Гнилые мандарины: перевозчики жалуются на грузовики из КНР

Коммерческие автомобили производства КНР стали всё чаще появляться в техцентрах. Проблемы возникают с подвеской, проводкой и электроникой машин. Кроме того, поломки связаны с качеством металла, из которого изготовлены узлы и агрегаты грузовых моделей. Часть дефектов связана с неправильной эксплуатацией коммерческого транспорта, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Мягкость металла

Количество обращений в техцентры по поводу сломавшихся грузовиков из Китая заметно выросло в последнее время. По мнению экспертов, это связано не только с качеством машин из КНР, но и с резким ростом их числа в нашей стране.

По словам генерального директора логистической компании ГК «Маршал» Михаила Белоусова, наиболее характерными проблемами, с которыми приходится сталкиваться при эксплуатации этих автомобилей, являются замыкания в проводке, поломки в подвеске, быстрый износ тормозных колодок из-за подклинивания тормозных механизмов, а также неисправности, связные с выходом из строя электроники автомобиля.

Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey

— Есть такие проблемы, как неисправность датчиков, их калибровка, дефекты в программном обеспечении или просадки напряжения в бортовой сети автомобиля, — добавил он.

В компании «КарданБаланс», специализирующейся на ремонте и восстановлении карданных валов, отмечают низкое качество металла, из которого сделаны эти узлы на грузовиках из КНР. По словам директора московского филиала компании Александра Пирожка, из-за этого их ресурс заметно меньше, чем у ушедших с российского рынка европейских моделей.

— У одного китайского грузовика, поступившего в наш сервис, карданный вал отвалился при пробеге 30 тыс. км. У другого этот узел потребовал ремонта на 15 тыс. км. Проблема в слишком мягком металле, который не справляется с постоянными нагрузками, — рассказал он «Известиям».

Внимание к проводке

Водители, эксплуатирующие китайские грузовики, их достоинствами считают просторные кабины и большие спальники, а также прочные рамы. По словам водителя Дениса Тягина, особых нареканий не вызывает также работа мостов и коробок передач. Основные проблемы связаны с электроникой машин из КНР, отмечает он.

Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey

— Блоки управления, расположенные в неудобных местах и подверженные попаданию воды и масла, — головная боль для владельцев и водителей. Кроме того, из-за низкого качества метизной группы требуется постоянная протяжка всех болтов и гаек. А резиновые уже через пару лет рассыхаются и покрываются трещинами. Кроме того, лопнувшие стремянки и пальцы рессор в подвеске — привычное явление на «китайцах», — рассказал он о своем опыте.

По данным издания «Автопарк», из-за слабой изоляции электропроводки на машинах из КНР нередко возникают сбои в работе трансмиссии. Специальные гофры, в которых проложены провода, имеют продольный разрез по всей длине, поэтому в них скапливается влага и грязь, которая приводит к сбоям в работе электроники.

На проблемы с проводкой китайских грузовиков обратили внимание и эксперты журнала «Авторевю», протестировавшие магистральные тягачи из КНР. По их мнению, она расположена неудачно и может просто сгнить в ходе эксплуатации. Некоторые дилеры предлагают покупателям опцию по полной перекладке электропроводки грузовика. По информации издания, такая услуга обойдется от 500 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от модели машины.

Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey

Самосвалы в зоне риска

Если проблемы в электрике и электронике — конструктивная особенность грузовиков из Китая, то поломки в ходовой части машин во многом связаны с их неправильной эксплуатацией, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Действительно, к проводке «китайцев» есть много нареканий. У европейских моделей электрика и электроника вызывает заметно меньше проблем. А вот значительная часть дефектов ходовой части, скорее всего, связана с тем, что очень часто грузовики, особенно самосвалы и тягачи с прицепами для перевозки сыпучих грузов, работают со значительными перегрузами, — рассказал «Известиям» координатор московского подразделения Объединения перевозчиков России Сергей Рудаметкин.

С ним согласен президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Он рассказал, что в ходе общественного контроля работы одного из карьеров в Ленинградской области представители ассоциации обнаружили многочисленные факты перегруза самосвалов, вывозящих песок.

— В грузовик грузоподъемностью 30 т за счет высоких бортов кузова загрузили почти 70 т песка. Очевидно, что техника, не рассчитанная на такие нагрузки, будет ломаться — в первую очередь ходовая часть машины и тормоза, — отметил Матягин.

Фото: ТАСС/Павел Головкин

По его словам, практически все самосвалы работают с перегрузом. Помимо ломающихся машин, это приводит к разрушению дорог, которое, в свою очередь, также сказывается и на надежности грузовиков.

— Если автомобилю приходится ехать по ямам и ухабам, то нагрузка на элементы ходовой части возрастает многократно. Вкупе с перегрузом это и приводит к лопнувшим рессорам и разбитым элементам подвески грузовика, — заявил «Известиям» Владимир Матягин.

Не чаще европейцев

Официальные дилеры, занимающиеся продажей и обслуживанием китайских грузовиков, считают, что модели из КНР приходится ремонтировать не чаще, чем европейские. По словам генерального директора компании «ААА Траксервис», официального дилера грузовиков MAN и Sinotruk (компания также занимается продажей, ремонтом и обслуживанием брендов Sitrak и HOWO) Юрия Желунова, за полтора года работы с китайскими грузовиками каких-то характерных «болячек» выявлено не было.

— Определенные слабые места у китайских грузовиков присутствуют, но они не критичны для эксплуатации. Например, в первых партиях машин были вопросы по качеству прокладки электропроводки и работе автономного отопителя. Мы сообщили об этом производителю, и китайские партнеры оперативно эти проблемы решили, — рассказал он «Известиям».

Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey

Представитель «ААА Траксервис» также отметил, что ремонт китайских марок грузовиков обходится существенно дешевле, чем моделей из Европы. По его словам, это связано в первую очередь со стоимостью запасных частей.

— Достать сегодня европейские запчасти гораздо сложнее, дороже и дольше, чем получить китайские, — добавил Желунов. С ним согласны и владельцы грузовиков, выпущенных в КНР.

— Средняя стоимость запчастей для китайских грузовиков, таких как фильтры, тормозные колодки, свечи зажигания и диски, может составлять от нескольких долларов до нескольких десятков долларов за единицу, — отметил Михаил Белоусов.

Доступными считает детали на китайские грузовики и Денис Тягин. По его словам, цены на них сопоставимы со стоимостью запчастей на российские модели.