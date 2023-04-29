Угол падения: ВС встал на сторону столкнувшегося с мотоциклом автомобилиста

Верховный суд отклонил обвинительный приговор водителю автомобиля, которого нижестоящие инстанции признали виновником ДТП. Несмотря на то что в его действиях усматриваются нарушения ПДД, которые привели к аварии, травмы, которые получил пострадавший в происшествии мотоциклист, были вызваны действиями самого байкера, решили судьи. Юристы и эксперты по-разному оценили решение Верховного суда. Подробности — в материале «Известий».

Упал, очнулся — гипс

В июле 2020 года в Новосибирской области на перекрестке водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения байкер и его пассажир получили тяжелые травмы. В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Районный суд Новосибирской области в марте прошлого года признал его виновником ДТП и приговорил к 1,5 года ограничения свободы и компенсации морального вреда пострадавшим — по 150 тыс. рублей каждому.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Водитель не согласился с приговором и обжаловал его в кассационном суде. Он ссылался на заключение ряда экспертиз, согласно которым еще до столкновения с его машиной байкер повалил мотоцикл набок. Именно его падение, а не удар об автомобиль, стало причиной травм. Кроме того, согласно схеме ДТП, составленной автоинспекторами, уже неуправляемый мотоцикл вынесло на встречную полосу, где он и ударился об автомобиль. Суды не приняли эти доводы, поэтому автомобилисту пришлось обращаться с жалобой в Верховный суд.

ПДД предписывают тормозить

Рассмотрев эту жалобу, коллегия Верховного суда РФ по уголовным делам пришла к выводу, что «в ходе рассмотрения уголовного дела были допущены нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшее на исход дела, которые в соответствии с частью 1 статьи 401 УПК РФ являются основанием отмены состоявшихся судебных решений». В частности, судьи ВС обратили внимание на тот факт, что еще до столкновения с машиной водитель мотоцикла повалил его набок для «минимизации причинения вреда здоровью себе и пассажиру». Суды нижестоящих инстанций оставили это обстоятельство без внимания. Также не была дана правовая оценка правильности действия мотоциклиста, решившего «уронить» байк. Кроме того, отметили в ВС РФ, не было учтено заключение экспертов о характере травм пострадавших.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

«Суд не в полной мере учел требования Правил дорожного движения о действиях водителя при возникновении опасности, которые не допускают иной реакции водителя, кроме торможения вплоть до остановки транспортного средства (п. 10.1)», — говорится в определении Верховного суда.

В результате Верховный суд посчитал доводы нижестоящих судов необоснованными и отменил обвинительный приговор в отношении водителя автомобиля, отправив дело на новое рассмотрение.

Голливудский сценарий

Мнения экспертов и юристов относительно решения Верховного суда разошлись. По мнению мотоэксперта, редактора журнала «Мото» Романа Ситникова, в данной ситуации аварию спровоцировали действия автомобилиста, не уступившего дорогу водителю мотоцикла. Именно из-за этого байкеру пришлось маневрировать, отметил он.

— Я практически уверен, что водитель мотоцикла не специально «уронил» байк. Это только в голливудских боевиках киногерои намеренно «кладут» мотоцикл набок, а потом как ни в чем не бывало встают на ноги, стряхнув пыль. В реальной жизни заставить человека на скорости «положить» мотоцикл крайне трудно: срабатывает инстинкт самосохранения, — заявил он «Известиям».

По его мнению, байкер, увидев препятствие, всё же предпринял экстренное торможение. Однако из-за отсутствия необходимых навыков управления мотоциклом или из-за песка на проезжей части потерял контроль над двухколесной техникой. В результате мотоцикл упал на асфальт и уже в скольжении врезался в машину, предположил мотоэксперт. По словам Романа Ситникова, если бы водитель автомобиля не выехал на перекресток, перегородив путь мотоциклисту, последний спокойно проехал этот участок дороги.

— Это, можно сказать, «классическое» ДТП с участием мотоцикла. Автомобилисты в таких ситуациях часто неправильно оценивают расстояние до приближающегося байка и его скорость, считая, что успеют проехать. Чаще всего проскочить не удается, — отметил мотоэксперт.

Предположения к делу не пришить

Иной точки зрения придерживается адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его мнению, в данном случае можно говорить, что произошло не одно, а два ДТП. Первое — это падение мотоцикла, а второе — его столкновение с автомобилем.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— С учетом экспертизы, установившей, что травмы были получены в результате падения с мотоцикла, а не столкновения с автомобилем, можно сделать вывод о том, что именно действия мотоциклиста привели к столь тяжелым последствиям ДТП. Кроме того, согласно п. 10.1 в случае опасности водитель обязан «предпринять действия для снижения скорости вплоть до остановки транспортного средства». Про маневрирование, а тем более падение мотоцикла, нет ни слова, — отмечает юрист.

Безусловно, причиной, вынудившей мотоциклиста «уронить» байк, стал водитель автомобиля, не уступивший ему дорогу. Однако доказать причинно-следственную связь между его действиями и получением травм потерпевшими, крайне затруднительно, считает Сергей Радько.

— Предположения о том, что, если бы автомобилист не выехал на перекресток, мотоциклисту не пришлось бы падать, равно как и предположения о возможности байкера объехать машину — всего лишь предположения. Чтобы их можно было приобщить к делу, необходимы достаточно сложные экспертизы, которые, судя по всему, не были проведены, — подчеркнул адвокат.