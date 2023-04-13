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Мотоциклист врезался в дорожный знак и автомобиль в Москве

Мотоциклист врезался в дорожный знак и автомобиль в Москве, пассажирка мотоцикла погибла
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Фото: t.me/moscowproc
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В Москве 19-летний мотоциклист врезался в стойку дорожного знака и автомобиль «Лада», погибла девушка — пассажир мотоцикла. Об этом 13 апреля сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Авария произошла ночью на улице Грекова.

«19-летняя девушка — пассажир мотоцикла погибла на месте. Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, принятие процессуального решения и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ», — сказано в сообщении.

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Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло 4 апреля. Тогда он въехал в машину каршеринга. Авария произошла на проспекте Генерала Дорохова в Москве.

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