Мотоциклист погиб при столкновении с фургоном в Удмуртии

В городе Воткинск (Удмуртия) в результате столкновения с фургоном погиб мотоциклист. Об этом сообщает первый отдел республиканского УГИБДД.

Авария произошла в четверг, 13 апреля, на улице Азина, 212. Предварительно установлено, что 25-летний водитель мотоцикла Suzuki врезался в фургон «ГАЗ» под управлением 18-летнего молодого человека, который в этот момент поворачивал на заправку, пишет Udm-info.ru.

В результате столкновения мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован. Спасти его не удалось, он скончался в больнице.

Как уточняет ИА «Сусанин», права на управление мотоциклом у погибшего отсутствовали. По факту гибели мужчины организована проверка.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве 19-летний мотоциклист врезался в стойку дорожного знака и автомобиль «Лада». В результате погибла 19-летняя девушка — пассажир мотоцикла.