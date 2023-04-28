«Автодом» и «Мерседес-Бенц РУС» будут поставлять технику Forland в Россию

ГК «Автодом» совместно с «Мерседес-Бенц РУС» подписали соглашение на поставку техники Forland в Россию. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба группы компаний.

По контракту компании получили эксклюзивные права на импорт малотоннажных и среднетоннажных шасси бренда Forland. Официальный старт продаж техники в России намечен на вторую половину 2023 года.

Согласно планам, на российский рынок планируется поставлять широкий ассортимент шасси полной массой от 3,5 т до 18 т.

«Для нас сегмент коммерческого транспорта — важное стратегическое направление бизнеса, которое мы планируем расширять, в том числе привлекая надежных партнеров из России и других стран», — заявил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский

Генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева отметила, что новое соглашение позволит компании расширить портфель продукции и предложить клиентам уровень сервиса, который будет соответствовать их высоким требованиям.

Ранее, 25 апреля, Автодом» окончательно закрыл сделку и купил российские активы Mercedes-Benz. В частности, к дилеру перешла компания АО «Мерседес-Бенц Рус» — официальный дистрибутор в России. Кроме того, в перечне активов — подмосковный завод, лизинговая «дочка» и занимающаяся факторингом и страхованием автомобилей компания.

Вместе с тем Mercedes-Benz сможет, согласно договору, выкупить завод в Подмосковье в течение шести лет.