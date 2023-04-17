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Названы дорожающие со временем машины

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Аналитики «Авто.ру» изучили базу объявлений сервиса и выяснили, какие автомобили спустя три года эксплуатации стали дороже. Kia Rio, Toyota RAV4 и Audi Q3 стали рекордсменами в разных ценовых сегментах. Об этом говорится в исследовании, поступившем в распоряжение «Известий».

Среди автомобилей всех ценовых сегментов наибольший показатель сохранения стоимости у Audi Q3 — 48%. Эта же модель стала рекордсменом среди премиальных машин: за три года ее цена увеличилась с 2,4 млн до 3,6 млн рублей.

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На втором месте — Lexus GX. В начале 2020 года новый автомобиль можно было купить за 4,8 млн рублей, сейчас он продается за 7 млн рублей — на 46% дороже. Замыкает тройку лидеров Toyota Land Cruiser Prado 150. Спустя три года пользования его средняя цена увеличилась на 45% и достигла 5,4 млн рублей.

В сегменте бюджетных автомобилей больше всех подорожал Kia Rio — на 45%. Если в I квартале 2020 года новый автомобиль продавали в среднем за 976 тыс. рублей, то сейчас трехлетняя машина стоит около 1,4 млн рублей. На втором месте — Hyundai Solaris, чья цена возросла с 928 тыс. рублей до 1,3 млн рублей (43%).

На третьем — Renault Sandero, который три года назад стоил 802 тыс. рублей, а сейчас 1,1 млн рублей.

В среднем ценовом сегменте Toyota RAV4, Hyundai Creta и Changan CS35 Plus сохраняют стоимость примерно одинаково. Спустя три года эксплуатации они продаются на 44% дороже. Сейчас подержанный Toyota RAV4 стоит в среднем 3,1 млн, Hyundai Creta — 1,8 млн, а китайский кроссовер Changan CS35 Plus — 1,7 млн рублей.

«Раньше новый автомобиль терял в цене, как только покидал автосалон, однако сейчас рынок изменился и популярные машины даже после нескольких лет эксплуатации продаются дороже. На рост цены также влияет дефицит некоторых моделей автомобилей: те, которые сейчас почти невозможно найти новыми, могут стоить неоправданно дорого», — комментирует руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

17 марта эксперты рассказали, какие факторы необходимо учитывать при покупке подержанной машины. В первую очередь стоит определить 7–10 интересующих моделей, отметил эксперт автобизнеса Илья Назаров. Намного выгоднее взять за ту же цену автомобиль менее популярной марки, но более свежий и с меньшим пробегом, рассказывал он.

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