Китайский «уазик»: новая марка начинает продажи в России

На российском рынке вышла марка BAIC из КНР. На первом этапе она начнет продажи трех моделей: седана, кроссовера и брутального внедорожника со съемным верхом. В течение года планируется запустить еще четыре новинки — все будут выпускаться на калининградском заводе «Автотор». Подробности — в материале «Известий».

Пекинская опера

BAIC — марка с одной из самых удивительных и долгих историй среди китайских автопроизводителей. В 1958 году пекинская авторемонтная мастерская превратилась в автомобильный завод — BAW. Относительно массовое производство удалось начать только с 1960-го, когда предприятие освоило автомобиль Dongfanghong BJ760 на базе 21-й «Волги». В 1966 году BAW начал выпуск военного внедорожника, одновременно напоминающего передней частью Toyota Land Cruiser J20, а кузовом со скошенными дверями — УАЗ-469. Причем УАЗ в то время существовал только в опытных образцах и вошел в серию через несколько лет после выхода BJ212.

Открытие первого дилерского центра китайского бренда автомобилей BAIC в Москве Фото: BAIC

В начале 1970-х правительство создает холдинг Beijing Automotive Industry Company (BAIC), куда входит BAW и несколько автомобильных мотоциклетных, а также смежных предприятий. Пекинский завод первым в Китае сумел создать совместные предприятия с иностранным автопроизводителем — American Motors, владевшим маркой Jeep.

Открытие первого дилерского центра китайского бренда автомобилей BAIC в Москве Фото: BAIC

Постепенно группа BAIC превращается в автогиганта, привлекает в качестве партнеров Daimler и Hyundai, создает дочернюю компанию по выпуску легкой коммерческой техники и грузовиков Beiqi Foton Motor, покупает платформы Saab и Smart. Некоторые производимые ей агрегаты использует УАЗ.

В 2016 году она избавляется от BAW, которая продолжает выпускать BJ212. Уже не для военных, а для гражданских любителей офроуда. Причем в 2020-м ветеран был существенно модернизирован: новый кузов, новая рама, пружинная подвеска, причем спереди ее сделали независимой.

BAW BJ212 Фото: BAW

BAIC, помимо легковых машин, продолжает самостоятельно разрабатывать рамные внедорожники. Причем модель BJ80, подозрительно похожая на «Гелендваген», также изначально создавалась для военных. Для легковых машин на платформе Saab формируется отдельный бренд Senova, который в 2019-м был объединен с электромобильным брендом BJEV под новым именем Beijing.

Что за машины будут продавать в России

Именно с этими автомобилями российские посетители салонов BAIC познакомятся первыми. Причем все они будут российского производства — крупноузловой сборкой занимается калининградский «Автотор».

Фото: BAIC

Первая модель BAIC — седан С-класса (4660 мм) U5 Plus. Машина с неподтвержденным саабовским родством была представлена в 2017-м и серьезно обновлена в 2021-м. Под капотом — полуторалитровый атмосферник (113 л.с.) с механикой или вариатором. В автомобиле причудливо сочетаются крупные дисплеи и отсутствие регулировки руля по вылету, обилие мягких панелей и запах «нового» китайского автомобиля. Автомобиль может понравиться таксистам — простор на заднем ряду, вместительный багажник, легкомоющийся кожзам уже в базовой комплектации и ценник 1,7–1,89 млн рублей. Причем в топ-версии есть четыре подушки, климат-контроль, светодиодные фары, камеры кругового обзора и даже люк. Сейчас это один из самых доступных седанов на рынке.

Фото: BAIC

C той же отметки в 1,7 млн стартует кроссовер BAIC X35, это вторая модель марки BAIC в России. Однако базовая комплектация странная: есть медиасистема с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, светодиодные фары и 16-дюймовые легкосплавные колеса, но нет ESP. Двигатель — атмосферный 1,5 (116 л.с.) в паре с механикой. С ESP, но без камеры заднего вида автомобиль уже стоит под 2 млн рублей, у такой версии под капотом — турбомотор (150 л.с.) в паре с вариатором.

Фото: BAIC

При этом отделка салона X35 скромнее, чем у аналогичных кроссоверов B-класса и «Москвича». Хотя есть и запоминающиеся решения вроде блока климатической системы в виде трех крупных клавиш-экранов.

Атака клона

Третья модель — внедорожник BJ40 Plus, китайский аналог Jeep Wrangler. Машины роднят не только общие элементы стиля, но и съемный жесткий верх, а также съемные двери, навешанные на наружные петли. Под капотом двухлитровый турбомотор в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Полный привод классический — с жестко подключаемым передним мостом.

