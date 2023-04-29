 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия собирается в будущем открыть на Украине производство вооружения
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка
Экономика
Путин разрешил поставки нефти дружественным странам по цене ниже потолка
Мир
Полянский заявил об обращении украинских беженок за помощью к России
Общество
Победивших в Европейской олимпиаде по математике школьниц из РФ удалили из зачета
Армия
В МО сообщили об уничтожении ВС РФ разведгруппы ВСУ в ДНР
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины
Общество
Пожар в курганском селе Юрахлы полностью потушили
Мир
Чавушоглу обвинил США в неисполнении российской части зерновой сделки
Мир
В ООН призвали не бить по гражданской инфраструктуре после обстрелов Донецка
Общество
В СЦКК заявили об обстреле Ворошиловского района Донецка из РСЗО HIMARS
Мир
ЕК договорилась об ограничении экспорта в ЕС зерновых с Украины
Мир
В Великобритании допустили превосходство юаня над долларом
/

Угол падения: ВС встал на сторону столкнувшегося с мотоциклом автомобилиста

Дело отправлено на новое рассмотрение
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд отклонил обвинительный приговор водителю автомобиля, которого нижестоящие инстанции признали виновником ДТП. Несмотря на то что в его действиях усматриваются нарушения ПДД, которые привели к аварии, травмы, которые получил пострадавший в происшествии мотоциклист, были вызваны действиями самого байкера, решили судьи. Юристы и эксперты по-разному оценили решение Верховного суда. Подробности в материале «Известий».

Упал, очнулся — гипс

В июле 2020 года в Новосибирской области на перекрестке водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения байкер и его пассажир получили тяжелые травмы. В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Районный суд Новосибирской области в марте прошлого года признал его виновником ДТП и приговорил к 1,5 года ограничения свободы и компенсации морального вреда пострадавшим — по 150 тыс. рублей каждому.

суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Водитель не согласился с приговором и обжаловал его в кассационном суде. Он ссылался на заключение ряда экспертиз, согласно которым еще до столкновения с его машиной байкер повалил мотоцикл набок. Именно его падение, а не удар об автомобиль, стало причиной травм. Кроме того, согласно схеме ДТП, составленной автоинспекторами, уже неуправляемый мотоцикл вынесло на встречную полосу, где он и ударился об автомобиль. Суды не приняли эти доводы, поэтому автомобилисту пришлось обращаться с жалобой в Верховный суд.

Куда идешь: когда за оставление места ДТП не накажут
Верховный суд РФ разобрал ситуацию с водителем, который покинул место аварии

ПДД предписывают тормозить

Рассмотрев эту жалобу, коллегия Верховного суда РФ по уголовным делам пришла к выводу, что «в ходе рассмотрения уголовного дела были допущены нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшее на исход дела, которые в соответствии с частью 1 статьи 401 УПК РФ являются основанием отмены состоявшихся судебных решений». В частности, судьи ВС обратили внимание на тот факт, что еще до столкновения с машиной водитель мотоцикла повалил его набок для «минимизации причинения вреда здоровью себе и пассажиру». Суды нижестоящих инстанций оставили это обстоятельство без внимания. Также не была дана правовая оценка правильности действия мотоциклиста, решившего «уронить» байк. Кроме того, отметили в ВС РФ, не было учтено заключение экспертов о характере травм пострадавших.

суд
Фото: РИА Новости/Мария Девахина

«Суд не в полной мере учел требования Правил дорожного движения о действиях водителя при возникновении опасности, которые не допускают иной реакции водителя, кроме торможения вплоть до остановки транспортного средства (п. 10.1)», — говорится в определении Верховного суда.

В результате Верховный суд посчитал доводы нижестоящих судов необоснованными и отменил обвинительный приговор в отношении водителя автомобиля, отправив дело на новое рассмотрение.

Голливудский сценарий

Мнения экспертов и юристов относительно решения Верховного суда разошлись. По мнению мотоэксперта, редактора журнала «Мото» Романа Ситникова, в данной ситуации аварию спровоцировали действия автомобилиста, не уступившего дорогу водителю мотоцикла. Именно из-за этого байкеру пришлось маневрировать, отметил он.

— Я практически уверен, что водитель мотоцикла не специально «уронил» байк. Это только в голливудских боевиках киногерои намеренно «кладут» мотоцикл набок, а потом как ни в чем не бывало встают на ноги, стряхнув пыль. В реальной жизни заставить человека на скорости «положить» мотоцикл крайне трудно: срабатывает инстинкт самосохранения, — заявил он «Известиям».

По его мнению, байкер, увидев препятствие, всё же предпринял экстренное торможение. Однако из-за отсутствия необходимых навыков управления мотоциклом или из-за песка на проезжей части потерял контроль над двухколесной техникой. В результате мотоцикл упал на асфальт и уже в скольжении врезался в машину, предположил мотоэксперт. По словам Романа Ситникова, если бы водитель автомобиля не выехал на перекресток, перегородив путь мотоциклисту, последний спокойно проехал этот участок дороги.

Снова в седле
Как подготовиться к началу мотосезона

— Это, можно сказать, «классическое» ДТП с участием мотоцикла. Автомобилисты в таких ситуациях часто неправильно оценивают расстояние до приближающегося байка и его скорость, считая, что успеют проехать. Чаще всего проскочить не удается, — отметил мотоэксперт.

Предположения к делу не пришить

Иной точки зрения придерживается адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его мнению, в данном случае можно говорить, что произошло не одно, а два ДТП. Первое — это падение мотоцикла, а второе — его столкновение с автомобилем.

ДПС
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— С учетом экспертизы, установившей, что травмы были получены в результате падения с мотоцикла, а не столкновения с автомобилем, можно сделать вывод о том, что именно действия мотоциклиста привели к столь тяжелым последствиям ДТП. Кроме того, согласно п. 10.1 в случае опасности водитель обязан «предпринять действия для снижения скорости вплоть до остановки транспортного средства». Про маневрирование, а тем более падение мотоцикла, нет ни слова, — отмечает юрист.

Безусловно, причиной, вынудившей мотоциклиста «уронить» байк, стал водитель автомобиля, не уступивший ему дорогу. Однако доказать причинно-следственную связь между его действиями и получением травм потерпевшими, крайне затруднительно, считает Сергей Радько.

Предположения о том, что, если бы автомобилист не выехал на перекресток, мотоциклисту не пришлось бы падать, равно как и предположения о возможности байкера объехать машину — всего лишь предположения. Чтобы их можно было приобщить к делу, необходимы достаточно сложные экспертизы, которые, судя по всему, не были проведены, — подчеркнул адвокат.

Любые сомнения в виновности автомобилиста, согласно принципу презумпции невиновности, трактуются в пользу обвиняемого, напомнил Сергей Радько. Поскольку у Верховного суда такие сомнения возникли, он принял в итоге взвешенное и аргументированное решение, отметил юрист.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023