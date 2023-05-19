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Скрипит потертое «седло»: ВС напомнил о существенных дефектах машин

Правоведы сочли потрескавшуюся обивку сиденья основанием для замены автомобиля
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Незначительная поломка автомобиля, если она проявляется регулярно, является основанием для замены машины или расторжения договора купли-продажи. К такому выводу пришел Верховный суд РФ. Юристы согласны с позицией ВС, однако отмечают, что она может привести к новому витку так называемого потребительского экстремизма. Подробности — в материале «Известий».

Трескаться не надо, «Лада»!

В 2019 году житель Ярославской области приобрел у официального дилера автомобиль Lada Vesta SW Cross, на который в течение трех лет, или 100 тыс. км пробега, действовала заводская гарантия. Спустя некоторое время обшивка водительского кресла стала растрескиваться. Этот дефект был признан гарантийным случаем и устранен дилером. Однако через какое-то время, всё еще в период действия заводской гарантии, на сиденье снова появились трещины.

Продажа автомобилей в автосалоне
Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

На этот раз автовладелец потребовал от дилера заменить машину. Однако автосалон отказался в добровольном порядке менять автомобиль, поэтому клиенту пришлось обращаться в суд. Ярославский областной суд встал на сторону дилера. Члены судебной коллегии по гражданским делам сослались на заключение независимой экспертизы, согласно которому «растрескивание подушки сиденья не влияет на безопасность эксплуатации автомобиля и не препятствует использованию по его прямому назначению». Аналогичную позицию заняли апелляционный и кассационный суды, в которых автомобилист обжаловал решение. В результате покупателю машины пришлось обращаться с жалобой в Верховный суд.

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Повторный дефект — существенный

Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ пришла к выводу, что «судебные постановления приняты с нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ними нельзя». Судьи отметили, что согласно постановлению правительства РФ от 10 ноября 2011 года № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров» автомобили входят в этот список. При этом в соответствии с законом «О защите прав потребителей» существенным недостатком технически сложного товара является «неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляется неоднократно».

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Фото: соцсети

Кроме того, судьи напомнили, что в 2012 году пленум Верховного суда дополнительно разъяснил, что существенным недостатком товара считается дефект, «повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению». Поскольку после ремонта обшивки кресла автомобиля на ней вновь стали появляться трещины, ВС РФ решил, что такой дефект является существенным. Согласно закону «О защите прав потребителей», это позволяет покупателю требовать от продавца замены автомобиля либо расторжения договора и возврата денег за машину с дефектом.

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«Указанные требования закона и указания пленума Верховного суда РФ судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела не выполнены, что оставлено без внимания судом кассационной инстанции», — говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.

Треснувшая экокожа автомобильного сидения
Фото: соцсети

Поэтому Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на повторное рассмотрение.

В поисках золотой середины

Опрошенные «Известиями» юристы считают решение ВС РФ справедливым и аргументированным. Они также отмечают, что при повторном рассмотрении дела нижестоящий суд должен будет учесть позицию Верховного суда.

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— В данном случае ключевым фактором является то, что дефект вновь проявился после его устранения. Это позволяет признать его существенным недостатком машины, а значит, дает автовладельцу право требовать от дилера заменить автомобиль. Непонятно, почему нижестоящие суды не обратили внимания на разъяснения, которые по этому вопросу уже давал пленум Верховного суда, — заявил «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Посетители в автосалоне
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По словам юриста, в этой ситуации не имеет значения, что на безопасность и возможность эксплуатации машины потрескавшаяся обивка сиденья непосредственного влияния не оказывает. По действующему законодательству сам по себе факт наличия в товаре существенного дефекта независимо от его характера является основанием для расторжения договора купли-продажи или замены бракованного товара, подчеркивает Сергей Радько.

С ним согласен президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, который называет решение Верховного суда «прогрессивным». По его мнению, оно может стать дополнительным аргументом при спорах автомобилистов с дилерами.

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Вместе с тем правозащитник не исключает, что данное решение судей может дать импульс к дополнительному витку так называемого потребительского экстремизма, когда покупатели злоупотребляют своими правами и, формально действуя в рамках закона, требуют от продавцов серьезных компенсаций за не самые серьезные дефекты товаров.

Посетитель в автосалоне
Фото: ТАСС/Александр Щербак

Принимая решения, касающиеся закона «О защите прав потребителей», суды защищают интересы либо продавцов, либо покупателей. При этом то одна, то другая сторона оказывается в проигрыше. Несмотря на все попытки судебной системы найти в этом вопросе золотую середину, при которой были бы учтены интересы обеих сторон, сделать это пока не удается, — констатирует президент коллегии правовой защиты автовладельцев.

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Как ранее сообщали «Известия», в начале года ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступала с инициативой изменить правила определения стоимости автомобиля при расторжении договора, если в машине обнаружен существенный дефект. Сейчас она устанавливается исходя из цены машины на момент аннулирования сделки, причем без учета износа. Дилеры предлагают брать в расчет сумму, которая была уплачена за машину при покупке, а также учитывать в подобных случаях амортизацию. В РОАД считают, что это будет способствовать сокращению фактов «потребительского экстремизма».

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