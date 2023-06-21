Omoda анонсировала электрическую версию кроссовера C5

Omoda, суббренд китайского производителя Chery, представила электрокар C5, который базируется на одноименной версии с двигателем внутреннего сгорания. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба компании.

Главное отличие экстерьера электрокроссовера от версии с бензиновым двигателем ― отсутствие решетки радиатора и иное оформление переднего бампера.

Omoda C5 EV оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. (350 Нм), который расположен на передней оси. Запас хода составляет 550 км на одной зарядке.

Новинка появится в продаже на российском рынке в IV квартале, цены и варианты оснащения автомобиля станут известны позднее.

20 июня на российском рынке появились кроссоверы Roewe RX8, ввезенные из Китая по параллельному импорту. Модель оснащена турбированным бензиновым мотором объемом 231 л.с. (360 Нм) в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и приводом на заднюю ось. Разгон до первой «сотни» занимает 9,1 с.