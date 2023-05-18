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Детальный подбор: в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней
Власти хотят увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую инициативу поддержал замглавы Минфина Алексей Моисеев. На фоне нехватки деталей и сложностей с их поставками это поможет повысить долю машин, которые восстанавливаются по обязательным полисам, считают в Российском союзе автостраховщиков. Эта мера позволит чаще ремонтировать китайские и корейские машины, но по европейским маркам только средний срок доставки комплектующих достигает полугода, отметили участники рынка. Эксперты поддержали такое послабление, потому что денежных выплат иногда не хватает для ремонта.
В ожидании поставок
На фоне сложностей с поставками автозапчастей в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. С учетом того, что детали стало тяжело достать, придется пойти на эту меру, пояснил «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев. «Известия» направили запрос в ЦБ, который регулирует и сферу страхования.
В условиях нехватки комплектующих и длительных сроков их поставки такая мера позволит увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В 2021-м по обязательным полисам восстанавливали 8,8% машин, однако к концу прошлого года показатель снизился до 5,3%. В остальных случаях клиенты получали денежную выплату.
Однако даже увеличение сроков ремонта до 45 дней не решит полностью проблему, считают в РСА. Следует также проработать возможность использования восстановленных запчастей, не влияющих на безопасность дорожного движения. Так, например, наиболее часто заменяемые детали — это задний и передний бамперы. Они используются при 12,8% и 7,1% ремонтов соответственно, следует из данных союза.
Участники рынка также поддержали нововведение. Предусмотренного законом срока в 30 дней часто оказывается недостаточно для ремонта из-за задержек в поставках, подчеркнули в пресс-службе СОГАЗ. Там добавили: время зависит от страны ввоза и марки авто и в некоторых случаях его невозможно спрогнозировать. Из Европы средний срок составляет четыре-шесть недель, а из ОАЭ — две-три недели. При этом длительные поставки деталей характерны в основном для люксовых брендов, американских машин и моделей с правым рулем. Сложности также возникают при заказе сложных агрегатов, таких как блоки управления, и мелких частей вроде дверных ручек.
Нововведение поможет избежать лишних споров и даст возможность партнерам-ремонтникам получать более качественные запчасти, отметил директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Однако, по его словам, полностью решить проблему невозможно. До сих пор отмечается дефицит микрочипов. Кроме того, из-за санкций могут не поставляться некоторые виды автокомпонентов, в особенности электроника. Часть деталей уже ввезена в РФ и находится в крупных логистических хабах (Москве, Санкт-Петербурге и других), и только доставка по России может занимать до трех недель. Из Азии срок поступления для оптовых партий составляет не менее двух месяцев, рассказал Виталий Княгиничев.
В основном 45 дней будет достаточно для восстановления китайских и корейских машин, считает руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова. Однако по европейским и японским брендам станции техобслуживания зачастую вовсе отказывают в ремонте из-за неопределенных сроков поставок деталей. Так, например, для Infiniti и Nissan они могут достигать полугода.
Нововведение также поддержали в компаниях «МАКС», «РЕСО-Гарантия» и «Югория».
Ремонтные заботы
Из-за сложностей с запчастями доля натурального возмещения по ОСАГО в «Абсолют Страховании» снизилась до 5% в прошлом году, хотя в 2021-м составляла 17%, отметила Юлия Федотова.
В «Росгосстрахе» за последний год этот показатель сократился на треть, добавил директор департамента выплат компании Александр Казимов. Увеличение допустимого времени ремонта по ОСАГО до 45 дней поможет участникам рынка снизить расходы на выплаты штрафов за несоблюдение установленного законом срока, добавили в «Росгосстрахе».
Всё больше граждан сами хотят получить денежную выплату, чтобы ускорить восстановление авто, добавила директор департамента урегулирования убытков «Югории» Евгения Степанова. Для этого клиенты могут использовать бывшие в употреблении детали, например оптику или стекла, или провести «гаражный ремонт».
Однако при получении денежной компенсации потребители сталкиваются с проблемой покупки запчастей, подчеркнула заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. А в условиях непредсказуемых цен и курсов валют возникает риск, что выплаты окажется недостаточно.
Кроме того, такая компенсация производится с амортизацией, то есть с учетом износа авто. И если ее не хватает, разницу между стоимостью ремонта и выплатой приходится получать через суд с виновника аварии, отметил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его словам, число таких исков растет.
Эксперты поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней как временную меру до нормализации ситуации с поставками. Это компромиссный вариант, так как раньше обсуждалось повышение до 60 дней, напомнила Алла Борисова.