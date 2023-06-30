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За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В течение июня на российском рынке отмечен рост цен на четыре комплектации автомобилей, в том числе на произведенный в России «Москвич». Об этом 30 июня сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Как оказалось, повышение стоимости затронуло сразу три комплектации бензинового «Москвича 3» и электрокара «Москвич 3e». Например, «Москвич 3» в комплектации Standard с бензиновым двигателем и механической трансмиссией или вариатором на выбор подорожали на 1%, или на 22 тыс. рублей. Теперь комплектация с «механикой» стоит 1 992 000 рублей, с вариатором — 2 057 000 рублей. Кроме того, стоимость электромобиля «Москвич 3e» увеличиласи на 2% (58 тыс. рублей) и теперь составляет 3 558 000 рублей.

Также на 1% (40 тыс. рублей) увеличилась цена на кроссовер Exeed LX в комплектации Premium Plus. Теперь автомобиль стоит 3 790 000 рублей.

Важно отметить, что в мае подорожание затронуло 61 комплектацию автомобилей на российском рынке, включая некоторые версии Lada Granta, Niva Travel и Niva Legend.

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27 июня эксперты сообщили, что с 2022 года на российском рынке появилось 14 новых автобрендов. Некоторые бренды пришли в Россию с подачи концернов, ранее присутствовавших на рынке. Например, Jetour и Omoda, принадлежащие Chery. Кроме того, в ближайшее время появится Jaecoo, также входящий в Chery.

Китайская Great Wall вывела на российский рынок Tank, а Geely ― машины бюджетного сегмента Livan. Много внимания в России получили премиум-бренды Skywell, Forthing, Voyah и Hongqi, которые планируют занять нишу европейских BMW и Mercedes-Benz.

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