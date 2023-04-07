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В России закончились популярные седаны из Европы и Южной Кореи

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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У дилеров в России иссякли запасы некогда популярных и недорогих седанов Kia Rio, Hyundai Solaris, VW Polo и Skoda Rapid. Об этом «Известиям» рассказали представители автодилеров.

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«Если говорить о новых автомобилях, то запасы таких моделей, как Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, закончились, мы всё продали», — сообщил «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Популярные седаны, год назад возглавлявшие список российских бестселлеров, теперь не входят даже в топ-25. Производство этих машин на российских заводах было прекращено либо приостановлено прошлой весной. Согласно информации на официальных сайтах автопроизводителей, на складах всех российских дилеров насчитывался всего 61 седан Kia Rio. Похожая ситуация происходит и с некогда популярным VW Polo: на всю страну осталось всего 93 автомобиля.

Место покинувших российский рынок доступных машин могут занять новые модели российских, китайских и иранских брендов, считают эксперты.

21 марты в Индии представили седан Hyundai Verna, аналог модели Solaris. Новая модель крупнее существующего «Соляриса»: колесная база выросла до 2670 мм. На выбор предлагают два бензиновых двигателя объемом 1,5 л: атмосферный мощностью 115 л.с. и турбомотор мощностью 160 л.с.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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