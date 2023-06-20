В России стартовали продажи среднеразмерного кроссовера Roewe RX8
На российском рынке появились кроссоверы Roewe RX8, ввезенные из Китая по параллельному импорту. Цена на автомобиль начинается от 3,15 млн рублей, сообщает 20 июня Autonews.ru.
Габариты автомобиля: 4930 мм ― длина, 1930 мм ― ширина, 1810 мм ― высота. Roewe оснащен турбированным бензиновым мотором объемом 231 л.с. (360 Нм) в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и приводом на заднюю ось. Разгон кроссовера до первой «сотни» занимает 9,1 с.
Покупатель Roewe RX8 получает такие опции, как датчик дождя и света, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка интерьера, круиз-контроль, передний и задний парктроник, камера заднего вида, светодиодная оптика, а также электрический стояночный тормоз.
19 июня на российский рынок вышел ввезенный по параллельному импорту кроссовер Infiniti QX60. Автомобиль, выпущенный для североамериканского рынка, оснащен двигателем с рабочим объемом 3,5 л и мощностью 299 л.с. в паре с автоматом и полным приводом. Кроме того, российские дилеры предлагают версию двигателя с таким же рабочим объемом, но дефорсированную до 279 л.с.