильсбор для поддержки продаж

Российские производители автомобилей обратились к властям с просьбой увеличить утильсбор для поддержки продаж
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Производители автомобилей из России обратились к властям с просьбой повысить утилизационный сбор на иностранные машины, поскольку отечественные компании не способны конкурировать с зарубежными в сложившихся условиях. Об этом 1 июня пишет издание «Ведомости» со ссылкой на речь гендиректора КамАЗа Сергея Когогин и президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

По словам Когогина, если Минпромторг пойдет навстречу российским автопроизводителям, то КамАЗ заморозит цены на самосвалы и седельные тягачи до конца 2023 года. Гендиректор КамАЗа считает, что цена на авто зарубежных марок не изменится существенно.

Согласно правилам Всемирной торговой организации, все производители автомобилей, присутствующих на российском рынке, должны уплачивать утилизационный сбор, однако отечественным компаниям эти траты субсидируют.

Когогин добавил, что нынешний размер утилизационного сбора давно перестал сдерживать импортеров, что ставит российских производителей под угрозу экспансии китайских брендов на российском рынке. Кроме того, если власти не примут соответствующие решения, то российские производители рискуют остаться без должного финансирования своих проектов.

Ранее президент АвтоВАЗа обращался к властям с просьбой индексировать утильсбор, а уже в мае внес соответствующее предложение в правительство внес Совет Федерации. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, вопрос об индексации сбора продолжают обсуждать, однако не поделился прогнозами вердикта различных ведомств.

«Москвич» предложил реинвестировать утильсбор в разработку новых машин

Автозавод «Москвич» предложил Министерству промышленности и торговли реинвестировать утилизационный сбор в разработку новых автомобилей. Об этом 27 февраля сообщила директор по взаимодействию с госорганами и корпоративным связям Татьяна Редько.

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