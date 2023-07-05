Число китайских автосалонов в РФ достигло почти половины всей дилерской сети

По итогам первого полугодия 2023 года общее количество китайских дилерских центров в России приблизилось к 1,5 тыс. и составило 46% всей официальной дилерской сети страны. Об этом свидетельствует совместное исследование, проведенное «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и «АвтоБизнесРевю». Результатами аналитики поделились с «Известиями» 5 июля.

Так, лидерами по числу новых салонов, открытых в первом полугодии 2023 года, стали марки Jetour (74 салона), Kaiyi (65) и Livan (47). Далее следуют Changan и SWM, которые открыли по 39 салонов. Затем BAIC (36), JAC (31), Tank (25), Chery (23) и Geely (29). При этом на 23 открытия у Chery пришлось 12 закрытий, у Geely — 9, а у Changan — 10.

Лидируют по общему числу салонов в России Chery (196), Geely (151) и Changan (127).

Уточняется, что из 610 новых салонов, открытых в России за первое полугодие 2023 года, 515 пришлось на те или иные китайские марки, а общее количество шоу-румов из Китая приблизилось к 1,5 тыс. и составило почти половину (46%) всей официальной дилерской сетки нашей страны.

«Во втором полугодии эти процессы наверняка продолжатся, хотя столь же бурного роста ожидать не стоит. Самые лакомые для бизнеса места, оставшиеся после ухода западных брендов, уже по большей части распроданы. Кроме того, ряд ведущих марок из Поднебесной начинает предъявлять к российским авторитейлерам всё более высокие требования. Для их выполнения нужны весомые инвестиции с «туманными» сроками окупаемости», — считают аналитики.

21 июня компания Omoda, суббренд китайского производителя Chery, представила электрокар C5, который базируется на одноименной версии с двигателем внутреннего сгорания. Omoda C5 EV оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. (350 Нм), который расположен на передней оси. Запас хода составляет 550 км на одной зарядке.