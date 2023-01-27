 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Пентагон оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике
Происшествия
Украинские войска провели массированный обстрел ДНР ракетами из РСЗО
Общество
Глава «Росэнергоатома» Карчаа опроверг заявления МАГАТЭ о взрывах около ЗАЭС
Мир
Пентагон не считает отправку танков на Украину эскалацией конфликта
Интернет
Samsung представила новый игровой монитор Odyssey Neo G7 
Мир
На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Здоровье
Нарколог Грувман предупредил о риске ДТП из-за употребления энергетиков за рулем
Мир
Украина может получить от МВФ пакет помощи на $16 млрд
Мир
Пентагон признал сложность поддержания боеспособности танков Abrams для ВСУ
Мир
Лавров заявил о готовности РФ удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны
Мир
В ООН высказались о решении стран Запада передать Киеву танки
Авто
В России появился ГОСТ для алкозамков
/

На своих двоих: продажи мотоциклов в России сократились на 16%

Эксперты прогнозируют рост рынка мототехники и появление на нем новых игроков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам прошлого года продажи новых мотоциклов в России сократились на 16%. Это существенно меньше падения автомобильного рынка. Импортеры двухколесной техники смогли обеспечить ее поставки, несмотря на санкции и проблемы с логистикой, считают эксперты. По их прогнозам, в нынешнем году продажи мотоциклов вырастут. Кроме того, на рынке появятся новые игроки. Подробности — в материале «Известий».

Азиатское нашествие

Никакого выхлопа: мотоциклы оказались вне закона в нескольких странах
Шум, экология и требования безопасности лишают ездоков беспечности

В прошлом году в России было продано почти 15,5 тыс. новых мотоциклов, что на 15,9% меньше показателей 2021 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Европейские и американские производители мототехники существенно потеряли свои позиции, а вот компании из Китая, Индии и СНГ показали неплохие результаты.

Первое место занял индийский бренд Bajaj — в прошлом году было продано 2340 мотоциклов этой марки (–4,3% к показателям 2021 года). Далее следуют китайские мотоциклы под брендами Regulmoto (1971 экз.,+85,9%) и Motoland, реализовавший 1806 мотоциклов (–2,7%).

Марка BMW, долгое время лидировавшая на российском рынке двухколесной техники, в прошлом году заняла только третью позицию, сократив продажи сразу на 63%. Покупателями мотоциклов этой немецкой марки стали 1050 человек. Замыкает пятерку китайский бренд Avantis, который увеличил продажи в 2,4 раза (912 штук).

123

Фото: Авантис
Китайская грамота: куда стремится АвтоВАЗ
В концерне рассказали об итогах 2022 года и поделились планами на будущее

Белорусские мотоциклы «Минск» разошлись тиражом в 775 штук (+95,6%), китайский бренд Kayo закончил прошлый год с результатом в 649 проданных экземпляров (+6,9%). В 3,6 раза выросли продажи (611 мотоциклов) у компании Wanqiang (КНР), а вот у легендарного Harley-Davidson (602 шт.) они упали больше чем в два раза.

Замыкает десятку самых популярных в России брендов еще один китайский мотопроизводитель, компания Voge: в прошлом году было продано 458 моделей этой марки, притом что результат 2021 года был крайне скромным — всего 33 мотоцикла.

Примечательно, что в топ-10 не вошел ни один производитель мотоциклов из Японии. Специалисты объясняют это тем, что некоторые японские компании приостановили поставки техники на наш рынок.

Сказалась сезонность

Китайский ежеквартальный: какие автомобильные новинки ждать в России
Lada из Санкт-Петербурга, премиум-седан из КНР и другие премьеры 2023 года

По сравнению с продажами новых автомобилей, которые в прошлом году упали на 59%, рынок мотоциклов «просел» гораздо меньше, констатируют эксперты. Издатель специализированного журнала «Мото» Роман Ситников объясняет это особенностями спроса на двухколесную технику.

— Примерно 75% продаж мотоциклов приходятся на конец зимы — начало весны. Люди стараются приобрести технику перед началом очередного мотосезона. К этому времени импортеры стараются заполнить свои склады. Таким образом, в прошлом году они успели завершить основную массу поставок мототехники до введения санкций и появления трудностей с логистикой, — заявил он «Известиям».

По словам директора мотонаправления ГК «Автодом» Олега Воронцова, в I квартале прошлого года отмечался рост спроса на мотоциклы, однако к маю он снизился до рекордных значений. Летом продажи начали восстанавливаться, но с наступлением осени вновь пошли вниз, отметил он.

На своих двоих
сезонность
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Такая тенденция связана в первую очередь со снижением покупательской активности и усложнением цепочек поставок новых мотоциклов. Из-за приостановки работы многих брендов на российском рынке мототехники произошли серьезные изменения. Стали преобладать производители из Китая. Если в 2021 году их доля на рынке составляла 31,9%, то сейчас она выросла до 48,5%, — заявил Олег Воронцов в беседе с «Известиями».

Взгляд в будущее: к чему готовиться автомобилистам в 2023 году
В силу вступят новые законы и правила, а дилеры по-прежнему прогнозируют нехватку машин

Он подчеркнул, что, несмотря на параллельный импорт, новых мотоциклов на рынке появляется немного. Поэтому в полной мере удовлетворить покупательский спрос не получится, отметил представитель «Автодома».

Ушли в регионы

Чуть менее половины всех проданных в России мотоциклов пришлось на Центральный федеральный округ — почти 6 тыс. штук. На втором месте находится Поволжье, жители которого приобрели 2,6 тыс. двух- и трехколесных транспортных средств. «Бронза» — у регионов Северо-Запада: здесь обладателями такой техники стали около 2 тыс. человек.

В крупных городах продажи мототехники падают сильнее, чем в среднем по рынку. Например, в Москве они по итогам года снизились на 40%, а в Санкт-Петербурге — на 26%. При этом в ряде регионов популярность мотоциклов растет. Так, в Кировской области их продажи увеличились на 21%, в Татарстане — на 6%, а в Красноярском крае — на 0,3%.

На своих двоих
регионы
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Интерес к двухколесной технике в регионах отмечают и эксперты. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, в глубинке двухколесная техника традиционно пользовалась спросом.

Байкеры в погонах: как ловят нарушителей на двух колесах
«Известия» приняли участие в патрулировании улиц с мотовзводом

— В регионах, особенно на юге, мотоциклисты встречаются всё чаще. Причем в последнее время в приоритете модели из Китая и Индии, поскольку они стоят гораздо дешевле мотоциклов европейских, японских и американских брендов, — отметил эксперт.

Китай наступает

По прогнозам Романа Ситникова, в этом году рынок новых мотоциклов в нашей стране сохранится на прежнем уровне, а возможно, и несколько вырастет. Главную роль на нем будут играть производители из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии, считает он.

— По моим данным, в течение года на российском моторынке появится несколько новых игроков, прежде всего из Китая. Речь, в частности, идет о компаниях Benda, Ariic и Сhang Jiang, которая выпускает мотоциклы с коляской. Также в нашу страну может прийти итальянский бренд Benelli, который принадлежит китайскому концерну QJ Motor, — рассказал «Известиям» Ситников.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023