Дайте только срок: особенности расчета компенсации за машину с дефектами

Сумма компенсации за машину с дефектами не зависит от даты подачи иска и сроков судебного разбирательства. Она должно рассчитываться исходя из актуальных цен на аналогичную модель, решил Верховный суд РФ. Юристы и эксперты по-разному оценили позицию ВС РФ . Подробности — в материале «Известий».

Время — деньги

В 2014 году автомобилист из Томской области приобрел за 1,1 млн рублей у официального дилера машину (марка и модель в материалах дела не уточняются), которая неоднократно ломалась в течение гарантийного срока. В итоге владельцу надоело постоянно ремонтировать автомобиль, и в 2020 году он обратился с иском в суд с требованием признать машину некачественной, а также обязать дилера компенсировать ему убытки, причиненные продажей неисправного автомобиля, в размере его стоимости.

В 2021 году суд удовлетворил его требования, обязав автосалон выплатить компенсацию, исходя из стоимости аналогичного автомобиля по состоянию на момент подачи иска в 2020 году. За пять лет разница в цене машины составила 920 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Однако это решение не устроило истца, и он потребовал расчета компенсации, исходя из стоимости машины на момент вынесения судебного решения в 2021 году. Согласно данным независимой экспертизы, за год аналогичная модель стала дороже еще на 250 тыс. рублей. Однако на этот раз суд отказал ему в удовлетворении требований. Аналогичные решения приняли также суды апелляционной и кассационной инстанций. В результате автомобилист обратился с жалобой в Верховный суд.

Требуется доплата

Рассмотрев материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ посчитала, что решения нижестоящих судов были приняты с нарушениями норм права. Судьи отметили, что согласно п. 4 ст. 24 Закона «О защите прав потребителей», при возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения такого требования продавцом или на момент вынесения судом соответствующего решения.

Как отметили в ВС РФ, заявленный автомобилистом рост стоимости машины (почти 250 тыс. рублей) в период с августа 2020 года по июль 2021 года подтвержден соответствующим заключением экспертов. Эта сумма представителями дилерского центра, продавшего некачественный автомобиль, не оспаривалась, установили судьи.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В ВС РФ сослались на решение Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года, которое «направлено не защиту интересов потребителя» и дает ему возможность «приобрети аналогичный товар не переплачивая, если за тот период времени, пока потребитель требовал восстановления своих прав, цена на товар <...> увеличилась». Также в Верховном суде подчеркнули, что сроки рассмотрения дела в суде не должны влиять на размер компенсации.

«Длительное судебное разбирательство <...> и, как следствие, увеличение размера убытков по причине повышения стоимости аналогичного автомобиля не должны ущемлять прав Иванова (фамилия истца измена. — «Известия»)», — говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В Верховном суде решили, что нижестоящие инстанции должным образом не оценили заключение экспертов о повышении стоимости аналогичной модели машины, а также уклонились от выяснения всех обстоятельств дела. Эти нарушения судьи признали существенными, посчитав, что именно они привели к неправильному рассмотрению спора. В итоге предыдущие решения были отменены Судебной коллегией ВС РФ, а дело отправлено на новое рассмотрение.

Потребительский экстремизм

Юристы и правозащитники по-разному оценили решение Верховного суда. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин называет его справедливым.

— Закон «О защите прав потребителей» обязывает продавца выплачивать компенсацию за некачественный товар с учетом стоимости аналогичного товара на момент вынесения решения суда. Покупатель не должен страдать от того, что судебный процесс затягивается: ведь за это время цены могут заметно вырасти , — отметил он.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Иной точки зрения придерживается адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Решение он называет спорным. Юрист отмечает, что в первом иске автовладельцу уже была назначена компенсация с учетом роста цены на аналогичную модель. В дальнейшем требовании еще большего размера возмещения Сергей Радько усматривает злоупотребление потребителем своими правами.

— Очевидно, что машины дорожают. Но если следовать логике решения Верховного суда, то получается, что автовладелец до бесконечности может увеличивать размер своих требований вслед за ростом цен на автомобили, ссылаясь на длительное рассмотрение дела в судах, — заявил «Известиям» Сергей Радько.

Он отмечает, что требования закона «О защите прав потребителей» в части компенсации разницы между договорной и фактической ценой машины уже были удовлетворены судами в решении по первоначальному иску. Последующие претензии автомобилиста и требование дополнительной компенсации могут уже свидетельствовать о так называемом потребительском экстремизме, отмечает адвокат.