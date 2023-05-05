Фургоны уехали: в России сократилось число дилеров LCV

С начала года в России резко уменьшилось количество дилеров, которые специализируются на продаже легкой коммерческой техники (LCV). Это связано с уходом с российского рынка ряда зарубежных производителей таких моделей. Эксперты отмечают, что сейчас ситуация в этом сегменте достаточно сложная, однако считают, что без фургонов российские перевозчики не останутся. Подробности — в материале «Известий».

Уход дилеров

В России за первые три месяца 2023 года число дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей LCV уменьшилось на 187. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Если в январе в нашей стране насчитывалось 1503 таких автосалона, то к апрелю их число сократилось до 1316. При этом в прошлом апреле в России было 1523 дилера, специализировавшихся на легкой коммерческой технике, — за девять месяцев 2022 года количество дилерских центров LCV сократилось всего на 20 штук.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

В «Автостате» отмечают, что основное сокращение произошло за счет ухода из России компании Renault — все 120 дилеров марки перешли в разряд сервисных центров. Уменьшению числа автосалонов способствовал и уход с рынка Ford и Mercedes-Benz, а также остановка поставок и производства автомобилей Volkswagen, Peugeot, Сitroen, Opel, Hyundai и ряда других производителей моделей LCV. К примеру, с начала 2023 года число автосалонов Hyundai, продававших легкие грузовики, уменьшилось на 30 штук, у Citroen стало на 14 дилеров меньше, а у Peugeot и Opel — на 12.

Впрочем, некоторые бренды, напротив, нарастили количество точек продаж своих фургонов. Так, за первых три месяца 2023 года у компании Sollers стало на 10 дилерских центров больше, сеть марки Foton пополнилась четырьмя новыми автосалонами, а ГАЗ и УАЗ — тремя и одним соответственно.

Под новой вывеской

Сокращение числа дилеров LCV — явление временное, уверены специалисты рынка. По их мнению, на месте закрывшихся автосалонов в обозримом будущем откроются другие дилеры новых брендов — продавцы просто сменят формат. Этот процесс уже начался.

Например, как рассказали «Известиям» в компании Sollers, из 59 салонов в 41 городе, которые прежде занимались продажей и обслуживанием фургонов Ford, 90% уже сменили профиль и торгуют коммерческими моделями Sollers Atlant и Argo, производство которых началось прошлой осенью в Татарстане.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

— На данный момент дилерская сеть Sollers насчитывает 67 центров в 49 городах России, в начале года их было чуть более 50. С ростом узнаваемости бренда и уверенности в автомобилях растет и количество запросов от потенциальных партнеров, — сообщили «Известиям» в пресс-службе автопроизводителя.

Создать сеть дилерских центров по продаже и обслуживанию коммерческих моделей намерена и компания «Автодом», которая в конце апреля подписала соглашение с «Мерседес-Бенц РУС» о поставках в нашу страну грузовиков Forland. Как ожидается, продажи машин этого бренда начнутся во второй половине года.

— В этом году мы планируем открыть порядка 40 дилеров Forland, — рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Ульяновского автозавода, в настоящее время в России работают 113 дилеров УАЗ. Приоритетными городами для развития дилерской сети на ближайшую перспективу в компании называют Москву, Читу, Иркутск, Самару, Саратов, Сургут, Тольятти, Мурманск, Архангельск, Курск и Сыктывкар.

Фургоны будут

Эксперты отмечают, что после ухода из России ряда производителей легкой коммерческой техники или прекращения поставок этих моделей выбор автомобилей LCV на российском рынке резко сократился. Однако ситуация постепенно нормализуется, и на место прежних игроков приходят новые компании, подчеркивают они.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Фактически до недавнего времени сегмент LCV был представлен только продукцией ГАЗа и УАЗа. Кроме того, распродавались складские остатки иностранных моделей. Появление на рынке коммерческих моделей Sollers положительно сказалось на рынке — у потребителей появилась альтернатива, — рассказал «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Он считает, что в обозримой перспективе прежнего ассортимента моделей LCV, представленных в нашей стране, не будет. Тем не менее без фургонов российские потребители не останутся, уверен он.

Его слова подтверждаются и планами самих автопроизводителей. Наряду с грядущим появлением на нашем рынке коммерческих моделей Forland, выпуск линейки LCV в ближайшее время намерен начать и калининградский «Автотор». По словам заместителя генерального директора компании, Алексея Храмцовского, тестовая сборка коммерческих моделей, а также их сертификация уже ведется.

— Простому потребителю по большому счету всё равно, на каком фургоне будет доставлен в магазин тот или иной товар или на чем курьер привезет ему заказанную посылку. Главное, чтобы товар был доставлен в срок и в надлежащем виде, — подчеркнул Бургазлиев.

Он отметил, что на первом этапе возможны некоторые сложности в создании на базе новых моделей LCV специализированных версий коммерческих автомобилей — машин «скорой помощи», школьных автобусов, модификаций со спецнастройками. Однако адаптация новых базовых шасси не займет много времени, полагает он. Его слова подтверждаются недавним появлением в линейке производителей коммерческой техники специальных версий: кареты «скорой помощи» от Sollers и коммунальной машины на базе «УАЗ Профи» от Ульяновского автозавода.

Презентация легких коммерческих моделей Argo и Atlant российской автомобильной компании «Соллерс» Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Сегмент LCV — достаточно интересная и востребованная часть рынка. Место ушедших европейских производителей легких коммерческих автомобилей достаточно быстро займут китайские бренды. Тем более что в КНР много моделей, которые потенциально были бы востребованы и в нашей стране, — отметил в разговоре с «Известиями» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.