Горячая штучка: чего не хватает новому китайскому седану

Разобравшись с ситуацией с кроссоверами, китайские автопроизводители, будто сговорившись, кинулись занимать пустующую у нас после ухода европейских и корейских концернов нишу седанов. Не стала исключением и компания Omoda, представившая в России седан S5. Корреспондент «Известий» протестировал новинку по пути из Москвы в Нижний Новгород.

Пластическая операция

В отличие от авангардного кроссовера С5 седан S5 похвастать особо вычурным дизайном не может. Разве что фирменная ячеистая решетка радиатора намекает на единый стиль бренда. В основе машины лежит модель Chery Arizo 5, которая дебютировала на китайском рынке еще в 2015 году. «Пластическая операция», выразившаяся в новых бамперах, светотехнике и уже упомянутой решетке радиатора, смогла «подтянуть морщины», но полностью скрыть почтенный по автомобильным меркам возраст модели она не в состоянии. Рыжие (независимо от цвета кузова) вставки на порогах и переднем бампере, добавляют внешнему облику толику экстравагантности, но только если кузов окрашен в контрастный цвет — светлый или темный. На красном автомобиле они просто теряются. Впрочем, представители бренда обещают поменять цвет этих вставок на серебристый.

Салон Omoda S5 радует качественными материалами отделки и неплохим качеством сборки Фото: Omoda

А вот интерьер машины вовсе не смотрится старомодным. Прежде всего это 10,25-дюймовый сенсорный дисплей системы мультимедиа. Стильно выглядят и протянувшаяся на всю ширину передней панели полоска дефлекторов климатической системы. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что настоящие дефлекторы, из которых дует воздух, занимают лишь несколько частей этой полоски, остальное — просто стильная бутафория.

Сгусток противоречий

Omoda C5 предлагается в нашей стране как с 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 113 л. с., так и с турбированным 147-сильным двигателем того же объема. Оба сочетаются с вариатором.

С первыми странностями сталкиваешься уже при загрузке чемодана в багажник. К самому грузовом отсеку претензий никаких нет: объем 482 л — неплохой показатель для автомобилей этого класса, проем широкий и не зажат по высоте. Однако при попытке нащупать привычную ручку закрывания крышки багажника пальцы лишь скользят по внутренней обшивке — никакой рукоятки или петли тут просто нет. В результате захлопывать багажник приходится за внешнюю панель крышки. В сухую погоду это некритично, однако после погрузки вещей в слякоть руки неизбежно придется оттирать от налипшей на кузов машины дорожной грязи.

За счет большого диапазона регулировок передние кресла позволяют быстро подобрать удобную посадку человеку с любой комплекцией Фото: Omoda Показания цифровой панели приборов легко считываются. На версиях с обычным круиз-контролем данные лимиты скорости нигде не отображаются Фото: Omoda Топ-версии Omoda S5 оснащаются встроенным во внутрисалонное зеркало видеорегистратором, который записывает циклические ролики длительностью три минуты Фото: Omoda Рядом с селектором трансмиссии расположена ниша с площадкой для беспроводной зарядки телефона Фото: Omoda

Другая странность — неразрезная спинка заднего дивана, которая складывается только целиком, а не по частям. Если на S5 надо будет перевезти какие-то длинномеры, то в машине сможет ехать только один пассажир — на переднем сиденье. При этом, чтобы сложить задний диван, придется либо прибегать к посторонней помощи, либо проявлять чудеса эквилибристики, пытаясь дотянуться одновременно до двух фиксаторов, расположенных по краям спинки.

Торопиться не надо

Динамика автомобиля с атмосферным мотором приятно удивляет с первых километров пути. Несмотря на то что в салоне сидели четыре человека, 113-сильный двигатель позволял уверенно держаться в городском потоке и достаточно бодро стартовал со светофоров. Не спасовал «атмосферник» и на скоростной магистрали, без труда поддерживая 120 – 130 км/ч, а при необходимости позволяя и ускориться. А вот на узких загородных трассах, забитых еле ползущими грузовиками, 113 «лошадей» под капотом порой не хватало. При частых обгонах фур приходилось быть особо внимательным, чтобы свободного пространства до встречного транспорта хватило для успешного завершения маневра . Не располагает к динамичной езде и вариатор: иной раз приходилось заранее переходить в ручной режим и сбрасывать пару «псевдопередач». Впрочем, если снизить темп и не стараться обогнать всех, мощности 1,5-литрового «атмосферника» вполне хватает для неспешной и размеренной езды.

