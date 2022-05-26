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Производство аналога УАЗ-469 возродят в Китае в текущем году

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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BAW BJ212, китайский аналог УАЗ-469, возродят в Китае в текущем году. Об этом пишет издание «За рулем» 26 мая.

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Такую модель можно купить и сегодня, но до конца года ожидается новое поколение.

Внедорожник будет усовершенствован: обновится дизайн, светодиодная оптика, опции и системы, в том числе цифровая приборная панель, будут удобные кресла и три варианта кузова — пикап и универсал с жесткой и тканевой крышей. В новом поколении машины будет предусмотрен каркас безопасности для защиты пассажиров в том случае, если автомобиль перевернется.

«Кстати, внедорожник можно будет заказать и с более скромным салоном с аналоговыми приборами, без экранов и сложных электронных систем», — отмечают авторы статьи.

Внедорожник предназначался исключительно для государственных структур и до 2008 года был на вооружении армии Китайской Народной Республики.

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