В Москве мотоциклист врезался в машину каршеринга

На юго-западе Москвы вечером 4 апреля водитель мотоцикла въехал в автомобиль каршеринга. Видео очевидцев с места происшествия появилось в соцсетях.

Сообщается, что произошла авария на проспекте Генерала Дорохова. На кадрах видно, что сам водитель байка лежит поодаль — о его состоянии информации нет.

Удар пришелся на заднюю часть автомобиля. Мотоцикл в аварии серьезно пострадал. На видео также можно заметить граждан, которые пытаются оказать помощь пострадавшим.

Ранее в этот день мотоциклист пострадал в результате аварии в Обручевском районе Москвы. На улице Миклухо-Маклая он въехал в такси. Пострадавшего водителя мотоцикла госпитализировали с травмами.