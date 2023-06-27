За прошедший год в России появилось 14 новых автобрендов

С 2022 года на российском рынке появилось большое количество новых автобрендов. Как выяснили эксперты «Журнала Авто.ру» 27 июня, речь идет о 14 марках.

Некоторые бренды пришли в Россию с подачи концернов, и ранее присутствовавших на рынке. Например, Jetour и Omoda, принадлежащие Chery. Кроме того, в ближайшее время появится Jaecoo, также входящий в Chery.

Китайская Great Wall вывела на российский рынок Tank, а Geely ― машины бюджетного сегмента Livan. Много внимания в России получили премиум-бренды Skywell, Forthing, Voyah и Hongqi, которые планируют занять нишу европейских BMW и Mercedes-Benz.

На российском рынке отметились локализованные автомобили китайских брендов. Например, производимые на калининградском заводе «Автотор» машины BAIC, SWM и Kaiy, а также грузовики JAC, которые приметила российская компания «Соллерс». Не менее важно появление в РФ возрожденного бренда «Москвич», который собирает лицензированные китайские автомобили под собственным названием.

Вероятно, в ближайшем будущем в России обоснуется иранский производитель Iran Khodro, однако до сих пор в стране не было продано большое количество таких авто.

Иранская компания Kerman Motor 26 июня поделилась планами поставлять в Россию седаны JAC J4 местного производства. Пока что эти автомобили начали экспортировать в Ирак и в страны Северной Африки.