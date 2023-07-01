СТО машина: количество автосервисов в России выросло на 7 тыс.

За полтора года в России выросло число автосервисов, рассказали «Известиям» представители отрасли. Это подтверждают и данные аналитиков, которые называют оценивают прирост в 7 тыс. единиц. Причиной бурного роста количества станций техобслуживания стало резкое увеличение цен на новые и поддержанные машины , считают эксперты. Невозможность поменять автомобиль в нынешних непростых условиях вынуждает россиян бережнее относится к своим транспортным средствам и чаще обращаться в сервисы. Впрочем, эксперты полагают, что вряд ли все новые точки смогут обслуживать автомобили на высоком уровне — возможно, часть из них будет вынуждена закрыться.

Спроси породил предложение

С января 2022 по июнь 2023 года в России на 7% увеличилось количество автомобильных станций технического обслуживания (СТО) — со 101,3 тыс. до 108,4 тыс. , следует из данных аналитического сервиса «Контур.Фокус». Рост числа автосервисов подтвердили и другие опрошенные «Известиями» участники отрасли.

Рост количества таких компаний — это признак выздоровления отрасли, сказал «Известиям» автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Если зафиксирован рост регистраций, значит бизнесу это выгодно и есть спрос, причем высокий , рассказал эксперт.

Повышенный интерес на услуги автосервисов вызвало подорожание машин на 50% за последний год , заявил член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

— Уход зарубежных компаний и подорожание транспортных средств привело к тому, что люди стали бережнее относиться к своим машинам, — сказал эксперт аналитического сервиса «Контур.Фокус» Антон Яковлев. — Рост количества СТО обусловлен потребностью поддерживать в рабочем состоянии автопарк, как легковой, так и грузовой.

Сегодня рынок обретает устойчивость, компании нашли свои ниши. К тому же, на поддержку отечественного автопрома направлены немалые усилия государства. По мнению эксперта, спрос на услуги СТО будет расти и дальше.

— Стоимость среднего ценового сегмента автомобилей сейчас начинается с 1,5 млн руб., тогда как еще несколько лет показатель был равен 600-800 тыс. рублей. Найти адекватную замену старой машине по низкой цене теперь невозможно, поэтому автомобиль и проще обслуживать , — рассказал Петр Шкуматов.

Также он отметил, что открыть свой сервис не сложно, особенно, если человек сам умеет чинить машины.

— Для ремонта потребуется небольшое помещение, установить подъемник и закупить необходимые инструменты. В условиях повышенного спроса такой местечковый сервис окупится достаточно быстро, — уверен эксперт.

Поддержанные поддержат

В мае 2023 года россияне купили в полтора раза больше автомобилей с пробегом, чем годом ранее. Чаще всего покупали машины старше десяти лет, следует из данных «Автостата» и агентства «Открытие авто». По мере увеличения спроса на подержанные автомобили будет дальше расти потребность в автосервисах, считает основатель платформы для поиска запчастей и автосервисов Proshopper Auto Виктор Смирнов.

Он отметил, что дополнительным драйвером увеличения числа автосервисов стало перераспределение клиентских потоков с официальных дилерских СТО на небольшие частные точки.

— Раньше клиенты боялись потерять официальную гарантию от производителя, что стимулировало их обслуживаться в дилерских СТО, — пояснил Виктор Смирнов. — Но сейчас, по данным нашей платформы, 37% автолюбителей перестали обращаться в официальные сервисы.

Еще одна причина возросшего спроса на услуги автосервисов — низкое качество сборки китайских и отечественных машин, считает гендиректор ГК «Маршал» (логистическая транспортная компания) Михаил Белоусов. Они уступают по своим качественным характеристикам маркам из Европы, Японии и Южной Кореи.

— При их производстве почти не используются алюминиевые сплавы, что приводит к коррозии кузовных элементов. Кроме того, многие жалуются на некачественную электронику, — посетовал эксперт. — Существующее количество автосервисов пока просто не удовлетворяет спрос автовладельцев.

Никогда такого не было

С другой стороны, количество не всегда перерастает в качество, отметил Виктор Кондрашин. По его мнению, в се 7 тыс. новых сервисов не смогут обслуживать автомобили на высоком уровне. Остается и вопрос к техническому обеспечению этих СТО, а также доступу к программному обеспечению. Поэтому к концу этого года половина из них закроется, полагает он.

— Не будем забывать, что сфера обслуживания СТО испытывает еще и проблемы с кадрами. Крупные сети не могут найти квалифицированных механиков и диагностов, что уж говорить про частные конторы, — отметил эксперт.

На дефицит кадров указал и Петр Шкуматов.

— Я лично знаю автосервисы, которые месяцами ищут мастеров. И на самом деле такой ситуации в сфере автосервисов не было никогда, — отметил член общественного совета при МВД. — Открыть свою СТО и ремонтировать автомобили — это одно, а вот вкладывать деньги в создание крупного сервиса сейчас невыгодно — из-за отсутствия людей.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов и вовсе заявил, что «сфера независимых станций техобслуживания — это сложный и малорентабельный бизнес». На его взгляд, предпосылок к открытию новых СТО сегодня нет.