До 100 км/ч Omoda S5, оснащенная 113-сильным атмосферным мотором, разгоняется за 13,2 с. У турбированной версии (147 л.с.) такой разгон занимает 9,7 с Фото: Omoda

Версия со 113-сильным мотором оснащается обычным круиз-контролем (на машины с турбодвигателем устанавливается адаптивный). К его работе возникли серьезные нарекания. Он честно держит выбранную скорость, но понять, какой именно лимит ты установил, можно лишь методом проб и ошибок. Информация о заданном ограничении скорости нигде не отображается. Судить о том, что скоростной порог достигнут, можно только по замершей стрелке на шкале спидометра. В итоге заданный предел скорости приходится корректировать вслепую, то добавляя, то, наоборот, снижая выставленное значение регулятором на руле. Примечательно, что на более мощной версии Omoda S5 с адаптивным круиз-контролем (он не только поддерживает заданный лимит, но и выдерживает установленную дистанцию до впереди идущего автомобиля, «привязываясь» к его темпу) таких проблем нет: показания выбранного ограничения скорости четко отображаются на панели приборов.

Все дело в шинах

Нажатие на педаль акселератора 147-сильной турбированной версии седана ожидаемо сопровождается ощутимым ускорением. В спинку кресла, конечно, не вжимает, но выполнять маневры на такой машине заметно проще.

Однако на выбоинах, на которые «атмосферная» версия реагировала лишь легким покачиванием кузова, более мощная уже потряхивает пассажиров. При этом, как уверяют технические специалисты Omoda, настройки подвесок седана (спереди — независимая McPherson, сзади — полузависимая балка) абсолютно одинаковые.

Второй ряд сидений обладает приличным запасом свободного пространства Фото: Omoda Задние пассажиры лишены индивидуальных дефлекторов климатической системы. Подогревом сидений второго ряда оснащаются все версии машины, кроме базовой Фото: Omoda Объем грузового отсека Omoda S5 составляет 482 л. На внутренней части крышки багажника нет ручки для закрывания Фото: Omoda Рыжие вставки на переднем бампере и порогах хорошо заметны только на светлых или темных машинах. На красном автомобиле они сливаются с цветом кузова Фото: Omoda

Судя по всему, такая разница в поведении на неровном покрытии объясняется разницей в шинах. Широкопрофильные 16-дюймовые колеса на атмосферной версии S5 с выбоинами и ухабами справляются явно лучше, чем 17-дюймовые шины, которыми оснащается более мощная модификация седана.

«Холодно-горячо»

Выглянувшее из-за туч солнце начинает припекать все сильнее, и ехавшие с нами на пассажирских местах представители Omoda все чаще стали просить убавить температуру и добавить оборотов вентилятору климатический системы. В конце концов коллега, сидевший спереди, не выдержал.

Габаритные размеры Omoda S5 — 4644×1814×1493 мм. Длина колесной базы — 2650 мм Фото: Omoda

— Да мы тут уже скоро инеем покроемся — температура на минимуме, вентилятор на максимуме! Сэкономили на воздуховодах для задних пассажиров? Теперь мучайтесь! Так и передайте своим инженерам и конструкторам, — «охладил» он страдающих от жары задних седоков.

Действительно, во всех машинах независимо от типа мотора на центральном тоннеле дефлекторов вентиляции для пассажиров второго ряда сидений нет и в помине. К их услугам лишь небольшие воздуховоды, расположенные под передними креслами. Зато подогрев задних сидений есть во всех уровнях оснащения машины, кроме базового.

Представители Omoda пообещали указать своим коллегам в Китае на эту особенность автомобиля и постараться найти возможность обеспечить задних пассажиров дополнительным дефлекторами системы климат-контроля.

Стоимость Omoda S5 с атмосферным 113-сильным двигателем начинается с отметки 2,16 млн рублей. Версия с турбомотором мощностью 147 л.с. обойдется минимум в 2,27 млн рублей Фото: Omoda

Востребована рынком