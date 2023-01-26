Увеличить сроки: дилеры просят продлить время на ремонт машины

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» настаивает на увеличении срока гарантийного ремонта, отведенного законом «О защите прав потребителей», с 45 до 90 дней. Там считают, что заменять неисправную машину должен сам автопроизводитель, а не дилер; стоимость автомобиля в случае расторжения договора следует считать с учетом амортизации. Роспотребнадзор, в свою очередь, уверен: у дилеров есть возможности решать вопросы в рамках действующего законодательства. Подробности — в материале «Известий».

Автомобиль — не утюг

Срок, отведенный законом «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП) для устранения неполадок автомобиля, необходимо увеличить в два раза: с нынешних 45 до 90 дней. Об этом заявили представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в рамках прошедшего в Совете Федерации совещания «Актуальные вопросы деятельности официальных представителей производителей, осуществляющих продажу и сервисное обслуживание автомобилей».

По словам вице-президента объединения Алексея Подщеколдина, в условиях, когда из 60 автобрендов, действовавших в нашей стране год назад, сейчас работают только 14, дилеры зачатую не могут выполнить сроки ремонта, прописанные в ЗОЗПП. Прежде всего это связано с трудностями в поставках деталей и запчастей, сложной логистикой и более длительными сроками их доставки.

Увеличить сроки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Не надо сравнивать нас с продавцами утюгов! Автомобиль — это технически сложный товар, — заявил Подщеколдин в Совете Федерации.

Согласно ст. 23 ЗОЗПП, в случае несоблюдения техцентром установленного срока ремонта владелец неисправного автомобиля вправе требовать неустойку в размере 1% от цены машины за каждый день просрочки.

Увеличение этого срока с 45 до 90 дней позволит дилерам избежать многомиллионных исков из-за задержек в поставках деталей, пояснили «Известиям» в пресс-службе РОАД. Ранее в ассоциации выступали с инициативой о введении временного моратория на применение ЗОЗПП в части сроков проведения ремонта.

Против «потребительского экстремизма»

Также в РОАД предлагают на законодательном уровне закрепить обязанность именно автопроизводителя заменять бракованную машину в случае необходимости. По действующим правилам, в такой ситуации покупатель вправе потребовать замену как с производителя, так и с продавца.

Еще одно предложение касается определения стоимости автомобиля в случае расторжения договора. Сейчас по ЗОЗПП она устанавливается, исходя из цены машины на момент аннулирования сделки, причем без учета естественного износа. В РОАД считают, что это способствует так называемому потребительскому экстремизму.

— Нередки случаи, когда недобросовестный покупатель, отъездив на автомобиле пару лет, возвращает его, ссылаясь на неустранимый брак. При этом с учетом роста цен он зачастую получает сумму большую, чем он заплатил за машину при покупке. Поэтому в случае расторжения договора при определении цены мы предлагаем учитывать амортизацию машины, — рассказали «Известиям» в пресс-службе РОАД.

Увеличить сроки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Дилеры голосуют за

В текущих условиях инициативы РОАД способны благоприятно повлиять на ряд процессов в отрасли, считают опрошенные «Известиями» представители дилерских центров. Увеличение срока ремонта автомобиля до 90 дней позволит в сложных случаях справляться с проблемой поэтапно и более эффективно, уверен заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

— Безусловно, параллельный импорт помогает решать вопрос с наличием запчастей, и значительная часть деталей для проведения ремонта сейчас есть в наличии. Однако дефицит всё еще сохраняется, и увеличение указанных сроков проведения ремонта могло бы помочь участникам рынка в данной ситуации, — заявил он «Известиям». Эксперт также согласен, что при расторжении договора необходимо учитывать амортизацию

автомобиля.

Надо договариваться

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) не поддерживают инициативы РОАД. Нормы ЗОЗПП доказали свою жизнеспособность, а проблемы дилеров зачастую возникают из-за их неправильной интерпретации, считает начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

— Говоря о ст. 20 данного закона, в которой указан 45-дневный срок гарантийного ремонта, многие забывают о том, что она предусматривает возможность договоренности сторон в случаях, когда очевидно, что этот срок не может быть соблюден. Неумение дилеров договариваться с потребителями зачатую и проводит к проблемам. В данной ситуации мы не усматриваем необходимости в изменении закона «О защите прав потребителей», — заявил Олег Прусаков на совещании в Совете Федерации.

Увеличить сроки Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Он отметил, что у дилеров есть «скрытые резервы, чтобы решить вопросы с потребителями». В частности, возможность применения при заключении договора купли-продажи закона «О медиации», который позволяет решить споры во внесудебном порядке с привлечением в качестве посредника (медиатора) независимого лица.

Также представитель Роспотребнадзора обратил внимание, что, несмотря на фактическое прекращение работы в нашей стране многих автопроизводителей, массовых судебных исков по поводу невыполнения договоров между ними и дилерами пока нет.

— Раз таких исков не наблюдается, значит, всех всё устраивает, — заключил Прусаков.

Он также напомнил, что во время ремонта дилеры могут использовать не только оригинальные детали, с которыми действительно есть определенные сложности, но и неоригинальные. По его словам, ЗОЗПП не устанавливает каких-либо ограничений на этот счет. Главное, чтобы такая деталь отвечала требованиям безопасности.

— Мы постоянно делаем запросы в Федеральную таможенную службу относительно поставок в нашу страну запасных частей и видим, что процесс импорта деталей идет. Пусть и в меньших объемах, чем прежде, — подчеркнул Олег Прусаков.

Увеличить сроки Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Вспомнили про закон

В нынешних условиях инициативы РОАД вполне понятны: тем самым дилеры пытаются минимизировать свои риски, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Однако они не учитывают позицию покупателей, которые также оказались в непростой ситуации.

— Действительно, в ряде случаев соблюсти установленные сроки ремонта из-за отсутствия запчастей бывает достаточно сложно. Но при этом выходит, что владелец автомобиля будет вынужден три месяца ждать, пока починят машину, — подчеркнул он.

По его мнению, одновременно с принятием предложения РОАД необходимо также ввести дополнительные меры поддержки и для автовладельцев.

Увеличить сроки Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Не секрет, что в сложных случаях дилеры стараются не связываться с гарантией и пытаются переложить ответственность на автомобилиста. Мол, вы неправильно эксплуатировали машину. Более жесткие требования к автосалонам в вопросах гарантийного ремонта могли бы стать своеобразной компенсацией для покупателей в случае увеличения сроков, отведенных дилерам на починку машины, — считает Радько.

Предложениями по изменению ЗОЗПП дилеры попытаются выторговать для себя особые, льготные условия, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Пару лет назад, когда автосалоны не стесняясь приписывали к цене машины сотни тысяч рублей за резиновые коврики или сигнализацию, а также просили астрономические суммы за дополнительное оборудование, про этот закон они благополучно «забыли». Теперь, когда ситуация на рынке изменилась, они про него вспомнили и пытаются изменить его в своих интересах, — заявил «Известиям» Шапарин.