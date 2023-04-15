Под соусом «Каи»: чем удивил седан новой китайской марки

Kaiyi — легче запомнить как произносится, чем как пишется. «Каи» — это почти как «Киа» или «Камри». А еще вспоминается мальчик Кай из сказки, который собирал из кусочков льда известное слово. Как укомплектована и как едет первая модель нового бренда, которой, по сути, нет альтернативы на рынке, выяснял корреспондент «Известий», побывавший за рулем одной из первых машин в Москве.

Альфа-седан

Стилизованная надпись Kaiyi на здании автосалона издалека похожа на Kia, возможно, в надежде, что сюда кто-нибудь забредет в поисках Rio или Cerato. Бывший дилер японского бренда, не так давно покинувшего Россию, понимает запросы аудитории. Перед шоурумом стоит одна машина в желтой оклейке, внутри — другая в матово-серой и без шильдиков. Достаточно крупная для работы в такси и достаточно эффектная, чтобы понравиться тому, кто уже перерос отечественный автопром. Кстати, E5 собирают в России на «Автоторе».

Kaiyi E5 достаточно большой автомобиль. Его габариты 4670×1825×1483 мм. Колесная база — 2700 мм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Выглядит E5 действительно эффектно, тут не поспорить. Светодиодные молнии бьют через всю фару, прячутся под бампером и потом появляются снизу. Классический силуэт E5 сочетается со спортивными элементами — широкими выхлопными патрубками, окрашенными в красный цвет суппортами тормозов, спойлером на крышке багажника. Массивный багажник и характерные фонари одним напомнят о седанах Alfa Romeo 156–159, у других вызовут ассоциации с BMW X6. Достаточно для того, чтобы при виде автомобиля люди сворачивали головы — пока Kaiyi E5 не примелькался.

Обилие декора, в том числе спортивного, роднит E5 с южнокорейскими седанами Kia Cerato и Hyundai Elantra. Да, это их прямой конкурент, а еще по-немецки сдержанной Skoda Octavia.

Под яркой оберткой прячется тележка седана Chery Arrizo 7 — этот автомобиль несколько лет назад продавался в России, но ничем особым не запомнился. Хотя обзорщики машину хвалили не зря — мотор разработали при участии австрийской AVL, шасси помогали довести до ума специалисты Lotus.

Цвет и запах

Внутри причудливо соседствуют плюсы и минусы китайских интерьеров. Химический запах хотя и не вышибает слезу, как в первых появившихся в России китайских машинах, но усиливается под лучами весеннего солнца. При этом китайцы научились делать вид, что не экономят на отделке интерьера. Cалон E5 выглядит нарядно за счет красных акцентов, разнофактурного пластика и мягких накладок с прострочкой. Плюс светодиодная подсветка, плюс хитро прорезанные воздуховоды к боковым стеклам.

Салон Kaiyi E5 выглядит стильно, однако к качеству сборки есть вопросы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

К сборке есть вопросы: клавиша регулировки угла наклона водительского сиденья осталась в руках. Как и у коллеги. Кнопка ставится на свое законное место так же быстро, как и отваливается — налицо ее ненадежная фиксация в пазах. Зато какая ремонтопригодность! Тут виноват не «Автотор», который собирает машины крупноузловым методом, а китайская сторона.

Высоко сижу

Кресла-ковши как будто от спорткара. Смотрятся шикарно, только обиты скользким кожзамом и поставлены слишком высоко. Рослый водитель подопрет потолок даже при самом низком положении подушки. Сесть, сильно отклонив спинку кресла, не получится — регулировка руля по вылету отсутствует. Пассажир справа, если он невысокого роста, будет ощущать себя в кресле дантиста или парикмахера.

Подушка заднего дивана, наоборот, расположена низко. Зато запас для ног пассажиров большой, к тому же поднятые передние кресла позволяют подсунуть под них ступни. На диване вполне можно расположиться втроем, но воздуховод дует только для одного и USB-розетка тоже одна. Вот такая китайская арифметика.

