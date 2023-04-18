Снова в седле

Совсем скоро стартует очередной мотоциклетный сезон, а значит, на дорогах появится большое количество двухколесной техники. На что следует обратить внимание байкерам и другим участникам дорожного движения, чтобы доехать до осени без происшествий, выясняли «Известия».

Безопасность в тренде

По данным официальной статистики аварийности, в прошлом году на дорогах страны зафиксировано 6346 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 636 человек погибли и 6,8 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Тенденция к снижению показателей аварийности с участием мотоциклистов сохраняется. Так, в сравнении с 2021 годом количество автоаварий в прошедшем сезоне снизилось на 5,6%, число погибших в них уменьшилось на 11,2%, а раненых — на 4,4%.

Важно отметить, что тенденция к снижению отмечается на протяжении последних нескольких лет. Это при том, что количество мототехники на дорогах страны с каждым годом только растет. В Госавтоинспекции отмечают: за последнее время мотоциклисты стали гораздо дисциплинированнее, реже демонстрируют правовой нигилизм. Да, отчасти росту правосознания байкеров способствует развивающаяся система фотовидеофиксации нарушений ПДД. И все-таки, как отмечают в российской Госавтоинспекции, главную роль сыграла профилактическая работа с этой категорией участников дорожного движения. Социальные акции и рекламные кампании среди мотоциклистов, мастер-классы и тренинги по безопасному управлению двухколесной техникой являются одними из приоритетных направлений работы подразделений Госавтоинспекции во всех регионах страны, подчеркивают в ведомстве.

Приведение дорог в нормативное состояние, оснащенность современных мотоциклов системами безопасности — всё это снижает риски эксплуатации мототехники на российских дорогах, но никак не отменяет рисков, заложенных в самой конструкции транспортного средства. Мотоциклисты и их пассажиры более уязвимы при ДТП, чем водители и пассажиры автомобилей. Поэтому им следует быть особенно аккуратными, подчеркивают в Госавтоинспекции.

Рост правосознания мотоциклистов отмечают и в самом сообществе. По словам редактора журнала «Мото» Романа Ситникова, «беспечных ездоков» на дорогах заметно поубавилось.

— Сейчас водители мотоциклов — это преимущественно серьезные взрослые люди. Они понимают, что байк не игрушка, езда на нем требует не только уверенных навыков, но и неукоснительного соблюдения ПДД. Откровенных хамов и отъявленных лихачей стало значительно меньше. Если раньше отсутствие мотоциклетной категории прав у водителя или управление байком без регистрационного знака было едва ли не предметом гордости, то теперь в среде мотоциклистов отношение к подобным индивидам крайне негативное, — рассказал он «Известиям».

Повторение пройденного

Одна из основных причин аварий с мотоциклами, особенно в начале мотосезона, — излишняя самоуверенность и переоценка своих способностей водителями байков, считает Роман Ситников.

— Кажется, всё помню, всё умею. Но это ложная уверенность. Навыки управления за зиму теряются. Даже опытным мотоциклистам требуется какое-то время, чтобы их восстановить, прочувствовать, как ведет себя техника в разных режимах. Только делать это надо не на дорогах общего пользования, а на мотодромах, — подчеркнул эксперт.

Особенно внимательно к этой рекомендации следует отнестись тем, кто «сел в седло» совсем недавно. У начинающих мотоциклистов еще нет устойчивых навыков управления байком, и после длительного перерыва им обычно сложнее восстановить их.

Водителям с небольшим опытом имеет смысл не просто потренироваться на мотодроме, а взять несколько занятий с инструктором. Под руководством наставников начинающим мотоциклистам будет проще и быстрее вспомнить особенности управления двухколесной техникой, отработать определенные упражнения, понять, как вести себя в той или иной ситуации, рекомендуют специалисты.

Основная опасность, которая подстерегает мотоциклистов весной на дорогах, это большое количество песка и остатков противогололедных реагентов на проезжей части. Они резко снижают сцепление шин с асфальтом, отмечает эксперт. В результате увеличивается тормозной путь байка, а на моделях, не оснащенных системой ABS, это может привести к блокировке колес и потере контроля над мотоциклом.

— Особую осторожность следует проявлять при поворотах — если в вираже под колесами окажется песок, мотоцикл может занести, что чревато выездом на встречную полосу или падением, — предупреждает Роман Ситников. Избежать такого развития событий можно, неукоснительно соблюдая скоростной режим.

И, конечно, важно помнить о переменчивой весенней погоде и температурных перепадах. На холодном асфальте мотошины теряют свои сцепные свойства. И первые ДТП в апреле – мае происходят как раз по этой причине. Кроме того, в начале сезона в некоторых регионах еще сохраняется риск попасть на обледенелый участок дороги. Поэтому ждем стабильного ночного плюса, призывает эксперт.

Апрельский чек-лист

Разумеется, перед тем как открывать мотосезон, необходимо убедиться в исправности мотоцикла. В первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозной системы и рулевого управления, проверить исправность электронных систем безопасности. Оптимальный вариант — загнать байк в специализированный техцентр на предсезонную подготовку, советуют мотоэксперты.

Особое внимание следует обратить на состояние шин. За зиму при неправильном хранении байка резина может потерять свои свойства, растрескаться. Даже если протектор не изношен, но на покрышке есть трещины, ее необходимо заменить. Ездить на такой резине нельзя категорически, убеждены сотрудники Госавтоинспекции. При этом, как отмечают мотоэксперты, дефицита мотоциклетных шин на рынке нет. Найти необходимую покрышку особого труда не составит.

В Госавтоинспекции обращают особое внимание на необходимость проверить мотоэкипировку. И это не только обязательный по ПДД шлем, но и специальная обувь, куртка и брюки с защитными вставками, а также перчатки. В случае ДТП грамотно подобранная мотоэкипировка существенно повышает шанс на выживание.

О пользе осмотрительности

К началу мотосезона готовиться следует не только мотоциклистам, но и автомобилистам, подчеркивают в Госавтоинспекции. Именно их невнимательность зачастую приводит к авариям с двухколесной техникой.

— Водители автомобилей должны помнить, что с наступлением теплого времени года на дороге появится большое число мотоциклистов. Поэтому крайне важно строго соблюдать правила маневрирования, заблаговременно включать указатели поворота, контролировать дорожную ситуацию, используя зеркала заднего вида, — напоминает представитель ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он также отмечает: современные мотоциклы разгоняются гораздо быстрее обычных машин — для многих автомобилистов это становится неожиданностью. Один из самых распространенных видов ДТП — столкновение мотоцикла с машиной, водитель которой начал поворачивать или разворачиваться. Автомобилисту кажется, что мотоцикл еще далеко, и он считает, что успеет закончить маневр. В результате происходит ДТП.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в Госавтоинспекции напоминают о необходимости использования ближнего света фар даже в светлое время суток. А водителям автомобилей следует повременить с маневром, если рядом находится мотоцикл.

Мотоциклисты обычно просчитывают развитие событий на дороге на несколько ходов вперед, отмечают мотоэксперты. Поэтому будет лучше, если, заметив приближающийся мотоцикл, автомобилист просто продолжит движение и не будет ничего дополнительно предпринимать. У байкера в голове уже сложился алгоритм действий, он понимает, как будет выполнять маневр. Ему просто не надо мешать, советуют они.

Для того чтобы предстоящий мотосезон принес удовольствие и благополучно завершился осенью, и мотоциклистам, и автомобилистам следует неукоснительно соблюдать ПДД и относиться друг к другу с уважением. Это два основополагающих фактора безопасности на дороге, подчеркнули в Госавтоинспекции.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».