Пока это самая дорогая модель марки BAIC — 3,76 млн рублей. И пока единственная, оснащенная подогревом передних сидений. Российская адаптация двух других машин свелась к более емкому аккумулятору, более мощному стартеру, защите днища от коррозии и настроенной под плохие дороги подвеске.

Фото: BAIC

В то же время по качеству отделки и оснащению BJ40 уступает недавно представленному Tank 300. Руль не регулируется по вылету, а ручка для пассажира заднего ряда как будто позаимствована у китайской сумки с «АлиЭкспресса». Позже появится версия с межколесными блокировками и что более важно — с дизельным мотором.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Дизельная версия BJ40 будет востребована на рынке, уверен автоэксперт Петр Баканов. Особенно если ее стоимость не будет заоблачной.

Фото: BAIC

— Сейчас на отечественном рынке практически не осталось дизельных внедорожников, если не брать в расчет модели, поставляемые по параллельному импорту. При этом спрос на такие машины есть. И утилитарный внедорожник с дизельным двигателем своих покупателей найдет, — считает он.

Планы на год

Купить все представленные в салоне BAIC машины сразу на получится.

— Все три модели находятся на исследованиях, в ближайшее время получим документы, которые позволят нам продавать машины. ОТТС на них пока нет, — рассказал директор производства BAIC Роман Меньшиков.

Генеральный директор «БАИК РУС» Виталий Рябков пообещал, что продажи седана и кроссовера начнутся в течение 2–3 недель, внедорожник BJ40 планируют запустить через 4–6 недель.

Фото: BAIC

Не успев стартовать, BAIC уже строит серьезные планы в России. В мае-июне на «Автоторе» начнется сборка двух более крупных кроссоверов X55 и X7. Последний недавно обновился в Китае и получил безрамочную модную решетку радиатора. Это автомобиль крупнее Skoda Kodiaq (4755 мм), с выдвижными ручками дверей и богатым оснащением. Под капотом — турбомотор 1,5, форсированный до 188 л.с., работающий с семиступенчатым роботом. Привод исключительно передний. На местном рынке автомобиль также доступен в гибридном варианте.

Еще две обещанные BAIC новинки — электромобиль на базе седана U5 Plus, прямой конкурент российского Evolute, а также рамный внедорожник BJ60. Это свежая модель компании, представленная в прошлом году. Внедорожник длиной чуть более 5 м может предлагаться с тремя рядами сидений. В списке опций есть передние кресла с вентиляцией и массажем, а полный привод дополнен двумя межколесными блокировками и девятью внедорожными режимами. Силовой агрегат и восьмиступенчатая АКПП аналогичны BJ40, однако двухлитровый мотор снабжен 48-вольтовым стартер-генератором.

Когда ждать китайский «Гелик»

Что касается внедорожника BJ80, то его возможный выход на российский рынок в компании официально не комментируют. Эксперты объясняют это соображениями имиджа. По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, появление на нашем рынке китайского клона «Гелендвагена» могло бы быть неоднозначно воспринято покупателями.

— К Mercedes-Benz G-Class у нас в стране особое отношение, это культовый автомобиль. Скорее всего, понимая это, BAIC решил не выводить на российский рынок модель BJ80, чтобы не давать повода для обвинений в плагиате, которые негативно сказались бы на имидже компании, — полагает он.

Фото: BAIC

Впрочем, по данным «Известий», BAIC всё же рассматривал возможность появления в нашей стране своей версии «Гелендвагена». Однако расчеты показали, что эта машина получится слишком дорогой и не будет пользоваться большим спросом. По той же причине не стоит ждать и более крупной модели BJ90, основанной на Mercedes-Benz GLS.

Покупатели найдутся

Запуск производства семи моделей в течение года Сергей Бургазлиев считает вполне реальным.

— Выпуск автомобилей методом крупноузловой сборки не требует большого количества специального оборудования и оснастки. Поэтому количество моделей, которые производятся на предприятии таким способом, не принципиально, — сказал эксперт.

Запуск производства китайских автомобилей BAIC на заводе «Автотор» в Калининграде Фото: ТАСС/Виталий Невар

Заявленный объем производства в 30 тыс. машин он также считает вполне адекватным. По его мнению, в нынешних условиях дефицита новых машин на рынке покупатели на автомобили BAIC найдутся. При этом он отмечает, что «Автотор», который прежде занимался исключительно выпуском машин, теперь выступает в новой для себя роли.

— Сейчас перед компанией, которая начинает работать с прежде неизвестными в нашей стране брендами, по сути, чистый лист. Поэтому очень важно выстроить грамотную маркетинговую и рекламную политику, проработать стратегию по продвижению своих моделей на рынке, — считает Сергей Бургазлиев.