Кожаные кресла сами по себе удобны, однако диапазон их регулировок невелик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат Автомобиль оснащен обычным кондиционером — регулировать температуру и интенсивность обдува надо вручную Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат 10-дюймовый дисплей мультимедиа радует четкой графикой и хорошим разрешением. Однако функционал самой системы усеченный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат Информация с аналоговых циферблатов хорошо считывается, а сами приборы не бликуют на солнце Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат Блоком управления системой мультимедиа, расположенным на центральном тоннеле, пользоваться удобно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат Судя по потекам, декоративные вставки в отделке интерьера окрашиваются вручную Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Водительское место вполне удобное, стойки тонкие, зеркала широкие. Вот только к спрятанному слева от рулевой колонки блоку регулировки зеркал нужно тянуться. Поэтому настройка зеркал происходит в два этапа: заняв привычную позу за рулем, приходится вносить коррективы в регулировки.

Экономия на нитях

Желание сэкономить на важных мелочах не к лицу Kaiyi E5. При наличии люка в крыше подогрев сидений только спереди, да и тот урезанный — нити нагрева есть только в подушках. Красивый блок микроклимата — с микровозможностями, он не поддерживает температуру. Надпись Lo и Hi на аккуратном экранчике адресована тем, кто надеялся на хотя бы однозонный климат-контроль. Центральный дисплей большой и яркий, но показывать на нем особо нечего. Разве что яркую и четкую картинку с камер кругового обзора.

Не берусь утверждать, что обычные циферблаты вместо рисованных были следствием экономии, но как раз они красивы и хорошо читаются.

«Автотор», по собственным утверждениям, добавил машинам шумоизоляции, но ее явно «недоложили». Kaiyi E5 повторяет все звуки соседей, которые так раздражают. Шины имитируют звук катающегося по полу шарика, мотор на высоких оборотах завывает дрелью, а подвеска на лежачих полицейских как будто хлопает дверью. Зато установщики дополнительной шумки могут радоваться — работы у них будет достаточно.

За счет внушительной колесной базы на втором ряду сидений много свободного места Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат Внушительный объем багажника Kaiyi E5 (460 л) таксисты точно оценят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат Для задних пассажиров предусмотрен только один воздуховод и USB-разъем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Разница скорости

Под капотом —150-сильный турбомотор, как раз от австрийской AVL. И в теории он состоит из одних плюсов: тут и цепной привод ГРМ, и турбина известной марки Honeywell, и возможность заправляться 92-м бензином. Крутится мотор охотно, хотя на педаль акселератора реагирует с заметными задержками.

Вариатор — единственная пока доступная трансмиссия — настроен своеобразно. При старте он дает слишком мощный импульс — приходится осаживать машину, чтобы ненароком не забодать едущего в твоей полосе впереди. Хочешь на городской скорости 40–60 км/ч юркнуть в соседнюю полосу, давишь резко на газ — и ничего не происходит. Пока начнет дуть турбина, пока вариатор изменит передаточное отношение, лазейка в потоке закрылась. Отпускаешь педаль газа, а стрелка спидометра еще секунду движется вверх. Спасибо за попытку, но поздно.

А если не отпускаешь — Kaiyi E5 вполне уверенно продолжает набирать скорость. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч, в реальности ее ограничивает утомительный шум, который заставляет отпустить педаль намного раньше. При этом сам седан даже после 130 км/ч хорошо держит прямую, уверенно стоит на дуге. Руль тяжелеет на скорости и дает какую-никакую обратную связь. В свою очередь, система стабилизации настроена максимально безопасно.

Максимальная скорость Kaiyi E5 — 210 км/ч. Время разгона до 100 км/ч производитель не афиширует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

В поворотах E5 с задней многорычажкой тоже хорош — уроки Lotus не позабыты. Вот только ездить седану придется в основном по городу, а лежачих полицейских подвеска отрабатывает жестковато и чересчур громко. Да и тормоза схватывают резковато. Пересади профессионального водителя за руль E5 и не факт, что он провезет пассажиров плавно.

Он такой один

Kaiyi E5 на роду написана работа в такси. Дело не только в запасе места на втором ряду и вместительном багажнике. Дело в том, что массовые седаны практически закончились в России. Что-то еще есть у дилеров, что-то поставляется по параллельному импорту. Kaiyi E5 — пока единственная иномарка в этом сегменте, которая продолжает массово приходить в автосалоны. Пока сдавали машину, к дилеру приехали сразу три автовоза.

Kaiyi E5 пока предлагается в единственной комплектации с вариатором, кожаным салоном и люком. За такой автомобиль дилеры просят 1,96 млн рублей. В скором времени ожидается появление более доступных версий машины с механической трансмиссией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат