Идем на рекорд: продажи автомобилей выходят на «досанкционный» уровень

Прошедший июнь стал первым с марта 2022 года месяцем, в котором продажи новых автомобилей приблизились к «досанкционному» уровню. А результаты первого полугодия превышают аналогичные прошлогодние показатели на 14%. Однако эксперты предупреждают, что на растущий российский авторынок негативное влияние могут оказать такие факторы, как падение курса рубля, а также возможное повышение утилизационного сбора. Подробности — в материале «Известий».

Китай наращивает долю

По итогам июня в России было продано 82 407 новых автомобилей, что в 2,5 раза превышает аналогичные результаты прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Это самый высокий показатель с прошлого марта , когда после введения санкций против России, ухода из нашей страны ряда производителей и приостановки работы большинства отечественных автозаводов автомобильный рынок значительно «просел».

В первый месяц лета АвтоВАЗ с результатом в 23 777 машины сохранил свое лидерство. При этом доля рынка, которую занимает российский автопроизводитель, продолжает снижаться: если в мае она составляла 30,5%, то в июне сократилась до 28,9%. На второй строчке компания Chery: за прошлый месяц было продано чуть более 10 тыс. машин этой марки . Далее следуют Haval (8 278 автомобилей), Geely (6 903 машины), Changan (3 490 экз.) и Omoda (3 354 шт.). Суммарно эти пять брендов из КНР по состоянию на июнь 2023 года занимают 39% российского рынка новых автомобилей.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Одновременно с этим китайские автопроизводители расширяют свои сети автосалонов. Сейчас их число достигло 1,5 тыс., что составляет 46% от общего количества дилерских центров в нашей стране.

Корейская Кiа, которая полтора года назад была в нашей стране самой популярной иностранной маркой, теперь только на седьмой строчке с результатом в 3,1 тыс. машин за прошлый месяц. Еще хуже дела у компании Hyundai, которая в июне продала 2,6 тыс. автомобилей. Между ними, на восьмом месте, расположилась премиальная китайская марка Exeed (чуть более 3 тыс. машин), а замыкает топ-10 Toyota (2,4 тыс. автомобилей). С учетом того, что японская компания еще прошлой осенью официально заявила об уходе с российского рынка, подавляющее большинство этих машин было ввезено по схеме параллельного импорта.

Мощный старт Vesta

Самой популярной моделью в июне стала Lada Granta — 15,9 тыс. автомобилей. Из иномарок лидерство в «личном зачете» на протяжении долгого времени сохраняет за собой выпускаемый на заводе в Тульской области кроссовер Haval Jolion (4,7 тыс. штук в прошлом месяце). Замыкают пятерку Chery Tiggo 7 PRO Max (4,5 тыс. экз.), Geely Coolray (3,3 тыс. шт.) и Omoda C5 (3,1 тыс. автомобилей).

Несмотря на то что продажи нового поколения Lada Vesta стартовали только в начале июня, меньше чем за месяц эта модель вновь вошла в топ-10 самых популярных машин, заняв с результатом в 2,3 тыс. штук девятую строчку списка. Последний раз в рейтинг «Веста» еще предыдущей генерации попадала только в ноябре прошлого года.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Положительные тенденции с негативными прогнозами

Всего по итогам первого полугодия в нашей стране было продано 401,5 тыс. новых машин — на 14% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Эксперты признают позитивные тенденции, однако отмечают, что дальнейший рост продаж может быть затруднен.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, одним из основных сдерживающих факторов может стать резкое падение курса российской валюты. Из-за этого цены как на отечественные модели, так и на иномарки поползут вверх, отмечает эксперт.

— Судя по всему, мы увидим подорожание автомобилей уже в самом ближайшем времени. До конца лета все автопроизводители, скорее всего, перепишут ценники на свои модели, — заявил он «Известиям».

Другим негативным фактором Сергей Бургазлиев считает планы по повышению ставок утилизационного сбора. Это также приведет к росту цен на машины и в конечном итоге может отпугнуть потенциальных покупателей, полагает он. Эксперт прогнозирует, что по итогам года продажи новых автомобилей вряд ли превысят отметку в 750 тыс. штук .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Схожего мнения придерживается и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он также считает, что из-за падения курса рубля и возможного повышения утильсбора рост рынка замедлится и в нынешнем году будет продано не более 750–800 тыс. новых машин.

Впрочем, дилеры пока не отмечают снижения спроса на автомобили. Более того, в последнее время интерес потенциальных покупателей к новым моделям даже растет, заявляют они.

— Клиенты по-прежнему проявляют повышенный интерес к покупке, который сегодня также связан с расширением модельного ряда, выходом новинок и выгодными кредитными условиями. Ожидание роста цен также подогревает желание покупателей совершить сделку в ближайшее время, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. По его словам, популярность растет как у моделей китайских брендов, так и у машин, поставляемых по параллельному импорту.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Он также полагает, что в обозримой перспективе цены вырастут. Однако значительного снижения спроса по этой причине эксперт не предвидит.