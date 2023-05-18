Детальный подбор: в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней

Власти хотят увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую инициативу поддержал замглавы Минфина Алексей Моисеев . На фоне нехватки деталей и сложностей с их поставками это поможет повысить долю машин, которые восстанавливаются по обязательным полисам, считают в Российском союзе автостраховщиков. Эта мера позволит чаще ремонтировать китайские и корейские машины, но по европейским маркам только средний срок доставки комплектующих достигает полугода , отметили участники рынка. Эксперты поддержали такое послабление, потому что денежных выплат иногда не хватает для ремонта .

В ожидании поставок

На фоне сложностей с поставками автозапчастей в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. С учетом того, что детали стало тяжело достать, придется пойти на эту меру , пояснил «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев. «Известия» направили запрос в ЦБ, который регулирует и сферу страхования.

В условиях нехватки комплектующих и длительных сроков их поставки такая мера позволит увеличить долю машин, которые ремонтируются по ОСАГО , сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В 2021-м по обязательным полисам восстанавливали 8,8% машин, однако к концу прошлого года показатель снизился до 5,3% . В остальных случаях клиенты получали денежную выплату.

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Однако даже увеличение сроков ремонта до 45 дней не решит полностью проблему , считают в РСА. Следует также проработать возможность использования восстановленных запчастей, не влияющих на безопасность дорожного движения . Так, например, наиболее часто заменяемые детали — это задний и передний бамперы. Они используются при 12,8% и 7,1% ремонтов соответственно, следует из данных союза.

Участники рынка также поддержали нововведение. Предусмотренного законом срока в 30 дней часто оказывается недостаточно для ремонта из-за задержек в поставках, подчеркнули в пресс-службе СОГАЗ. Там добавили: время зависит от страны ввоза и марки авто и в некоторых случаях его невозможно спрогнозировать. Из Европы средний срок составляет четыре-шесть недель, а из ОАЭ — две-три недели. При этом длительные поставки деталей характерны в основном для люксовых брендов, американских машин и моделей с правым рулем . Сложности также возникают при заказе сложных агрегатов, таких как блоки управления, и мелких частей вроде дверных ручек.

Нововведение поможет избежать лишних споров и даст возможность партнерам-ремонтникам получать более качественные запчасти , отметил директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Однако, по его словам, полностью решить проблему невозможно. До сих пор отмечается дефицит микрочипов. Кроме того, из-за санкций могут не поставляться некоторые виды автокомпонентов, в особенности электроника . Часть деталей уже ввезена в РФ и находится в крупных логистических хабах (Москве, Санкт-Петербурге и других), и только доставка по России может занимать до трех недель. Из Азии срок поступления для оптовых партий составляет не менее двух месяцев, рассказал Виталий Княгиничев.

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В основном 45 дней будет достаточно для восстановления китайских и корейских машин , считает руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова. Однако по европейским и японским брендам станции техобслуживания зачастую вовсе отказывают в ремонте из-за неопределенных сроков поставок деталей. Так, например, для Infiniti и Nissan они могут достигать полугода .

Нововведение также поддержали в компаниях «МАКС», «РЕСО-Гарантия» и «Югория».

Ремонтные заботы

Из-за сложностей с запчастями доля натурального возмещения по ОСАГО в «Абсолют Страховании» снизилась до 5% в прошлом году, хотя в 2021-м составляла 17% , отметила Юлия Федотова.

В «Росгосстрахе» за последний год этот показатель сократился на треть , добавил директор департамента выплат компании Александр Казимов. Увеличение допустимого времени ремонта по ОСАГО до 45 дней поможет участникам рынка снизить расходы на выплаты штрафов за несоблюдение установленного законом срока, добавили в «Росгосстрахе».

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Всё больше граждан сами хотят получить денежную выплату, чтобы ускорить восстановление авто , добавила директор департамента урегулирования убытков «Югории» Евгения Степанова. Для этого клиенты могут использовать бывшие в употреблении детали, например оптику или стекла, или провести «гаражный ремонт».

Однако при получении денежной компенсации потребители сталкиваются с проблемой покупки запчастей , подчеркнула заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. А в условиях непредсказуемых цен и курсов валют возникает риск, что выплаты окажется недостаточно.

Кроме того, такая компенсация производится с амортизацией, то есть с учетом износа авто. И если ее не хватает, разницу между стоимостью ремонта и выплатой приходится получать через суд с виновника аварии , отметил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его словам, число таких исков растет.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев