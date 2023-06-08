Названа дата начала продаж новой Lada Vesta

Продажи обновленной Lada Vesta начнутся 9 июня, сообщает 8 июня пресс-служба российского производителя АвтоВАЗ.

Новая версия Vesta, прошедшая глубокий рестайлинг, уже отгружена в салоны дилеров.

Для стартовой комплектации будет выбор из 90- или 106-сильного двигателя в тандеме с пятиступенчатой механической коробкой передач (МКП). Список дополнительных комплектаций и опций Lada Vesta будет объявлен в момент старта продаж. Автомобили приобрели более современный, спортивный и цельный облик. Экстерьер модели отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов.

Салон машины был кардинально переработан. На передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность интерьера, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки. Одно из значимых нововведений — цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами «Яндекс» в старших комплектациях.

25 мая АвтоВАЗ озвучил стоимость комплектаций рестайлинговой версии Lada Vesta. Так, седан Vesta в версии Life стоит от 1 400 000 рублей, седан Cross ― от 1 542 000 рублей. Автомобили в комплектации Enjoy будут стоить от 1 447 000 рублей и от 1 592 900 рублей ― в версии седана Cross.

Одновременно с седаном АвтоВАЗ представил обновленный универсал Vesta SW Cross: цены на версию с двигателем 1,6 л мощностью 90 л.с. начинаются от 1 511 900 рублей в базовой комплектации Comfort.