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Удаленный отступ: автоконцерны ограничивают работу своих приложений в России

Каких марок и функций это коснулось
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей, выяснили «Известия». Проблема коснулась, в частности, владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Теперь они не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива, а также обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы, подтвердили представители отрасли. Кроме того, производители машин оставили дилеров без софта, который позволял узнавать об отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков.

Ограниченный сервис

Официальные приложения для автомобилей марок Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault в России работают с ограничениями — их функционал существенно снижен, рассказали «Известиям» представители отрасли.

— Владельцы этих машин не могут запустить с помощью приложения двигатель, посмотреть остаток топлива в баке, а также сталкиваются с более серьезными запретами, например, на обновление программ, которые контролируют работу мотора, ABS и тормозной системы, — рассказал «Известиям» директор по развитию IT-технологий платформы Fresh Auto Дмитрий Савченко.

Еще одной проблемой ограниченного функционала приложений станет невозможность участвовать в отзывных кампаниях, сообщил изданию эксперт.

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— Такие кампании проводятся при выявлении существенных технических недостатков, — подчеркнул Дмитрий Савченко. — Наиболее распространенная проблема, при которой проводятся отзывы, — возгорание в автомобиле. Но теперь клиенты дилерских центров не смогут принять в них участие и сдать свой автомобиль производителю.

Приложение
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

После очередных обновлений пользователи стали жаловаться и на нестабильную работу приложений даже при использовании еще доступных функций. Например, у приложения для Skoda есть сложности с вводом данных машины и записью на техобслуживание. У владельцев Renault автомобиль может не увидеть девайс, с которого водитель пытается подключиться к системе. А пользователи Kia Connect жалуются на отключение функции удаленного прогрева машины.

— Программа не распознает данные автомобиля и предлагает установить другое приложение, которое доступно только в Германии, — написал в комментариях к приложению Volkswagen we Connect один из пользователей.

Кроме того, перенести данные приложения с одного устройства на другое теперь невозможно, рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

— У некоторых владельцев оно перестает работать самопроизвольно, — добавил эксперт.

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Абсолютно все участники автомобильного рынка испытывают проблемы с поддержкой приложений и программного обеспечения после ухода зарубежных компаний, рассказал «Известиям» на условиях анонимности представитель одного из крупнейших российских дилеров.

— В настоящее время отраслевики ищут выход из ситуации и прорабатывают механизмы обхода ограничений, — сказал он.

Ушли, но не совсем

При этом приложения некоторых производителей всё еще функционируют в полном объеме, хотя и возникают проблемы с автомобилями, которые ввезены с помощью механизма параллельного импорта. В частности, всё в полном порядке с приложением Volvo — Volvo On Call, сообщил «Известиям» источник, близкий к компании.

«Вольво»
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Более того, в некоторых случаях это приложение доступно и владельцам машин шведского бренда, ввезенных в нашу страну по параллельному импорту, — уточнил собеседник издания.

В самой компании Volvo заявили, что «официально не комментируют работу фирменного приложения».

Продолжает функционировать и фирменное приложение Land Rover — InControl, но только при работе с автомобилями, официально ввезенными в Россию.

— Что касается автомобилей, которые поставляются в Россию по неофициальным каналам, то с ними приложение InControl работать не будет, — сообщил «Известиям» представитель одного из официальных дилеров этой британской марки.

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Приложения напрямую не влияют на работу автомобиля, но их блокировка тормозит процесс цифровизации, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— За последние десять лет автолюбители привыкли, что даже машины экономсегмента предоставляют удобный функционал — мультимедийные системы, климат-контроль, камеры, датчики и так далее, — сказал он. — Мобильные приложения из той же оперы. Очень удобно, когда зимой водитель может из дома прогреть машину, а не мерзнуть в ней, посмотреть, хватает ли масла, не стоит ли поменять свечи. Теперь же мы вновь откатываемся назад.

Использование приложений — это вопрос привычки, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он напомнил, что приложение не единственный способ завести машину дистанционно. Например, для этого же можно оборудовать автомобиль сигнализацией с функцией автозапуска.

Сигнализация
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Но у отключения приложений есть и позитивный момент, заявил Ян Хайцеэр.

— Это снижает вероятность угона — всегда есть шанс, что сигнал приложения может быть перехвачен злоумышленниками, — сказал он.

При этом опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что со временем те автоприложения, которые пока работают, всё равно будут заблокированы.

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— Любой автоконцерн, который уходит из России, будет вынужден заблокировать доступ к приложению, — считает, в частности, Дмитрий Савченко.

Он указал, что обслуживать мобильное приложение дорого и трудозатратно: оно должно регулярно корректироваться под изменяющееся законодательство, особенно в части сохранности персональных данных. Кроме того, требуется команда специалистов для техподдержки и обновлений, что тоже влечет за собой дополнительные расходы.

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