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Toyota возобновила поставки запчастей в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российская «дочка» Toyota стала первой среди автокомпаний, которая в конце прошлого года возобновила прямые поставки запчастей в страну, узнали «Известия». Также она разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей. Это выяснилось в ходе ее судебных разбирательств с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором.

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ОПИ подала иск к компании «Тойота Мотор» (производитель в РФ и поставщик продукции Toyota и Lexus) в начале июня, к нему присоединился Роспотребнадзор. Общественники и чиновники потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в РФ. В марте производитель притормозил работу в стране. Это произошло из-за торговых ограничений, которые ввели западные страны против России, плюс из-за серьезных логистических проблем. Об этом сказано в письме компании партнерам, которое она представила суду в середине декабря. «Известия» ознакомились с ним, документ подписал управляющий генеральный менеджер департамента поставки запасных частей и складских операций Андрей Щербаков.

Компания заметила в письме, что принимает все возможные меры для того, чтобы поддержать работу дилерской сети и защитить интересы российский потребителей. В суде «Тойота Мотор» подтвердила, что начала самостоятельный импорт деталей и предоставила таможенные декларации в качестве доказательств, добавили «Известиям» в ОПИ.

«Действия «Тойоты Мотор» фактические подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей — с помощью прямых поставок и через параллельный импорт. Все действия и заявления других автопроизводителей, ссылающихся на мифические трудности — среди них санкции, изменение цепочек поставок, — являются сознательным нарушением прав граждан и попыткой уйти от ответственности», — дополнил председатель ОПИ Олег Павлов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию

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