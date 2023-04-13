Мотоциклист врезался в дорожный знак и автомобиль в Москве
В Москве 19-летний мотоциклист врезался в стойку дорожного знака и автомобиль «Лада», погибла девушка — пассажир мотоцикла. Об этом 13 апреля сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
Авария произошла ночью на улице Грекова.
«19-летняя девушка — пассажир мотоцикла погибла на месте. Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, принятие процессуального решения и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ», — сказано в сообщении.
Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло 4 апреля. Тогда он въехал в машину каршеринга. Авария произошла на проспекте Генерала Дорохова в Москве.